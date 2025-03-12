Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR hastane işçi alımı; Hastanelere sınavsız temizlik görevlisi, hasta bakıcı, hasta danışmanı alınıyor!

İŞKUR hastane işçi alımı; Hastanelere sınavsız temizlik görevlisi, hasta bakıcı, hasta danışmanı alınıyor!

İŞKUR, sağlık sektöründe istihdam edilmek isteyenler için yeni iş ilanlarını duyurdu. Hastanelere yapılacak personel alımları için başvuru süreci başladı.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 09:49
İŞKUR hastane işçi alımı; Hastanelere sınavsız temizlik görevlisi, hasta bakıcı, hasta danışmanı alınıyor!

İŞKUR, sağlık alanında kariyer yapmak isteyenler için hastanelere ve sağlık kuruluşlarına yönelik personel alım ilanlarını yayımladı. Hemşire, hasta bakıcı, tıbbi sekreter ve destek personeli gibi çeşitli kadrolarda yapılacak alımlara başvuru şartları ve detaylı bilgiler paylaşıldı. İşte güncel ilanlar ve başvuru sürecine dair merak edilenler!

İŞKUR hastane işçi alımı; Hastanelere sınavsız temizlik görevlisi, hasta bakıcı, hasta danışmanı alınıyor!


Hastanelere Personel Alımı Detayları

İŞKUR'un yayımladığı ilanlara göre, hastanelere yapılacak personel alımları şu şekilde gerçekleşecek:

Alımlar, özel hastaneler ve sağlık kurumları bünyesinde gerçekleştirilecek.

KPSS şartı aranmayacak, ancak bazı ilanlarda deneyim veya eğitim şartı olabilir.

Başvurular yalnızca İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılacak.

Türkiye genelinde farklı illerde ve hastanelerde pozisyonlar açılacak.

İŞKUR hastane işçi alımı; Hastanelere sınavsız temizlik görevlisi, hasta bakıcı, hasta danışmanı alınıyor!

KPSS Şartsız Hastane Personel Alımı Genel Koşulları

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda, başvuru yapacak adayların sağlaması gereken bazı temel şartlar bulunmaktadır. İşte genel başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak (Bazı ilanlarda üst yaş sınırı değişebilir)

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir fiziksel veya zihinsel sağlık sorunu bulunmamak

Güler yüzlü ve iletişim becerisi yüksek olmak (Hasta kabul ve danışmanlık pozisyonları için)

Temizlik ve hijyen kurallarına uygun çalışabilecek olmak (Hastane temizlik personeli için)

İŞKUR hastane işçi alımı; Hastanelere sınavsız temizlik görevlisi, hasta bakıcı, hasta danışmanı alınıyor!

İŞKUR Üzerinden Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Kontenjanlar

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı – 229 kişi

Yaşlı ve hasta bireylerin temel bakımını üstlenecek, onlara günlük yaşamlarında destek sağlayacak personeller alınacak.

Hastane Temizlik Görevlisi – 52 kişi

Hastanelerde hijyen standartlarına uygun şekilde temizlik ve düzeni sağlayacak temizlik personelleri istihdam edilecek.

Hasta Bakıcısı – 47 kişi

Hastaların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak ve sağlık personeline destek verecek hasta bakıcıları alınacak.

İŞKUR hastane işçi alımı; Hastanelere sınavsız temizlik görevlisi, hasta bakıcı, hasta danışmanı alınıyor!

Hastane Hizmetlisi – 23 kişi

Hastane içinde genel destek hizmetlerini yürütecek ve çeşitli bölümlere yardımcı olacak hastane hizmetlileri işe alınacak.

Hasta Kabul Kayıt Görevlisi – 21 kişi

Hastanelerde hasta giriş-çıkış işlemlerini yönetecek, hasta kayıt süreçlerini takip edecek görevliler istihdam edilecek.

Hasta Danışmanı – 20 kişi

Hastaların bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti sağlanması amacıyla hasta danışmanları alınacak.

Klinik Destek Elemanı – 13 kişi

Sağlık birimlerinde doktor ve hemşirelere destek sağlayacak, hasta bakımı süreçlerinde yardımcı olacak klinik destek elemanları işe alınacak.