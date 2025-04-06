Kadraj Galeri Kadraj İkon İslam Memiş 1 gram altın için rakamı açıkladı! Paraşütleri hazırlayın

İslam Memiş 1 gram altın için rakamı açıkladı! Paraşütleri hazırlayın

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından dünya piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanırken altın fiyatları da hızla yükselmeye başladı. Son üç ayda gram altın, yüzde 29 gibi büyük bir artış göstererek yatırımcıların dikkatini çekti. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına dair tahminlerini canlı yayında açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 12:21
İslam Memiş 1 gram altın için rakamı açıkladı! Paraşütleri hazırlayın

Altın, son dönemdeki küresel belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergisi tarifeleriyle birlikte hızla değer kazandı. Özellikle son üç ayda yaklaşık yüzde 29 oranında bir artış gösteren gram altın bu süreçte cumhuriyet rekorları kırarak yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. Peki önümüzdeki dönemde altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar özellikle bu yılın sonuna kadar nasıl bir yol haritası izleneceğini merakla bekliyor.

İslam Memiş 1 gram altın için rakamı açıkladı! Paraşütleri hazırlayın

Gram Altın: Üç Aylık Yükselişin Ardından Belirsizlikler Devam Ediyor

Gram altın uzun süredir devam eden yükseliş trendini sürdürüyor. Altının bu yükselişinin arkasında sadece iç dinamikler değil, aynı zamanda küresel gelişmeler de bulunuyor.

İslam Memiş 1 gram altın için rakamı açıkladı! Paraşütleri hazırlayın

Trump'ın gümrük vergilerini artırma kararı dünya genelindeki piyasalarda korku ve paniğe neden oldu.

İslam Memiş 1 gram altın için rakamı açıkladı! Paraşütleri hazırlayın

Küresel borsalarda ciddi düşüşler yaşanırken altın gibi değerli metaller ise yükselişe geçti.

İslam Memiş 1 gram altın için rakamı açıkladı! Paraşütleri hazırlayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bir canlı yayın programına yaptığı açıklamada, altındaki yükselişin ardında küresel belirsizliklerin etkili olduğunu belirtti.