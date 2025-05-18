İstanbul 19 Mayıs ücretsiz konserler hangi sanatçı nerede çıkıyor? 19 Mayıs konser ve etkinlik takvimi 2025!

Genç Mühendisler TCG Anadolu ile Samsun'a Uğurlanacak
🔸Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden seçilen gençler, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu ile 17 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket ederek 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşacak. Bu anlamlı yolculukla gençlere milli savunma sanayimizin geldiği nokta tanıtılırken, 19 Mayıs'ın tarihi önemi de bir kez daha vurgulanacak.
🔸Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Türkiye'nin Gücü Gençliği" sloganıyla 21 Mayıs'a kadar 81 ilde ve KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Kırgızistan ve Fransa gibi ülkelerden gelen temsilcilerin katılımıyla eş zamanlı gençlik ve spor festivalleri düzenlenecek.
🔸Etkinliklere katılan 182 genç, İstanbul'da buluşacak ve ardından milli mücadelede tarihi önemi bulunan İstanbul, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara şehirlerini ziyaret edecek.
Anıtkabir Ziyareti ve Meclis Kabulü
🔸Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs'ta temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ayrıca, 20 Mayıs Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da gençleri kabul ederek bu anlamlı haftaya destek verecek.