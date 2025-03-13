İŞKUR’dan günlük 1.083,00 TL ödeme var: Oturduğunuz yerden başvurun

Türkiye'de işsizlikle mücadele kapsamında hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı (İUP), iş arayan bireyler için yeni bir fırsat sunuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen bu program, işsiz vatandaşların mesleki becerilerini geliştirerek istihdama katılmalarını sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda ekonomik destek sağlayarak geçim sıkıntısı çeken bireylerin maddi güvencelerini artırıyor. Program kapsamında belirlenen mesleki eğitimlere katılanlara günlük 1.083 TL ödeme yapılıyor. Başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi şartların gerektiğine dair detaylar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.