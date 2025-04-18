Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR 92.361 işçi personel alımı ilanı! Kasiyer, paketleme işçisi, aşçı... KPSS şartsız alımlar e-şube'de!

İŞKUR 92.361 işçi personel alımı ilanı! Kasiyer, paketleme işçisi, aşçı... KPSS şartsız alımlar e-şube'de!

İŞKUR memur alımı ve personel alımı duyuruları iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geniş bir yelpazede alım yapan İŞKUR her gün ilan listesini güncelliyor. Peki Nisan ve Mayıs ayında hangi pozisyonlarda alım yapılacak? İŞKUR 92.361 işçi personel alımı ilan detayları nedir? İşte sürece ilişkin merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.04.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 10:46
İŞKUR 92.361 işçi personel alımı ilanı! Kasiyer, paketleme işçisi, aşçı... KPSS şartsız alımlar e-şube’de!

İŞKUR üzerinden yapılan memur ve personel alımı duyuruları, iş arayan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Farklı sektörlerden yüzlerce pozisyonda alım gerçekleştiren kurum, ilanlarını her gün güncelleyerek istihdam sürecini hızlandırıyor. Peki Nisan ve Mayıs aylarında hangi alanlarda alım yapılacak? Toplamda 92.361 kişiye iş kapısı aralanıyor. Detaylar ve başvuru sürecine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik...

İŞKUR 92.361 işçi personel alımı ilanı! Kasiyer, paketleme işçisi, aşçı... KPSS şartsız alımlar e-şube’de!

👩‍💼 Kasiyer Alımı (1.158 kişi)

Kasiyer pozisyonu için birçok ilde alım yapılacak. En çok alım yapılan şehirler:

  • İstanbul (378)

  • Ankara (87)

  • Antalya (58)

  • Bursa (53)

  • Kocaeli (49)

Kasiyer alımı; marketler, mağazalar ve çeşitli satış noktalarında görevlendirilmek üzere yapılmaktadır.

İŞKUR 92.361 işçi personel alımı ilanı! Kasiyer, paketleme işçisi, aşçı... KPSS şartsız alımlar e-şube’de!

📦 Paketleme İşçisi Alımı (1.351 kişi)

Gıda, tekstil, mobilya ve cam sektörlerinde görev alacak paketleme işçileri için öne çıkan şehirler:

  • İstanbul (289)

  • Gaziantep (134)

  • Konya (115)

  • Karaman (100)

  • Kocaeli (51)

Ayrıca, gıda, et, makarna, triko, unlu mamuller gibi birçok alanda özel nitelikli paketleme işçisi ihtiyacı da bulunuyor.

İŞKUR 92.361 işçi personel alımı ilanı! Kasiyer, paketleme işçisi, aşçı... KPSS şartsız alımlar e-şube’de!

🍳 Aşçı Alımı (701 kişi)

Lokanta, otel ve yemek üretim tesislerinde görevlendirilmek üzere alınacak aşçılar için en fazla ilan şu şehirlerde:

  • İstanbul (108)

  • Ankara (53)

  • Kayseri (42)

  • Antalya (24)

  • Manisa (22)

Ayrıca aşçı yardımcısı, soğuk/sıcak mutfak aşçısı ve yöresel mutfak aşçıları gibi çeşitli unvanlarda da alımlar yapılıyor.

İŞKUR 92.361 işçi personel alımı ilanı! Kasiyer, paketleme işçisi, aşçı... KPSS şartsız alımlar e-şube’de!

👩‍⚕️Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alımı (283)

İŞKUR, Nisan ve Mayıs aylarında farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere 283 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı yapılacağını duyurdu. Evde bakım hizmetleri, özel sağlık kuruluşları, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışacak personel ihtiyacı birçok ilde artış gösterdi.

📍 En Fazla Alım Yapılan İller:

  • İstanbul (133)

  • Antalya (15)

  • Kırşehir (15)

  • Ankara (14)

  • İzmir (12)

  • Mersin (11)

  • Balıkesir (10)

  • Zonguldak (10)

Bunun yanı sıra Adana, Bursa, Denizli, Kocaeli, Konya, Muğla gibi birçok ilde de çeşitli sayılarda açık pozisyon bulunuyor.