İŞKUR ilanları duyuruldu: İşte Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR'dan iş arayanlar için kritik duyuru! Kamu kurumlarının temizlik görevlisi, tarım işçisi ve zirai sulama uzmanı ihtiyacını karşılamak üzere yeni personel alım ilanı yayımlandı. 28 Mart 2025 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği bu fırsat, özellikle tarım sektöründe çalışmak isteyenler ve kamu istihdamına girmeyi hedefleyenler için büyük önem taşıyor. Peki, bu pozisyonlar için kimler başvurabilir, gerekli şartlar neler ve nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar...
|Kurum
|Pozisyon
|Kontenjan
|Lokasyon
|Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
|Temizlik Görevlisi
|4
|Kütahya
|Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
|Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)
|1
|Ankara
|Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
|Temizlik Görevlisi
|10
|Ankara
|Kastamonu Sulama Birliği Başkanlığı (DSİ)
|Çiftçi (Zirai Sulamacı)
|5
|Kastamonu