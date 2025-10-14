İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı 2025: Gençlik Programı başvuruları hangi üniversitelerde başladı? Kontenjanlar ve kura tarihleri
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir istihdam ve deneyim fırsatı sunan Gençlik Programı için yeni dönem başvurularını başlattı. Program kapsamında devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler, hem eğitim süreçlerine paralel olarak iş tecrübesi kazanabilecek hem de sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol üstlenecek.
Giriş Tarihi: 14.10.2025 06:40