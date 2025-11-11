İSLAM MEMİŞ NOKTAYI KOYDU! Altında dev manipülasyonu gördü: Rotayı o 3 kritik varlığa çevirdi!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyarılarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarının 'sistem kurucular' tarafından yönetilen büyük bir manipülasyon altında olduğunu belirterek yatırımcıların kontrolü kaybettiğini söyledi. Altın fiyatlarını mevcut seviyelerde 'pahalı' bulan Memiş, portföyünü korumak ve fırsatları değerlendirmek isteyenlere rotayı altın dışındaki O 3 KRİTİK VARLIĞA çevirmelerini tavsiye etti. İşte Memiş'in 'düşeni al bekle' stratejisiyle önerdiği yeni yatırım araçları ve altın/dolar dengesindeki son durum.
Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:25