İSLAM MEMİŞ NOKTAYI KOYDU! Altında dev manipülasyonu gördü: Rotayı o 3 kritik varlığa çevirdi!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyarılarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarının 'sistem kurucular' tarafından yönetilen büyük bir manipülasyon altında olduğunu belirterek yatırımcıların kontrolü kaybettiğini söyledi. Altın fiyatlarını mevcut seviyelerde 'pahalı' bulan Memiş, portföyünü korumak ve fırsatları değerlendirmek isteyenlere rotayı altın dışındaki O 3 KRİTİK VARLIĞA çevirmelerini tavsiye etti. İşte Memiş'in 'düşeni al bekle' stratejisiyle önerdiği yeni yatırım araçları ve altın/dolar dengesindeki son durum.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:25
Küresel piyasalarda FED'in faiz politikaları, jeopolitik riskler ve enflasyonist baskılar devam ederken, altın fiyatlarındaki istikrarsız hareketler yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalından yaptığı güncel değerlendirmede, piyasalardaki oynaklığın doğal olmadığını, aksine büyük finansal kuruluşlar tarafından yönetildiğini ifade etti. Memiş, altının ons fiyatındaki ani yükselişler ve sert düşüşlerin, küçük yatırımcıyı piyasadan uzak tutmayı amaçlayan kasıtlı hamleler olduğunu belirterek, bu manipülasyonun tam ortasında altın almanın riskli olduğunu söyledi.

Piyasada "En Ucuz"dan "Pahalı"ya Varlık Analizi

Uzman isim güncel piyasa koşullarını değerlendirerek yatırım sepeti için en cazip gördüğü enstrümanları "en ucuz" olandan başlayarak sıraladı.

1. Sırada: Bitcoin (BTC)

2. Sırada: Euro (EUR)

3. Sırada: Borsa İstanbul (BIST)

Uyarı (Pahalı): Ons Altın (XAU/USD)

Bitcoin (BTC) - "Satış Fırsatı Değil, İlave Fırsatı"

İslam Memiş, "en ucuz" enstrümanlar listesinin başına Bitcoin'i koydu. Geçtiğimiz hafta 98.000 dolara kadar gerileyip 103.000 dolara yükselen ve şu anda 100.184 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin'de yaşananları bir manipülasyon olarak niteledi.

