İstanbul deprem şiddeti kaç; Bugün İstanbul'da deprem oldu mu saat kaçta? AFAD deprem riski sorgulama linki

13 Mayıs 2025 günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok noktasında hissedilen sarsıntılar, vatandaşları yeniden alarma geçirdi. İstanbul'da sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" sorusu trend olurken vatandaşlar panik içerisinde en son depremin ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde gerçekleştiğini merak etmeye başladı. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika verileri, yaşanan depremlerin merkez üssünü ve büyüklüğünü anlık olarak yayımlamaya devam ediyor. Uzmanlar yaşanan bu depremin ardından artçı sarsıntıların da meydana gelebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.