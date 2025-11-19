Kadraj Galeri Kadraj İkon İslam Memiş 75/25 kuralını duyurdu! Gram altın için bu rakamı bekleyin

Piyasalarda manipülasyon rüzgarları eserken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcıyı sarsacak uyarılar geldi. 'Ekim'de altında yaptılar, şimdi sıra Bitcoin'de' diyen Memiş, elinde TL veya Dolar olanlar için hayat kurtaran '75/25 Kuralı'nı açıkladı. Peki, altın düşecek mi, alınır mı? Gümüşte tren kaçtı mı? İşte 2026 yılına damga vuracak o agresif tahmin ve piyasa analizi...

19.11.2025
Küresel piyasalarda "korku ve panik" havası hakimken, yatırımcılar "Dibi bulduk mu?" sorusuna yanıt arıyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı son yayında, piyasadaki manipülasyon çarkına dikkat çekerek küçük yatırımcıyı uyardı.

Altın, gümüş ve kripto para tarafında büyük bir operasyonun sürdüğünü belirten Memiş, "Sistem sizi resmen soyacak" diyerek nakit yönetimi için kritik bir yol haritası çizdi.

Manipülasyon Uyarısı: "Ekim'de Altın, Şimdi Bitcoin"

Piyasalardaki oynaklığın tesadüf olmadığını vurgulayan İslam Memiş, yatırımcı psikolojisiyle oynandığını belirtti. Memiş, "Ekim ayında altın ve gümüş tarafında manipülasyon yapıp insanlara yüksekten mal sattılar.

Şimdi Kasım ayı geldi ve ibre Bitcoin tarafına döndü. Kripto paralarda ciddi bir manipülasyon fiyatlaması var. Bu operasyon yıl sonuna kadar devam edecek" uyarısında bulundu.

Gram Altın İçin Kritik Strateji: 75/25 Kuralı Nedir?

Yatırımcının en çok merak ettiği "Altın alınır mı?" sorusuna net bir stratejiyle yanıt veren Memiş, "Kademeli Alım" modelini uygulayanların kazandığını belirtti. Ons altının sabah saatlerinde 4.000 dolar seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan uzman isim, şu stratejiyi paylaştı: