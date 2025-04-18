İŞKUR 92.361 işçi personel alımı ilanı! Kasiyer, paketleme işçisi, aşçı... KPSS şartsız alımlar e-şube’de!

İŞKUR üzerinden yapılan memur ve personel alımı duyuruları, iş arayan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Farklı sektörlerden yüzlerce pozisyonda alım gerçekleştiren kurum, ilanlarını her gün güncelleyerek istihdam sürecini hızlandırıyor. Peki Nisan ve Mayıs aylarında hangi alanlarda alım yapılacak? Toplamda 92.361 kişiye iş kapısı aralanıyor. Detaylar ve başvuru sürecine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik...