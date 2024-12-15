İstanbul barajlarında son durum ne? Son 10 yılın en düşük seviyesi! Uzman isimden flaş uyarı

Aralık ayının ortalarına doğru ilerlerken son birkaç gündür yağan yağmur, barajların istenen seviyelere gelmesini sağlayamadı. İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 30 oldu ancak yine de son 10 yılın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi Meteoroloji Mühendisi Bölümü Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu "Şu anda da barajlarda da doluluk oranı yüzde 30. Bu tabii bir kaygı yaratıyor. Yağmurlar yağmaya başladı ama buna rağmen barajlardaki su geçmiş yıllara göre çok düşük. " dedi.
Giriş Tarihi: 15.12.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 11:59