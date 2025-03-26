İŞKUR ilanları duyuruldu: İşte Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR'dan iş arayanlar için kritik duyuru! Kamu kurumlarının temizlik görevlisi, tarım işçisi ve zirai sulama uzmanı ihtiyacını karşılamak üzere yeni personel alım ilanı yayımlandı. 28 Mart 2025 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği bu fırsat, özellikle tarım sektöründe çalışmak isteyenler ve kamu istihdamına girmeyi hedefleyenler için büyük önem taşıyor. Peki, bu pozisyonlar için kimler başvurabilir, gerekli şartlar neler ve nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar...