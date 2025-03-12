İŞKUR hastane işçi alımı; Hastanelere sınavsız temizlik görevlisi, hasta bakıcı, hasta danışmanı alınıyor!

KPSS Şartsız Hastane Personel Alımı Genel Koşulları

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda, başvuru yapacak adayların sağlaması gereken bazı temel şartlar bulunmaktadır. İşte genel başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak (Bazı ilanlarda üst yaş sınırı değişebilir)

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir fiziksel veya zihinsel sağlık sorunu bulunmamak

Güler yüzlü ve iletişim becerisi yüksek olmak (Hasta kabul ve danışmanlık pozisyonları için)

Temizlik ve hijyen kurallarına uygun çalışabilecek olmak (Hastane temizlik personeli için)