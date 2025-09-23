İnşaat/işyeri bekçisi alımı yapılacak: KPSS şartı yok

İNŞAAT/İŞYERİ BEKÇİSİ ALIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARININ DETAYLI ANALİZİ

Başvuru yapmak isteyen adayların ilanı yayımlayan firmanın belirlediği özel şartların yanı sıra İŞKUR tarafından belirlenen genel şartları da taşıması gerekmektedir. İşte o şartlar ve anlamları:

T.C. Vatandaşı Olmak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak temel şarttır.

18 Yaşını Tamamlamış Olmak: Adayların reşit olması ve yasal olarak çalışabilir yaşta olması gerekmektedir. Üst yaş sınırı genellikle firmaya göre değişmekle birlikte, ilanlarda özel olarak belirtilmedikçe esnektir.

En Az İlkokul / Lise Mezunu Olmak: Bu şart, alımların ne kadar geniş bir kitleye hitap ettiğini gösteriyor. Okuryazar olmak ve en az ilkokul diplomasına sahip olmak yeterlidir. Lise ve üzeri mezunlar da rahatlıkla başvurabilir.

Çalışmasına Engel Olabilecek Sağlık Sorununun Olmaması: Bekçilik görevi, fiziksel olarak dinç olmayı gerektirir. Uzun süre ayakta kalma, gece vardiyasında çalışma gibi durumlar söz konusu olabileceğinden, bu görevi yerine getirmeye engel teşkil edecek ciddi bir kronik rahatsızlığın bulunmaması önemlidir.