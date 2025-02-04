iPhone 17 ne zaman çıkacak 2025? iPhone 17 özellikleri neler? Türkiye satış fiyatı ne olacak?
Apple'ın 2025 yılında tanıtacağı iPhone 17 serisi, önemli tasarım ve donanım yenilikleriyle geliyor. Kullanıcıların büyük bir merakla beklediği yeni nesil iPhone daha büyük ekran boyutları, ProMotion teknolojisi, Wi-Fi 7 desteği ve ultra ince tasarım gibi özelliklerle dikkat çekecek. Peki Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 17 çıkış tarihi belli oldu mu? İşte merak edilen özellikleri.
Giriş Tarihi: 04.02.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:12