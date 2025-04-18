İŞKUR 92.361 işçi personel alımı ilanı! Kasiyer, paketleme işçisi, aşçı... KPSS şartsız alımlar e-şube'de!
İŞKUR memur alımı ve personel alımı duyuruları iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geniş bir yelpazede alım yapan İŞKUR her gün ilan listesini güncelliyor. Peki Nisan ve Mayıs ayında hangi pozisyonlarda alım yapılacak? İŞKUR 92.361 işçi personel alımı ilan detayları nedir? İşte sürece ilişkin merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 10:46