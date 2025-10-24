İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 24 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları son günlerde yeniden gündemde. Ekim ayının sonuna yaklaşırken Meteoroloji haritasında İstanbul merkezli yağış yoğunluğunun artmasıyla birlikte baraj seviyelerinde de son durum merak ediliyor. Peki bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ verilerine göre kentteki barajların güncel doluluk oranı şöyle…