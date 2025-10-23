İŞKUR’dan 2.005 kişilik dev paketleme personeli alımı! Tecrübesiz, en az ilkokul mezunu olmak yeter
İşsizlik rakamlarına güçlü bir darbe vurmayı hedefleyen İŞKUR, piyasanın en kritik ihtiyacına odaklanarak dev bir istihdam seferberliği başlattı. Gıda ve tekstil sektörleri başta olmak üzere 25 farklı kadroda, ülke genelinde toplam 2.005 kişilik paketleme işçisi alımı duyuruldu! Bu rekor alım sadece kalıcı iş arayan vatandaşlar için değil özellikle evden veya yakın bölgelerden ek gelir elde etmek isteyen ev hanımları için de altın bir fırsat sunuyor. Nitelikli iş gücünü ekonomiye kazandıracak bu büyük kampanya ile ilgili tüm detaylar ve başvuru şartları için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:22