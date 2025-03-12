İŞKUR hastane işçi alımı; Hastanelere sınavsız temizlik görevlisi, hasta bakıcı, hasta danışmanı alınıyor!

Hastane Hizmetlisi – 23 kişi
Hastane içinde genel destek hizmetlerini yürütecek ve çeşitli bölümlere yardımcı olacak hastane hizmetlileri işe alınacak.
Hasta Kabul Kayıt Görevlisi – 21 kişi
Hastanelerde hasta giriş-çıkış işlemlerini yönetecek, hasta kayıt süreçlerini takip edecek görevliler istihdam edilecek.
Hasta Danışmanı – 20 kişi
Hastaların bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti sağlanması amacıyla hasta danışmanları alınacak.
Klinik Destek Elemanı – 13 kişi
Sağlık birimlerinde doktor ve hemşirelere destek sağlayacak, hasta bakımı süreçlerinde yardımcı olacak klinik destek elemanları işe alınacak.