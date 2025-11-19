İslam Memiş 75/25 kuralını duyurdu! Gram altın için bu rakamı bekleyin

Gram Altın İçin Kritik Strateji: 75/25 Kuralı Nedir?

Yatırımcının en çok merak ettiği "Altın alınır mı?" sorusuna net bir stratejiyle yanıt veren Memiş, "Kademeli Alım" modelini uygulayanların kazandığını belirtti. Ons altının sabah saatlerinde 4.000 dolar seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan uzman isim, şu stratejiyi paylaştı: