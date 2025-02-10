İOKBS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | e-Okul Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru süreci başlıyor. Nisan ayında yapılacak olan sınav öncesinde 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için başvuru kılavuzu yayımlandı. Öğrenciler başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekleyecek. İşte İOKBS başvuru tarihleri ve detayları.
Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 06:20