İstanbul barajlarında son durum ne? Son 10 yılın en düşük seviyesi! Uzman isimden flaş uyarı

"YÜZDE 30 GEÇMİŞE GÖRE DÜŞÜK AMA ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Kadıoğlu, "İstanbul'un barajlardaki su seviyesi sadece baraj ile ilgili değil. İstanbul'daki barajların su seviyesi daha çok taşıma suyla ilişkili. Yani Istranca'dan Bolu'ya kadar bütün suları topluyoruz. Trakya'da çok fazla yağış görülmedi bu sene. Biraz Trakya'nın kuraklığı problem; ama zamanla bu kuraklığın azalacağını barajlardaki su seviyesini yükseleceğini bekliyoruz. Bunun yanında mutlaka kentlerde kuraklıkla mücadele planları yapmak, su bütçesi yapmak lazım. Su para kadar kıymetli diyoruz ama suyun bütçesi yok. Her sene su bütçesi yapıp bunu nereye suya harcayacağımız parayı nereye harcayacağımızı planlıyoruz, şu kadar yatırım, cari, şu kadar maaşlara gibi. Suyu da nereye harcayacağız ve kesemeyeceğiz nerede var nerede önce suyu kesebiliriz gibi tüm paydaşlarla oturup bunu konuşmamız lazım. Türkiye'de su yönetiminde suyla ilgili 40'tan fazla kurum kuruluş var. O yüzden bu kadar çok kurum kuruluş çok başlılık olunca suyu yönetmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bunların azaltılması suyun havza bazında tekelden yönetilmesine artık girmemiz gerekiyor. Bir de bu bitkilerin köklerine, ağaçlara, parklara, yonga gibi ağaç yongası gibi malç yapmamız lazım ki buharlaşmayı azaltmamız gerekiyor. Bir de yağmur suyuyla kanalizasyon sularını ayırmamız lazım. Yağmur sularının rahmet olduğunu yağmurun afet olmayacak şekilde yollarımıza drenajlar kurmak su basma seviyelerini dere yataklarından yüksek tutmak gibi çok dünyanın yıllar önce yaptığı unuttuğu şeyleri bizim yürürlüğe koymamız gerekiyor artık. Su akıyor ama yolunu bulamıyor eskisi gibi bazı önden bir şeyler almamız gerekiyor yani yüzde 30 geçmişe göre düşük ama ileri doğru artacağını bekliyoruz ama yine de kötü ihtimalleri düşünerek suyu doğru kullanmak yağmur yağarken bile suyu tasarruf etmek şeklinde vatandaşın bilinçlendirilmesi de çok önemli" dedi.