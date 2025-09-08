İŞKUR üzerinden GSB TYP temizlik görevlisi alımı başladı! İşte GSB TYP başvuru ekranı, şartlar ve kontenjanlar!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İŞKUR işbirliğiyle başlattığı dev bir istihdam programıyla gündemde. Toplam 11 ildeki yurtlarda görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında tam 1450 temizlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar için zaman daralırken alım yapılacak şehirler ve kontenjan dağılımları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bu kapsamlı rehberde, hangi şehirde kaç kişilik kontenjan ayrıldığını başvuru için aranan kritik şartların neler olduğunu ve İŞKUR sistemi üzerinden online başvurunun nasıl adım adım yapılacağını detaylarıyla bulabilirsiniz. Fırsatı kaçırmamak için bilmeniz gereken her şey burada.