İŞKUR hem meslek sahibi yapıyor hem de günlük 1.105,23 TL ödüyor

Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde iş arayanlar öğrenciler ve meslek değiştirmek isteyenler bu haber size! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam piyasasını baştan aşağı değiştirecek dev bir adımla sahneye çıktı. 'İşbaşı Eğitim Programları' ile 81 ilde hem hayalinizdeki mesleği öğretiyor hem de katılımcılara günlük tam 1.105 TL'ye varan rekor ödeme yapıyor. Aylık kazancın 24.000 TL'yi aşabildiği bu altın fırsattan kimler yararlanabilir? Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren o tarihi programın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 01.10.2025 09:43
Ekonomide çarkların daha hızlı dönmesi ve istihdamın artırılması için hükümetin attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşlar için adeta bir can simidi olan "İşbaşı Eğitim Programları" ile destek paketini devreye soktu. Programın temel amacı çok net iş arayanları sadece iş sahibi yapmak değil aynı zamanda onları geleceğin mesleklerine hazırlayarak kalıcı istihdamın kapılarını aralamak. Üstelik bu süreçte katılımcıların ceplerine günlük ödemelerle ciddi bir maddi destek de sağlanıyor.

Bu dev proje işveren ile iş arayan arasında köprü kurarak, "aradığım elemanı bulamıyorum" diyen patronlarla "deneyimim yok" diyen gençleri aynı potada eritiyor. İŞKUR'a kayıtlı olan her işsiz bu program sayesinde bir yandan teorik bilgiyi pratiğe dökme şansı bulurken diğer yandan ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

GÜNLÜK 1.105 TL CEP HARÇLIĞI!

Programın en çok dikkat çeken yönü ise şüphesiz sağladığı cömert maddi destek. İŞKUR, katılımcıların motivasyonunu yüksek tutmak ve eğitim sürecindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak için günlük cep harçlığı ödüyor. Bu rakamlar, kişinin durumuna ve seçtiği kursa göre değişiklik gösteriyor.

Güncel ödeme tablosu:

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden iş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 850,18 TL, öğrenci* 637,63 TL ve işsizlik ödeneği alanlara günlük 425,09 TL cep harçlığı ödenmektedir.


Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 1.105,23 TL, öğrenci 828,93 TL ve işsizlik ödeneği alanlara günlük 552,62 TL cep harçlığı veriliyor.