İstanbul elektrik kesintileri 30 Ekim | BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 24 İLÇE LİSTEDE

İstanbul'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ, bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintileri önceden duyurdu. Vatandaşlar ise "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Beşiktaş, Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan ve birçok ilçede belirli saatlerde enerji kesintisi uygulanacak. İşte BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ilçe elektrik kesintisi programı...