İOS 18.4 güncellemesi özellikleri: Apple İOS 18.4 güncellemesi ile gelen yenilikler neler? Yemek tarifi, yeni emojiler...

iOS 18.4'ün en dikkat çeken özelliklerinden biri kullanıcıların bildirimlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan "Öncelikli Bildirimler" fonksiyonu oldu. Bu yenilik kullanıcıların önemli bildirimleri anında alırken daha az önemli olanları ise daha sonra incelemelerine imkan tanıyor. Kullanıcılar böylece yalnızca önemli bildirimlerle anında ilgilenirken diğer mesajları istediği zaman kontrol edebilecek. Bu özellik günlük yaşamı daha düzenli hale getirirken aynı zamanda bildirim karmaşasını da azaltıyor.