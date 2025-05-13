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İstanbul deprem şiddeti kaç; Bugün İstanbul'da deprem oldu mu saat kaçta? AFAD deprem riski sorgulama linki

13 Mayıs 2025 günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok noktasında hissedilen sarsıntılar, vatandaşları yeniden alarma geçirdi. İstanbul'da sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" sorusu trend olurken vatandaşlar panik içerisinde en son depremin ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde gerçekleştiğini merak etmeye başladı. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika verileri, yaşanan depremlerin merkez üssünü ve büyüklüğünü anlık olarak yayımlamaya devam ediyor. Uzmanlar yaşanan bu depremin ardından artçı sarsıntıların da meydana gelebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 08:46
İstanbul deprem şiddeti kaç; Bugün İstanbul’da deprem oldu mu saat kaçta? AFAD deprem riski sorgulama linki

İstanbul sabahına küçük ama etkili sarsıntılarla uyandı. Aynı gün içinde Marmara Denizi açıklarında art arda meydana gelen depremler, megakentte tedirginliği artırdı. Sosyal medyada endişe büyürken, "Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu?" sorusu yeniden gündeme taşındı.

📍 13 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi ( Büyükçekmece) olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul deprem şiddeti kaç; Bugün İstanbul’da deprem oldu mu saat kaçta? AFAD deprem riski sorgulama linki

🗺️ AFAD VE KANDİLLİ'DEN ANLIK DEPREM TAKİBİ

Vatandaşlar, meydana gelen depremleri ve artçı sarsıntıları anlık olarak takip edebilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitelerini kullanabilirler:

AFAD Son Depremler: https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli Rasathanesi Son Depremler: https://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/

İstanbul deprem şiddeti kaç; Bugün İstanbul’da deprem oldu mu saat kaçta? AFAD deprem riski sorgulama linki

🧭 DEPREM RİSKİNİZİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

AFAD Türkiye genelindeki deprem risk haritasını vatandaşların erişimine sunmuştur. İstanbul'daki risk durumunuzu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası: https://www.afad.gov.tr/turkiye-deprem-tehlike-haritasiAFAD

Bu interaktif harita sayesinde, yaşadığınız bölgenin deprem risk seviyesini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

İstanbul deprem şiddeti kaç; Bugün İstanbul’da deprem oldu mu saat kaçta? AFAD deprem riski sorgulama linki

🛡️ DEPREM ÖNCESİ, ANI VE SONRASI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

AFAD, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemleri vatandaşlarla paylaşmaktadır. Bu bilgilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

İstanbul deprem şiddeti kaç; Bugün İstanbul’da deprem oldu mu saat kaçta? AFAD deprem riski sorgulama linki

Not: Bu haber, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verileri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kaynak: takvim.com.tr

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