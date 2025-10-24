Kadraj Galeri Kadraj İkon İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 24 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayının son günlerine yaklaşırken şehir genelinde etkili olan yağışların baraj seviyelerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu. Peki bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre megakentte baraj doluluk oranlarında güncel durum nedir? 24 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Giriş Tarihi: 24.10.2025 09:34
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları son günlerde yeniden gündemde. Ekim ayının sonuna yaklaşırken Meteoroloji haritasında İstanbul merkezli yağış yoğunluğunun artmasıyla birlikte baraj seviyelerinde de son durum merak ediliyor. Peki bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ verilerine göre kentteki barajların güncel doluluk oranı şöyle…

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

24 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı % 23.12 olarak kaydedildi.

24 EKİM 2025 TARİHLİ MEVCUT SU MİKTARININ BARAJLARA GÖRE DAĞILIMI

24 EKİM 2025 TARİHLİ BARAJLARIMIZIN DOLULUK ORANLARI

Kaynak: AA arşiv foto, İSKİ