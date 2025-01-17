iOS 18.2 devrede! İPhone 11 güncelleme alacak mı?

Apple, iOS 18.2 güncellemesiyle yapay zeka teknolojilerinde önemli bir adım atıyor. Kişiselleştirilmiş emojilerden hızlı görsel oluşturma araçlarına kadar bir dizi yenilik sunan bu güncelleme Apple kullanıcıları için daha verimli bir deneyim vaat ediyor. Yeni özelliklerle iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları daha fazla özelleştirme imkanına sahip olacak. Peki, yeni sürüm ile beraber İPhone 11 güncelleme alacak mı? Hangi modeller güncellemeden yararlanabilecek? iOS 18.2 ile gelen yeni özellikler neler? İşte iOS 18.2 ile gelen merak uyandıran yenilikler...