Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR üzerinden GSB TYP temizlik görevlisi alımı başladı! İşte GSB TYP başvuru ekranı, şartlar ve kontenjanlar!

İş arayan on binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir istihdam haberi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyuruldu. İŞKUR ile yapılan işbirliği çerçevesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 11 ildeki yurtlarda görevlendirilmek üzere toplam 1450 temizlik personeli alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruların online olarak İŞKUR sistemi üzerinden başlamasıyla birlikte, adayların süreci doğru yönetmesi büyük önem kazanıyor. Peki, başvuru şartları tam olarak neler? Hangi il için kaç kişilik kontenjan belirlendi ve başvuru ekranına nasıl ulaşılır? İşte, GSB'nin 1450 kişilik personel alımına dair merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2025 13:48
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İŞKUR işbirliğiyle başlattığı dev bir istihdam programıyla gündemde. Toplam 11 ildeki yurtlarda görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında tam 1450 temizlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar için zaman daralırken alım yapılacak şehirler ve kontenjan dağılımları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bu kapsamlı rehberde, hangi şehirde kaç kişilik kontenjan ayrıldığını başvuru için aranan kritik şartların neler olduğunu ve İŞKUR sistemi üzerinden online başvurunun nasıl adım adım yapılacağını detaylarıyla bulabilirsiniz. Fırsatı kaçırmamak için bilmeniz gereken her şey burada.

GSB 1450 PERSONEL ALIMI BAŞLADI: 11 İLDE İŞKUR TYP İLE TEMİZLİK PERSONELİ ALINACAK (BAŞVURU ŞARTLARI VE İLAN NUMARALARI)

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 11 ildeki yurtlarda istihdam edilmek üzere toplam 1450 temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu.

İş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat olan bu alımlar, geçici süreli istihdam sağlayarak hem gelir elde etme hem de iş deneyimi kazanma imkânı sunuyor. Peki, başvurular nasıl yapılacak, başvuru şartları neler ve hangi şehirde kaç kişi alınacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları ve başvuru süreci hakkında bilmeniz gerekenler.

GSB 1450 PERSONEL ALIMI: HANGİ ŞEHİRLERDE KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Alımlar "Acil Durum" kapsamında gerçekleştirilecek olup, 11 il için belirlenen kontenjan dağılımı ve İŞKUR ilan numaraları aşağıdaki gibidir:

İstanbul: 300 Personel (İş İlanı No: 329400)

Sakarya: 200 Personel (İş İlanı No: 329405)

Zonguldak: 200 Personel (İş İlanı No: 329404, 329403, 329402)

Muğla: 150 Personel (İş İlanı No: 329398)

Rize: 120 Personel (İş İlanı No: 329480)

Bilecik: 100 Personel (İş İlanı No: 329407)