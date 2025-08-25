İŞKUR TYP 2025 kura sonucu: TYP il il asil ve yedek liste sorgulama

İŞKUR TYP 2025 KURA SONUÇLARI: İL İL GÜNCEL BİLGİ

İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında her yıl birçok ilde personel alımı gerçekleştiriyor. Program okullarda geçici süreli olarak güvenlik görevlisi ve temizlik personeli istihdamını kapsıyor. TYP personel alımları, noter huzurunda yapılan kura ile netleşiyor ve adaylar sonuçları yakından takip ediyor. Peki, 2025 yılı TYP kura sonuçları açıklandı mı? Hangi illerde kura sonuçları belli oldu ve asil ile yedek aday listeleri nasıl sorgulanabilir? İşte TYP başvuru ve kura süreci hakkında bilmeniz gerekenler: