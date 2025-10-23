Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR’dan 2.005 kişilik dev paketleme personeli alımı! Tecrübesiz, en az ilkokul mezunu olmak yeter

İşsizlik rakamlarına güçlü bir darbe vurmayı hedefleyen İŞKUR, piyasanın en kritik ihtiyacına odaklanarak dev bir istihdam seferberliği başlattı. Gıda ve tekstil sektörleri başta olmak üzere 25 farklı kadroda, ülke genelinde toplam 2.005 kişilik paketleme işçisi alımı duyuruldu! Bu rekor alım sadece kalıcı iş arayan vatandaşlar için değil özellikle evden veya yakın bölgelerden ek gelir elde etmek isteyen ev hanımları için de altın bir fırsat sunuyor. Nitelikli iş gücünü ekonomiye kazandıracak bu büyük kampanya ile ilgili tüm detaylar ve başvuru şartları için geri sayım başladı!

Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:22
Kontenjanlar ve En Çok Alım Yapılacak Alanlar

İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden an itibarıyla yayımlanan paketleme işçisi ilanlarının toplam kontenjanı, farklı kadrolarla birlikte 2.005 kişiye ulaşmış durumda. Adayların en çok merak ettiği ve istihdamın yoğunlaştığı ana kadrolar ise şu şekilde sıralanıyor:

İŞKUR'da Paketleme İşçisi Alımları Hız Kazandı

İŞKUR verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla paketleme işçisi kadroları en çok alım yapılan meslek grupları arasında yer aldı.
Firmalar, üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte özellikle gıda, mobilya ve tekstil alanlarında binlerce personel arayışına girdi. Bu ilanlar deneyim şartı esnek, başvuru süreci hızlı ve istihdam garantisi yüksek olması nedeniyle birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor.

Açık Kadrolar ve Aranan Nitelikler

İŞKUR'un yayımladığı son veriler, paketleme işçisi pozisyonlarında geniş bir yelpazede personel ihtiyacı olduğunu gösteriyor.
İşte en güncel açık kadrolar ve her biri için öne çıkan nitelikler:

Paketleme İşçisi (Genel) – 2.005 Açık İlan

Bu kadro, İŞKUR sisteminde en geniş kontenjana sahip pozisyon durumunda.
Tecrübe şartı genellikle esnek tutuluyor ve işverenler uyum, dikkat ve ekip çalışmasına yatkın adaylara öncelik tanıyor.
Bu nedenle birçok ilde hem kadın hem erkek adaylar için fırsatlar mevcut.

Paketleme İşçisi (Gıda) – 239 Açık İlan

Gıda üretim tesislerinde görev yapacak bu çalışanlar, hijyen kurallarına uygun ve seri üretim hattında hızlı çalışabilen kişiler arasından seçiliyor. Bu pozisyonlarda sağlık raporu ve hijyen belgesi talep edilebiliyor.

Mobilya Paketleme İşçisi – 48 Açık İlan

Mobilya sektöründeki üreticiler, sevkiyat öncesi ürünleri korumalı şekilde paketlemek için fiziksel dayanıklılığı yüksek işçilere ihtiyaç duyuyor. Bu alanda bedensel güç, dikkat ve temel el aletlerini kullanma becerisi öne çıkıyor.