İŞKUR TYP 2025 kura sonucu: TYP il il asil ve yedek liste sorgulama

TYP PROGRAMINDA HANGİ KADROLAR VAR?
Temizlik Personeli: Okullarda temizlik ve hijyen hizmetlerini sağlamak.
Güvenlik Görevlisi: Okul güvenliğini sağlamak.
Her iki pozisyon da geçici süreli olarak istihdam ediliyor ve başvuru şartları e-İŞKUR'da detaylı olarak belirtiliyor.
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanır?
Kura sonuçları, başvuru süresi tamamlandıktan sonra noter huzurunda çekilen kura ile belirlenir. Tarihler il milli eğitim müdürlükleri tarafından duyurulur.
İŞKUR TYP Asil ve yedek listeler nasıl öğrenilir?
e-Devlet veya İŞKUR TYP sorgulama ekranı üzerinden il ve pozisyon seçilerek öğrenilebilir.
İŞKUR TYP başvuruları nereden yapılır?
Başvurular e-İŞKUR resmi internet sitesinden veya İŞKUR il/şube müdürlüklerinden yapılabilir.
İŞKUR TYP kapsamında hangi pozisyonlar mevcut?
Temizlik personeli ve güvenlik görevlisi kadroları mevcut olup, geçici süreli istihdam sağlanır.
İŞKUR TYP Başvuru şartları nelerdir?
Başvuru şartları ve gerekli belgeler e-İŞKUR üzerinden ilan edilir.