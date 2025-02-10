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İOKBS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | e-Okul Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru süreci başlıyor. Nisan ayında yapılacak olan sınav öncesinde 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için başvuru kılavuzu yayımlandı. Öğrenciler başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekleyecek. İşte İOKBS başvuru tarihleri ve detayları.

Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 06:20
İOKBS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | e-Okul Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için 2025 yılı başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre, öğrenciler bursluluk sınavına katılmak için belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayabilecek.

İOKBS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | e-Okul Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

İOKBS Başvuru Takvimi

Bursluluk sınavı başvuruları 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, öğrencilerin bilgilerinin güncellenmesi ve başvurularının okul müdürlükleri tarafından 4 Mart 2025 tarihine kadar onaylanması gerekecek.

İOKBS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | e-Okul Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Bursluluk Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Sonuçlar ise 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

İOKBS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | e-Okul Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Kimler Başvurabilir?

Bu yıl bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri başvurabilecek. Başvuru yapacak öğrencilerin, elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması önem taşıyor.

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İOKBS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU 2025 | e-Okul Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

1. BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci
sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025
Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.