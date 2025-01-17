Kadraj Galeri Kadraj İkon iOS 18.2 devrede! İPhone 11 güncelleme alacak mı?

iOS 18.2 devrede! İPhone 11 güncelleme alacak mı?

Apple, iOS 18.2 güncellemesiyle yapay zeka teknolojilerinde önemli bir adım atıyor. Kişiselleştirilmiş emojilerden hızlı görsel oluşturma araçlarına kadar bir dizi yenilik sunan bu güncelleme Apple kullanıcıları için daha verimli bir deneyim vaat ediyor. Yeni özelliklerle iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları daha fazla özelleştirme imkanına sahip olacak. Peki, yeni sürüm ile beraber İPhone 11 güncelleme alacak mı? Hangi modeller güncellemeden yararlanabilecek? iOS 18.2 ile gelen yeni özellikler neler? İşte iOS 18.2 ile gelen merak uyandıran yenilikler...

Giriş Tarihi: 17.01.2025 18:37 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 18:45
iOS 18.2 devrede! İPhone 11 güncelleme alacak mı?

Apple, iOS 18.2 güncellemesiyle yapay zeka alanında önemli gelişmeler sunuyor. Kişiselleştirilmiş emojiler ve hızlı görsel oluşturma gibi yeni araçlarla donatılan bu güncelleme Apple kullanıcılarına daha verimli bir deneyim sunmayı amaçlıyor. iPhone, iPad ve Mac cihazlarında yeni özellikler sayesinde daha fazla özelleştirme imkanı sağlanacak. Peki, iPhone 11 bu güncellemeyi alacak mı? Hangi cihazlar iOS 18.2'den faydalanabilecek? İşte iOS 18.2 ile birlikte gelen heyecan verici yenilikler...

iOS 18.2 devrede! İPhone 11 güncelleme alacak mı?

Genmoji Özelliği

iOS 18.2, kullanıcıların sohbetlerde kullanabilecekleri kişiselleştirilmiş "Genmoji" emojiler oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, Apple Intelligence'ı kullanarak kendi emojilerini yaratabilirler. Hatta bu özellikle beraber kullanıcıların kendilerine veya sevdiklerine benzeyen emojiler yaratması mümkün olacak.

iOS 18.2 devrede! İPhone 11 güncelleme alacak mı?

Görsel Oyun Alanı

Image Playground, kullanıcıların e-posta, sunum veya belgeler için hızlıca görseller oluşturmasına imkan verir. Ayrıca eğlenceli görseller de yaratılabilir. Kullanıcılar istediği tarzda görsellerin yanı sıra animasyonlar veya çizgi film versiyonları da bu güncelleme kapsamında oluşturabilir.

Bu özellikle hayal gücünüzü görsellere dönüştürmek artık çok daha kolay. Basit talimatlarla tema, mekan ve kostüm seçimi yaparak fikirlerinizi etkileyici görsellere dönüştürebileceksiniz. Yaratıcılığınızı yansıtan bu özellik görsel içerik oluşturmayı daha da keyifli hale getiriyor.

iOS 18.2 devrede! İPhone 11 güncelleme alacak mı?

Çizimleri üst boyuta taşıma

Çizimlerin Geliştirilmesi: Notlar uygulamasındaki bu araç, kullanıcıların hızlı çizimlerini şık sanat eserlerine dönüştürmelerine yardımcı olur. Yapay zeka güncellemeyle beraber kullanıcıların taslaklarını daha kaliteli fotoğraflara dönüştürebilir.

iOS 18.2 devrede! İPhone 11 güncelleme alacak mı?

ChatGPT Entegrasyonu

iOS 18.2, Siri'ye ChatGPT entegrasyonu ekler. Artık Siri tarafından verilen yanıtlardan memnun kalmayan kullanıcılar ChatGPT'den farklı bir yanıt alabilecekler. Ayrıca, ChatGPT, iOS 18 ile tanıtılan yazma araçlarıyla entegre olarak metinleri geliştirmeye yardımcı olacak.