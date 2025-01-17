iOS 18.2 devrede! İPhone 11 güncelleme alacak mı?

Görsel Oyun Alanı

Image Playground, kullanıcıların e-posta, sunum veya belgeler için hızlıca görseller oluşturmasına imkan verir. Ayrıca eğlenceli görseller de yaratılabilir. Kullanıcılar istediği tarzda görsellerin yanı sıra animasyonlar veya çizgi film versiyonları da bu güncelleme kapsamında oluşturabilir.

Bu özellikle hayal gücünüzü görsellere dönüştürmek artık çok daha kolay. Basit talimatlarla tema, mekan ve kostüm seçimi yaparak fikirlerinizi etkileyici görsellere dönüştürebileceksiniz. Yaratıcılığınızı yansıtan bu özellik görsel içerik oluşturmayı daha da keyifli hale getiriyor.