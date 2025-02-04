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iPhone 17 ne zaman çıkacak 2025? iPhone 17 özellikleri neler? Türkiye satış fiyatı ne olacak?

Apple'ın 2025 yılında tanıtacağı iPhone 17 serisi, önemli tasarım ve donanım yenilikleriyle geliyor. Kullanıcıların büyük bir merakla beklediği yeni nesil iPhone daha büyük ekran boyutları, ProMotion teknolojisi, Wi-Fi 7 desteği ve ultra ince tasarım gibi özelliklerle dikkat çekecek. Peki Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 17 çıkış tarihi belli oldu mu? İşte merak edilen özellikleri.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:12
iPhone 17 ne zaman çıkacak 2025? iPhone 17 özellikleri neler? Türkiye satış fiyatı ne olacak?

Apple'ın yeni nesil amiral gemisi iPhone 17 serisi, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılması beklenen modellerle teknoloji tutkunlarını heyecanlandırıyor. Yeni iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde daha ince bir tasarım, Wi-Fi 7 desteği ve gelişmiş selfie kamerası dikkat çekiyor.

iPhone 17 ne zaman çıkacak 2025? iPhone 17 özellikleri neler? Türkiye satış fiyatı ne olacak?

Daha İnce Tasarım ve Yeni Malzeme

Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde daha ince bir tasarıma odaklanıyor. Bu incelik yeni alüminyum malzeme kullanımıyla desteklenecek. Alüminyum, cihazların daha hafif ve dayanıklı olmasını sağlarken yeni tasarımla birlikte ergonomik bir deneyim sunacak. Özellikle Pro ve Pro Max modellerinde daha büyük ekran boyutlarının korunması bekleniyor.

iPhone 17 ne zaman çıkacak 2025? iPhone 17 özellikleri neler? Türkiye satış fiyatı ne olacak?

ProMotion Teknolojisi ve Wi-Fi 7 Desteği

Yeni nesil iPhone 17 modellerinde Apple'ın ProMotion ekran teknolojisi tüm cihazlarda standart olacak. Bu teknoloji, ekran yenileme hızını optimize ederek daha akıcı bir görüntü deneyimi sağlayacak. Aynı zamanda, Wi-Fi 7 desteği ile cihazlar daha hızlı internet bağlantıları sunacak. Bu yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisi, daha düşük gecikme süreleri ve daha yüksek veri aktarım hızları sunarak kullanıcılara önemli bir avantaj sağlayacak.

iPhone 17 ne zaman çıkacak 2025? iPhone 17 özellikleri neler? Türkiye satış fiyatı ne olacak?

Selfie Kamerasında İyileştirmeler

Apple, iPhone 17 serisinde özellikle ön kamera tarafında önemli yenilikler yapmayı planlıyor. Daha yüksek çözünürlük, gelişmiş gece modu ve yapay zeka destekli güzelleştirme özellikleriyle selfie deneyimi daha ön plana çıkacak. Video görüşmeleri ve sosyal medya kullanımı için kamera performansı ciddi anlamda artacak.

iPhone 17 ne zaman çıkacak 2025? iPhone 17 özellikleri neler? Türkiye satış fiyatı ne olacak?

iPhone 17 Ne Zaman Tanıtılacak? Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple'ın geleneksel lansman takvimine uygun olarak, iPhone 17 serisinin 2025 yılının Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak cihazların tam olarak hangi tarihte satışa çıkacağı ve fiyat aralıkları hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Apple'ın fiyat politikası, döviz kurları ve yeni teknolojilerin maliyetine göre belirlenebilir.