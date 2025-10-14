Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı 2025: Gençlik Programı başvuruları hangi üniversitelerde başladı? Kontenjanlar ve kura tarihleri

İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı 2025: Gençlik Programı başvuruları hangi üniversitelerde başladı? Kontenjanlar ve kura tarihleri

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir istihdam ve deneyim fırsatı sunan Gençlik Programı için yeni dönem başvurularını başlattı. Program kapsamında devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler, hem eğitim süreçlerine paralel olarak iş tecrübesi kazanabilecek hem de sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol üstlenecek.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 06:40
İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı 2025-2026: Gençlik Programı başvuruları hangi üniversitelerde başladı? Kontenjanlar ve ilanlar

İŞKUR'un gençlere yönelik olarak hayata geçirdiği bu program, öğrencilerin mezuniyet öncesinde iş dünyasını tanımalarını, çalışma disiplini edinmelerini ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını hedefliyor. Program farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için dönemsel olarak ilan ediliyor. Başvurular İŞKUR'un resmî internet sitesi üzerinden çevrim içi şekilde yapılabiliyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı 2025-2026: Gençlik Programı başvuruları hangi üniversitelerde başladı? Kontenjanlar ve ilanlar

Her üniversitenin ilan ve değerlendirme takvimi kendi akademik dönemine göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle adayların İŞKUR e-Şube sistemi ya da üniversitelerinin kariyer merkezleri aracılığıyla duyuruları yakından takip etmeleri gerekiyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı 2025-2026: Gençlik Programı başvuruları hangi üniversitelerde başladı? Kontenjanlar ve ilanlar

Katılım Şartları ve Sağlanan Destekler

Programa başvuran öğrenciler haftada en fazla üç gün görev alabiliyor. Katılımcılara her gün için 1083 TL cep harçlığı ödeniyor; ayrıca genel sağlık sigortası ve meslek hastalığı primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı 2025-2026: Gençlik Programı başvuruları hangi üniversitelerde başladı? Kontenjanlar ve ilanlar

Başvuru yapacak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve aktif örgün öğretim programına kayıtlı olmaları şart. Gelir kriteri olarak, öğrencinin ikamet ettiği hanenin toplam gelirinin net asgari ücretin üç katını geçmemesi gerekiyor. Öğrenci yurdunda kalanlar bu gelir şartından muaf tutuluyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı 2025-2026: Gençlik Programı başvuruları hangi üniversitelerde başladı? Kontenjanlar ve ilanlar

Üniversitelere Göre Başvuru Takvimleri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Başvuru: 13-17 Ekim 2025

Kura: 23 Ekim 2025, Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu (Saat 10.00)

Çalışma Dönemi: 3 Kasım 2025 - 30 Haziran 2026

Kontenjan: 713 kişi

Nevşehir'de programa katılacak öğrenciler yalnızca kendi fakülte veya yüksekokul kontenjanlarına başvurabilecek. Farklı birimlere yapılan başvurular kura sonucunda dahi geçersiz sayılacak.