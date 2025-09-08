İŞKUR üzerinden GSB TYP temizlik görevlisi alımı başladı! İşte GSB TYP başvuru ekranı, şartlar ve kontenjanlar!

İş arayan on binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir istihdam haberi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyuruldu. İŞKUR ile yapılan işbirliği çerçevesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 11 ildeki yurtlarda görevlendirilmek üzere toplam 1450 temizlik personeli alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruların online olarak İŞKUR sistemi üzerinden başlamasıyla birlikte, adayların süreci doğru yönetmesi büyük önem kazanıyor. Peki, başvuru şartları tam olarak neler? Hangi il için kaç kişilik kontenjan belirlendi ve başvuru ekranına nasıl ulaşılır? İşte, GSB'nin 1450 kişilik personel alımına dair merak edilen tüm detaylar...