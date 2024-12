İstanbul barajlarında son durum ne? Son 10 yılın en düşük seviyesi! Uzman isimden flaş uyarı

"HER KENTTE SU BÜTÇESİ YAPMAMIZ LAZIM"

İstanbul'un aldığı son yağışları değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi Meteoroloji Mühendisi Bölümü Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, "Her sene aslında yıl boyunca barajlardaki doluluk oranı İstanbul'da çok yakından takip ediliyor. Şu anda da barajlarda da doluluk oranı yüzde 30. Bu tabii bir kaygı yaratıyor. Yağmurlar yağmaya başladı ama buna rağmen barajlardaki su geçmiş yıllara göre çok düşük. 1 Ekim su yılının başıdır yılbaşısı var. Mesela 1 Ocak mali yılbaşı, 1 Ekim de su yılının başıdır. Biz 1 Ocak'ta devreye almak için mali bütçe yapıyoruz. 1 Ekim'de de su bütçesi yapmış olmamız lazım her kentte. Bunu yapmıyoruz Türkiye'de. Biz şimdi barajlarımız su seviyesi azalıyor İstanbul'da nüfusun çok üstünde insan var. İstanbul'a bütün Trakya ve Marmara'nın büyük bir kısmının sularının toplamasına rağmen barajlardaki su miktarı çok düşük çünkü biz barajlarda sanki çok su varmış gibi çekmeye devam ediyoruz. Bazı yerlerde su azaldığı zaman bizim de kullandığımız su miktarını azaltmamız gerekiyor ama böyle bir ayarlama yapamıyoruz. Bunun için Türkiye'de büyük kentlerin bir su bütçesi yapması lazım her sene, aynı mali bütçe gibi. Bunu yapmıyoruz yani suyu doğru yönetmiyoruz. Suyu getiriyoruz kente bırakıyoruz. Bizim yapmamız gereken 1 Ekim su yılının başında önce su bütçesi yapmak. Sonra su bütçesinde Ekim, Kasım, Aralık yaptığımız bütçeye göre yağışlar nasıl gidiyor. Bütçede açık verip vermediğimizi görmek. Bütçede açık verdiğimiz zaman da halkı gönüllü tasarrufa çağırmak." dedi.