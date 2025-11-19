İslam Memiş 75/25 kuralını duyurdu! Gram altın için bu rakamı bekleyin
Piyasalarda manipülasyon rüzgarları eserken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcıyı sarsacak uyarılar geldi. 'Ekim'de altında yaptılar, şimdi sıra Bitcoin'de' diyen Memiş, elinde TL veya Dolar olanlar için hayat kurtaran '75/25 Kuralı'nı açıkladı. Peki, altın düşecek mi, alınır mı? Gümüşte tren kaçtı mı? İşte 2026 yılına damga vuracak o agresif tahmin ve piyasa analizi...
