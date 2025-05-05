İŞKUR Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2025 | Şartlar neler, başvuru nasıl yapılır? Temizlik görevlisi, güvenlik...
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3.658 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre alımlar temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve silahsız güvenlik görevlisi branşlarında gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte kadro ve kontenjanlar.
Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 09:53