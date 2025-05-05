Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | Şartlar neler, başvuru nasıl yapılır? Temizlik görevlisi, güvenlik...

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | Şartlar neler, başvuru nasıl yapılır? Temizlik görevlisi, güvenlik...

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3.658 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre alımlar temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve silahsız güvenlik görevlisi branşlarında gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte kadro ve kontenjanlar.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 09:53
Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlikçi...

Temizlik görevlisinden güvenliğe, klinik destek elemanından aşçıya kadar birçok branşta istihdam sağlanacak. İşte başvuru şartları, tarihleri ve kura süreci.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlikçi...

Resmi Gazete'de Duyuruldu: Kadro Dağılımı Netleşti

Sağlık Bakanlığı, taşra ve merkez teşkilatında görev almak üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alacağını resmen duyurdu. Söz konusu alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

3 bin 170 temizlik görevlisi,

240 silahsız güvenlik görevlisi,

242 klinik destek elemanı (hastane),

6 aşçı

kamuya kazandırılacak. Alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlikçi...

Başvurular e-Şube Üzerinden: Son Gün 9 Mayıs

Adaylar, 5 – 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmî internet adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru süreci yalnızca elektronik ortamda yürütülecek olup fiziki başvuru kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlikçi...

BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki başvuru, öğrenim durumu ve özel şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Temizlikçi...

BAŞVURU EKRANI

Adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan sorgulaması yapabilirler.

BAŞVURULAR BAŞLADIĞINDA BU LİNKE TIKLAYARAK BAŞVURUDA BULUNABİLİRSİNİZ!

Adres Şartı Geçerli: Her Aday Tek İl ve Tek Kadroya Başvurabilecek

Alım sürecinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) dikkate alınacak. Adaylar yalnızca ikamet ettikleri ilde açılan kadrolara başvuru yapabilecek. Ayrıca, her aday sadece bir meslek kolu ve bir işyeri için başvuru hakkına sahip olacak.