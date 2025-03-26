Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR ilanları duyuruldu: İşte Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR ilanları duyuruldu: İşte Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR'dan iş arayanlar için kritik duyuru! Kamu kurumlarının temizlik görevlisi, tarım işçisi ve zirai sulama uzmanı ihtiyacını karşılamak üzere yeni personel alım ilanı yayımlandı. 28 Mart 2025 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği bu fırsat, özellikle tarım sektöründe çalışmak isteyenler ve kamu istihdamına girmeyi hedefleyenler için büyük önem taşıyor. Peki, bu pozisyonlar için kimler başvurabilir, gerekli şartlar neler ve nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.03.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 09:33
İŞKUR ilanları duyuruldu: İşte Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar

Son başvuru tarihi 28 Mart! İŞKUR'un kamu kurumları için açtığı temizlik görevlisi, tarım işçisi ve zirai sulama uzmanı pozisyonlarına başvuru şartları belli oldu. İşte bu altın fırsatı kaçırmamanız gereken detaylar! İŞKUR dört farklı kamu kurumu için toplam 20 personel alımına ilişkin ilanı yayımladı. Başvurular, 28 Mart 2025 tarihine kadar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, Kütahya, Ankara ve Kastamonu'da açılan pozisyonların detayları:

İŞKUR ilanları duyuruldu: İşte Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar

Hangi Kurum, Kaç Personel Alacak?

Kurum Pozisyon Kontenjan Lokasyon
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Temizlik Görevlisi 4 Kütahya
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 1 Ankara

İŞKUR ilanları duyuruldu: İşte Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Temizlik Görevlisi 10 Ankara
Kastamonu Sulama Birliği Başkanlığı (DSİ) Çiftçi (Zirai Sulamacı) 5 Kastamonu
İŞKUR ilanları duyuruldu: İşte Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar

Kimler Başvurabilir?

Genel Şartlar:

TC vatandaşı olmak,

🎂 18 yaşını doldurmuş olmak,

🚫 Kamu haklarından mahrum olmamak,

🩺 Engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak,

⚖️ Belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak.

İŞKUR ilanları duyuruldu: İşte Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar

Kuruma Özel Şartlar:

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü:

🔞 40 yaş üst sınır,

🎓 İlköğretim/Lise/Lisans mezuniyeti,

📜 Eski hükümlü veya terör mağduru önceliği.