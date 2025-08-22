Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR 3.610 Beden İşçisi alıyor! KPSS yok, hemen başvur!

İŞKUR üzerinden 2025 Ağustos ayı itibariyle Türkiye genelinde 3.610 beden işçisi alımı yapılacak. KPSS şartı aranmayan ilanlar başvuru şartları ve linkler haberimizde.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 10:15
TÜRKİYE GENELİNDE İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞLADI

İŞKUR, 2025 yılı Ağustos ayı itibariyle Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde toplam 3.610 beden işçisi alımı gerçekleştirecek. İlanlar, çeşitli şehirlerde ve farklı pozisyonlarda yayımlandı.

Beden işçisi alımları; temizlik, taşıma, yükleme-boşaltma, inşaat ve genel sektörler olmak üzere farklı alanları kapsıyor. İşverenler, alımlar için adaylardan belirli nitelikleri yerine getirmelerini bekliyor. Resmi veriler, İŞKUR'un her gün yüzlerce ilan yayınladığını ve bu ilanlar aracılığıyla binlerce adayın istihdam edildiğini gösteriyor. İŞKUR'un sitesinde yer alan ilanlar, hem kamu hem de özel sektör başvurularını kapsıyor.

HANGİ ALANLARDA BEDEN İŞÇİSİ ALINACAK?

Temizlik Sektörü

Temizlik alanında görev alacak işçiler, kamu kurumları ve özel işletmelerde temizlik ve hijyen hizmetlerini yürütmekle sorumlu olacak.

Taşıma ve Yükleme-Boşaltma

Bu pozisyon, depo, lojistik ve inşaat sektörlerinde önemli bir rol oynuyor. İşçiler, yükleme ve boşaltma faaliyetlerinde görev alacak.

İnşaat Sektörü

İnşaat işçileri, şantiyelerde saha çalışmaları yapacak, yapı elemanlarının montaj ve taşınmasında görev alacak.

Genel İşçi Kadroları

Genel sektör ilanları, farklı iş kollarında çok yönlü görev alacak işçilere yönelik hazırlanıyor. Bu kadrolar, esnek görev tanımları ve farklı iş alanları sunuyor.

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR üzerinden yapılacak beden işçisi alımlarında KPSS şartı aranmıyor. Ancak adayların sağlaması gereken bazı genel ve özel şartlar bulunuyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR'a kayıtlı ve işsiz statüsünde olmak

Kamu haklarına tam erişimi olmak ve mahrum olmamak

Erkek adayların askerlik yükümlülüğünü tamamlamış veya muaf olmak

En az okur-yazar olmak ilanlara göre ilköğretim veya ortaöğretim mezunu olmak

Çalışmaya engel bir sağlık sorununun olmaması

İlan kapsamında belirlenen yaş aralığında olmak ve istenilen tecrübe yılına sahip olmak

İlanda belirtilen şehir veya bölgede ikamet ediyor olmak

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara başvurular tamamen elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Adaylar İŞKUR'un resmi web sitesindeki ilgili bağlantılara erişerek başvurularını online yapabiliyorlar.

İlgili Başvuru Linkleri:

Kamu ilanlarına başvurmak isteyen adaylar, aynı sayfada "İşyeri Türü" kısmında Kamu seçeneğini işaretleyerek ilanlara ulaşabilirler.

KPSS ŞARTI YOK

Beden işçisi alımlarında KPSS şartının olmaması, özellikle deneyimi veya eğitim düzeyi yeterli olmayan adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. İş gücüne yeni katılan veya çeşitli sebeplerle KPSS'ye girmemiş adaylar, bu ilanlar aracılığıyla doğrudan başvuru yapabiliyor.