İŞKUR hem meslek sahibi yapıyor hem de günlük 1.105,23 TL ödüyor

Ekonomide çarkların daha hızlı dönmesi ve istihdamın artırılması için hükümetin attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşlar için adeta bir can simidi olan "İşbaşı Eğitim Programları" ile destek paketini devreye soktu. Programın temel amacı çok net iş arayanları sadece iş sahibi yapmak değil aynı zamanda onları geleceğin mesleklerine hazırlayarak kalıcı istihdamın kapılarını aralamak. Üstelik bu süreçte katılımcıların ceplerine günlük ödemelerle ciddi bir maddi destek de sağlanıyor.