İŞKUR hem meslek sahibi yapıyor hem de günlük 1.105,23 TL ödüyor
Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde iş arayanlar öğrenciler ve meslek değiştirmek isteyenler bu haber size! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam piyasasını baştan aşağı değiştirecek dev bir adımla sahneye çıktı. 'İşbaşı Eğitim Programları' ile 81 ilde hem hayalinizdeki mesleği öğretiyor hem de katılımcılara günlük tam 1.105 TL'ye varan rekor ödeme yapıyor. Aylık kazancın 24.000 TL'yi aşabildiği bu altın fırsattan kimler yararlanabilir? Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren o tarihi programın tüm detayları...
Giriş Tarihi: 01.10.2025 09:43