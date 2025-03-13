İŞKUR’dan günlük 1.083,00 TL ödeme var: Oturduğunuz yerden başvurun

İUP, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsiz bireylerin bilgi, beceri, çalışma disiplini ve alışkanlıklarını geliştirmesi için tasarlanmış bir programdır. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütülen bu program, hem bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak hem de işgücü piyasasına uyumlarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.