Kadraj Galeri Kadraj İkon İOS 18.4 güncellemesi özellikleri: Apple İOS 18.4 güncellemesi ile gelen yenilikler neler? Yemek tarifi, yeni emojiler...

İOS 18.4 güncellemesi özellikleri: Apple İOS 18.4 güncellemesi ile gelen yenilikler neler? Yemek tarifi, yeni emojiler...

Apple kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak olan iOS 18.4 güncellemesini Nisan ayının başında kullanıcılarına sundu. Bu yeni sürüm yalnızca cihaz performansını artırmakla kalmayacak aynı zamanda günlük yaşamı kolaylaştıran birçok yenilik ve iyileştirme de içeriyor. Hem yazılım hem de donanım açısından kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen iOS 18.4 önemli yeniliklerle dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 07:49
İOS 18.4 güncellemesi özellikleri: Apple İOS 18.4 güncellemesi ile gelen yenilikler neler? Yemek tarifi, yeni emojiler...

iOS 18.4'ün en dikkat çeken özelliklerinden biri kullanıcıların bildirimlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan "Öncelikli Bildirimler" fonksiyonu oldu. Bu yenilik kullanıcıların önemli bildirimleri anında alırken daha az önemli olanları ise daha sonra incelemelerine imkan tanıyor. Kullanıcılar böylece yalnızca önemli bildirimlerle anında ilgilenirken diğer mesajları istediği zaman kontrol edebilecek. Bu özellik günlük yaşamı daha düzenli hale getirirken aynı zamanda bildirim karmaşasını da azaltıyor.

İOS 18.4 güncellemesi özellikleri: Apple İOS 18.4 güncellemesi ile gelen yenilikler neler? Yemek tarifi, yeni emojiler...

Yemek Tarifleri Bölümü ile Mutfakta Pratik Çözümler

Apple News'te yer alan yeni yemek tarifleri bölümü, özellikle yemek yapmayı seven kullanıcılar için oldukça cazip bir yenilik sunuyor.

İOS 18.4 güncellemesi özellikleri: Apple İOS 18.4 güncellemesi ile gelen yenilikler neler? Yemek tarifi, yeni emojiler...

Kullanıcılar aradıkları tariflere kolayca ulaşarak detaylı açıklamalarla yemek hazırlama sürecini daha eğlenceli ve pratik hale getirebilecek. Apple içerik sunumu konusunda da kullanıcı dostu bir deneyim hedefliyor.

İOS 18.4 güncellemesi özellikleri: Apple İOS 18.4 güncellemesi ile gelen yenilikler neler? Yemek tarifi, yeni emojiler...

Yeni Emojilerle Daha Eğlenceli İletişim

Güncelleme ile birlikte Unicode konsorsiyumunun en yeni standartlarını içeren bir dizi yeni emoji de kullanıcılarla buluşuyor. Bu yeni emojiler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında daha yaratıcı ve eğlenceli ifadelerin kullanılmasına olanak tanıyacak. Bu yenilik özellikle genç kullanıcılar arasında popüler olacak gibi görünüyor.

İOS 18.4 güncellemesi özellikleri: Apple İOS 18.4 güncellemesi ile gelen yenilikler neler? Yemek tarifi, yeni emojiler...

Teknolojik İyileştirmeler

Apple Intelligence İçin Genişletilmiş Dil Desteği

Yapay zeka teknolojilerinin Apple ekosisteminde daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için iOS 18.4, Apple Intelligence için genişletilmiş dil desteği sunuyor. Bu yenilik Siri ve diğer Apple hizmetlerinin daha fazla dilde, daha doğru ve hassas yanıtlar vermesini sağlıyor. Kullanıcılar artık dil bariyerlerini aşarak Apple cihazlarıyla daha kolay bir şekilde iletişim kurabilecek.