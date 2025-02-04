iPhone 17 ne zaman çıkacak 2025? iPhone 17 özellikleri neler? Türkiye satış fiyatı ne olacak?

ProMotion Teknolojisi ve Wi-Fi 7 Desteği

Yeni nesil iPhone 17 modellerinde Apple'ın ProMotion ekran teknolojisi tüm cihazlarda standart olacak. Bu teknoloji, ekran yenileme hızını optimize ederek daha akıcı bir görüntü deneyimi sağlayacak. Aynı zamanda, Wi-Fi 7 desteği ile cihazlar daha hızlı internet bağlantıları sunacak. Bu yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisi, daha düşük gecikme süreleri ve daha yüksek veri aktarım hızları sunarak kullanıcılara önemli bir avantaj sağlayacak.