Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR’dan günlük 1.083,00 TL ödeme var: Oturduğunuz yerden başvurun

İŞKUR’dan günlük 1.083,00 TL ödeme var: Oturduğunuz yerden başvurun

Türkiye'de işsizlikle mücadele kapsamında hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı (İUP), iş arayan bireyler için yeni bir fırsat sunuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen bu program, işsiz vatandaşların mesleki becerilerini geliştirerek istihdama katılmalarını sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda ekonomik destek sağlayarak geçim sıkıntısı çeken bireylerin maddi güvencelerini artırıyor. Program kapsamında belirlenen mesleki eğitimlere katılanlara günlük 1.083 TL ödeme yapılıyor. Başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi şartların gerektiğine dair detaylar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:13
İŞKUR’dan günlük 1.083,00 TL ödeme var: Oturduğunuz yerden başvurun

İUP, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsiz bireylerin bilgi, beceri, çalışma disiplini ve alışkanlıklarını geliştirmesi için tasarlanmış bir programdır. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülen bu program, hem bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak hem de işgücü piyasasına uyumlarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

İŞKUR’dan günlük 1.083,00 TL ödeme var: Oturduğunuz yerden başvurun

İUP'ye Katılım Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emeklilik veya malullük aylığı almamak

Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde ilgili işyerinde çalışmamış olmak

Son bir ay içinde sigortalı olarak çalışmamış olmak

Hane gelir şartını sağlamak

Başka bir aktif işgücü programından yararlanmıyor olmak

İŞKUR’dan günlük 1.083,00 TL ödeme var: Oturduğunuz yerden başvurun

Günlük 1.083,00 TL Ödeme ile Mesleki Gelişim

İUP'ye katılan bireyler, program kapsamında eğitim ve iş deneyimi kazanırken, katıldıkları her gün için 1.083,00 TL ödeme alırlar. Program süresi en fazla 140 gün olup, katılımcılar belirlenen süre boyunca gelir elde edebilirler.

İŞKUR’dan günlük 1.083,00 TL ödeme var: Oturduğunuz yerden başvurun

İUP Kapsamındaki Faaliyet Alanları

İUP, geniş bir faaliyet alanını kapsar ve çeşitli sektörlerde iş deneyimi kazanma fırsatı sunar. Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Engelli, yaşlı ve hasta bakımı

Çocuk bakım hizmetleri

Tarımsal üretim ve hayvancılık

Ağaçlandırma ve çevre koruma çalışmaları

Kamusal alanların temizliği, bakım ve onarımı

Geri dönüşüm ve atık yönetimi

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyonu

Spor ve kültür faaliyetleri

İŞKUR’dan günlük 1.083,00 TL ödeme var: Oturduğunuz yerden başvurun

Katılımcılara Sunulan Eğitimler

Program katılımcıları, çeşitli eğitimlerden geçirilerek iş hayatına hazırlanır. Sunulan eğitimlerden bazıları şunlardır:

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Bağımlılıkla mücadele eğitimi

İş arama becerileri geliştirme eğitimi

İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi

Finansal okuryazarlık eğitimi

Etkili iletişim ve kişiler arası ilişkiler eğitimi