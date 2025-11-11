İSLAM MEMİŞ NOKTAYI KOYDU! Altında dev manipülasyonu gördü: Rotayı o 3 kritik varlığa çevirdi!

Bitcoin (BTC) - "Satış Fırsatı Değil, İlave Fırsatı"

İslam Memiş, "en ucuz" enstrümanlar listesinin başına Bitcoin'i koydu. Geçtiğimiz hafta 98.000 dolara kadar gerileyip 103.000 dolara yükselen ve şu anda 100.184 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin'de yaşananları bir manipülasyon olarak niteledi.