İOS 18.4 güncellemesi özellikleri: Apple İOS 18.4 güncellemesi ile gelen yenilikler neler? Yemek tarifi, yeni emojiler...
Apple kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak olan iOS 18.4 güncellemesini Nisan ayının başında kullanıcılarına sundu. Bu yeni sürüm yalnızca cihaz performansını artırmakla kalmayacak aynı zamanda günlük yaşamı kolaylaştıran birçok yenilik ve iyileştirme de içeriyor. Hem yazılım hem de donanım açısından kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen iOS 18.4 önemli yeniliklerle dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 01.04.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 07:49