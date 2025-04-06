İslam Memiş 1 gram altın için rakamı açıkladı! Paraşütleri hazırlayın

Altın, son dönemdeki küresel belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergisi tarifeleriyle birlikte hızla değer kazandı. Özellikle son üç ayda yaklaşık yüzde 29 oranında bir artış gösteren gram altın bu süreçte cumhuriyet rekorları kırarak yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. Peki önümüzdeki dönemde altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar özellikle bu yılın sonuna kadar nasıl bir yol haritası izleneceğini merakla bekliyor.