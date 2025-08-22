İŞKUR 3.610 Beden İşçisi alıyor! KPSS yok, hemen başvur!

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR üzerinden yapılacak beden işçisi alımlarında KPSS şartı aranmıyor. Ancak adayların sağlaması gereken bazı genel ve özel şartlar bulunuyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz statüsünde olmak
Kamu haklarına tam erişimi olmak ve mahrum olmamak
Erkek adayların askerlik yükümlülüğünü tamamlamış veya muaf olmak
En az okur-yazar olmak ilanlara göre ilköğretim veya ortaöğretim mezunu olmak
Çalışmaya engel bir sağlık sorununun olmaması
İlan kapsamında belirlenen yaş aralığında olmak ve istenilen tecrübe yılına sahip olmak
İlanda belirtilen şehir veya bölgede ikamet ediyor olmak