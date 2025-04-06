İslam Memiş 1 gram altın için rakamı açıkladı! Paraşütleri hazırlayın
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından dünya piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanırken altın fiyatları da hızla yükselmeye başladı. Son üç ayda gram altın, yüzde 29 gibi büyük bir artış göstererek yatırımcıların dikkatini çekti. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına dair tahminlerini canlı yayında açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.04.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 12:21