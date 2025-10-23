İŞKUR’dan 2.005 kişilik dev paketleme personeli alımı! Tecrübesiz, en az ilkokul mezunu olmak yeter

İŞKUR'da Paketleme İşçisi Alımları Hız Kazandı

İŞKUR verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla paketleme işçisi kadroları en çok alım yapılan meslek grupları arasında yer aldı.

Firmalar, üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte özellikle gıda, mobilya ve tekstil alanlarında binlerce personel arayışına girdi. Bu ilanlar deneyim şartı esnek, başvuru süreci hızlı ve istihdam garantisi yüksek olması nedeniyle birçok vatandaş tarafından tercih ediliyor.