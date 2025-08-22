İŞKUR 3.610 Beden İşçisi alıyor! KPSS yok, hemen başvur!

TÜRKİYE GENELİNDE İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞLADI

İŞKUR, 2025 yılı Ağustos ayı itibariyle Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde toplam 3.610 beden işçisi alımı gerçekleştirecek. İlanlar, çeşitli şehirlerde ve farklı pozisyonlarda yayımlandı.

Beden işçisi alımları; temizlik, taşıma, yükleme-boşaltma, inşaat ve genel sektörler olmak üzere farklı alanları kapsıyor. İşverenler, alımlar için adaylardan belirli nitelikleri yerine getirmelerini bekliyor. Resmi veriler, İŞKUR'un her gün yüzlerce ilan yayınladığını ve bu ilanlar aracılığıyla binlerce adayın istihdam edildiğini gösteriyor. İŞKUR'un sitesinde yer alan ilanlar, hem kamu hem de özel sektör başvurularını kapsıyor.