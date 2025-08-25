Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR TYP 2025 kura sonucu: TYP il il asil ve yedek liste sorgulama

İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) 2025 kura sonuçları belli oldu mu? İl il asil ve yedek aday listesi nasıl sorgulanır, hangi illerde kura sonuçları açıklandı? TYP başvuru ve kura tarihleri hakkında tüm detaylar burada.

İŞKUR TYP 2025 KURA SONUÇLARI: İL İL GÜNCEL BİLGİ

İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl birçok ilde personel alımı gerçekleştiriyor. Program okullarda geçici süreli olarak güvenlik görevlisi ve temizlik personeli istihdamını kapsıyor. TYP personel alımları, noter huzurunda yapılan kura ile netleşiyor ve adaylar sonuçları yakından takip ediyor. Peki, 2025 yılı TYP kura sonuçları açıklandı mı? Hangi illerde kura sonuçları belli oldu ve asil ile yedek aday listeleri nasıl sorgulanabilir? İşte TYP başvuru ve kura süreci hakkında bilmeniz gerekenler:

TYP KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TYP kura sonuçları, e-Devlet ve İŞKUR platformları üzerinden il il sorgulanabiliyor. Sorgulama için şu adımlar izlenebilir:

e-Devlet'e giriş yapın.

Arama bölümüne "Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru" yazın.

İl ve başvuru detaylarını seçerek asil ve yedek listeleri görüntüleyin.

Bu sistem sayesinde adaylar, hangi pozisyon için kura çekildiğini ve kendi durumlarını kolayca takip edebiliyor.

BİLECİK TYP KURA BİLGİSİ

Bilecik'te, Toplum Yararına Program kapsamında 1 Eylül 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 230 temizlik personeli alınacak. Başvurular 15-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve kura tarihi Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulacak.

İŞKUR TYP İL İL KURA DURUMU

Kura sonuçlarının ilanı illere göre farklılık gösteriyor. Adaylar, başvuruda bulundukları il milli eğitim müdürlüklerinin duyuru sayfalarını takip ederek kura tarihlerini ve sonuçlarını öğrenebilir.

Bazı illerde başvurular tamamlandı, kura sonuçları açıklanmayı bekliyor.

Bazı illerde ise başvuru süreci hâlâ devam ediyor.

TYP PROGRAMINDA HANGİ KADROLAR VAR?

Temizlik Personeli: Okullarda temizlik ve hijyen hizmetlerini sağlamak.

Güvenlik Görevlisi: Okul güvenliğini sağlamak.

Her iki pozisyon da geçici süreli olarak istihdam ediliyor ve başvuru şartları e-İŞKUR'da detaylı olarak belirtiliyor.

İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Kura sonuçları, başvuru süresi tamamlandıktan sonra noter huzurunda çekilen kura ile belirlenir. Tarihler il milli eğitim müdürlükleri tarafından duyurulur.

İŞKUR TYP Asil ve yedek listeler nasıl öğrenilir?

e-Devlet veya İŞKUR TYP sorgulama ekranı üzerinden il ve pozisyon seçilerek öğrenilebilir.

İŞKUR TYP başvuruları nereden yapılır?

Başvurular e-İŞKUR resmi internet sitesinden veya İŞKUR il/şube müdürlüklerinden yapılabilir.

İŞKUR TYP kapsamında hangi pozisyonlar mevcut?

Temizlik personeli ve güvenlik görevlisi kadroları mevcut olup, geçici süreli istihdam sağlanır.

İŞKUR TYP Başvuru şartları nelerdir?

Başvuru şartları ve gerekli belgeler e-İŞKUR üzerinden ilan edilir.