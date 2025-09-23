İnşaat/işyeri bekçisi alımı yapılacak: KPSS şartı yok

ADIM ADIM İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU REHBERİ
Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Süreci ilk defa deneyimleyecek adaylar için aşağıda adım adım başvuru rehberini hazırladık:
1. Adım: İŞKUR Sistemine Giriş Yapın
Tarayıcınızdan esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
Açılan sayfada "İş Arayan" bölümünden "Giriş Yap" butonuna tıklayın.
T.C. Kimlik Numaranız ve İŞKUR şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Eğer şifreniz yoksa veya unuttuysanız, "e-Devlet ile Giriş" seçeneğini kullanarak çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde sisteme erişim sağlayabilirsiniz.
2. Adım: İş İlanları Sayfasına Gidin
Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ana menüden "İş İlanları" sekmesine tıklayın.
3. Adım: Arama Filtrelerini Kullanın
İş ilanı arama sayfası açılacaktır. Burada doğru ilanı bulmak için filtreleri kullanmanız çok önemlidir.
"Meslek" yazan kutucuğa "İNŞAAT BEKÇİSİ" veya "İŞYERİ BEKÇİSİ" yazın. Bu, sadece ilgili ilanların listelenmesini sağlar.
Dilerseniz "İl" ve "İlçe" filtrelerini kullanarak sadece yaşadığınız şehirdeki alımları da görebilirsiniz.
Tüm filtreleri ayarladıktan sonra sağ alttaki "Ara" butonuna basın.
4. Adım: İlanları İnceleyin ve Başvurun
Arama sonuçlarında, aradığınız kriterlere uygun bekçi alım ilanları listelenecektir.
Her ilanın yanında son başvuru tarihi, açık pozisyon sayısı ve çalışma yeri gibi bilgiler yer alır.
İlgilendiğiniz ilanın üzerine tıklayarak tüm detaylarını (firma bilgileri, özel şartlar vb.) görüntüleyebilirsiniz. Unutmayın, firma adını görmek için sisteme giriş yapmış olmanız şarttır.
Şartları size uygun olan ilanın sayfasında bulunan "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz.