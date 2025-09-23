Kadraj Galeri Kadraj İkon İnşaat/işyeri bekçisi alımı yapılacak: KPSS şartı yok

İş arayan ve bekçi alımlarını yakından takip eden on binlerce vatandaşa müjdeli haber İŞKUR'dan geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan yeni ilanlarla çok sayıda ilde özel sektör firmaları için 'İnşaat/İşyeri Bekçisi' kadrolarına personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu alımların en dikkat çekici yanı ise adaylardan KPSS puanı istenmemesi ve alımların mülakatsız olarak gerçekleştirilecek olması. 18 yaşını doldurmuş en az ilkokul mezunu olan adaylar için büyük bir istihdam kapısı aralandı. Haberimizde İŞKUR üzerinden yapılan KPSS'siz bekçi alımının tüm detaylarını, başvuru şartlarını, adım adım başvuru sürecini ve güncel ilan listesini sizler için derledik.

İş arayanlar ve bekçi alımı fırsatlarını takip eden on binlerce kişi için İŞKUR'dan sevindirici bir gelişme geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan yeni ilanlarla çok sayıda ilde özel sektör firmalarının "İnşaat/İşyeri Bekçisi" kadrolarına personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylardan KPSS puanı talep edilmemesi ve alımların mülakatsız gerçekleştirilecek olması, başvuru sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. 18 yaşını doldurmuş ve en az ilkokul mezunu olan kişiler için önemli bir istihdam kapısı aralanıyor.

BEKÇİ ALIMINDA KPSS ŞARTI YOK

İŞKUR, kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör firmalarının da iş gücü ihtiyacını karşılamak için bir köprü görevi görür. Yayımlanan bu ilanlar, kamuya bağlı "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" alımlarından farklıdır. Bu pozisyonlar, özel şirketlerin (inşaat firmaları, fabrikalar, siteler vb.) kendi bünyelerinde istihdam edeceği personeller için açılmıştır.

Alımların özel sektöre yapılması sebebiyle, kamu alımlarında zorunlu olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmamaktadır. Aynı şekilde, genellikle uzun ve çok aşamalı olan mülakat süreçleri de bu ilanlarda bulunmamaktadır. Firmalar, başvuruları doğrudan İŞKUR sistemi üzerinden toplar ve uygun gördükleri adaylarla iletişime geçerek işe alım sürecini tamamlar. Bu durum, başvuru sürecini oldukça hızlandırmakta ve daha fazla adaya şans tanımaktadır.

İNŞAAT/İŞYERİ BEKÇİSİ ALIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARININ DETAYLI ANALİZİ

Başvuru yapmak isteyen adayların ilanı yayımlayan firmanın belirlediği özel şartların yanı sıra İŞKUR tarafından belirlenen genel şartları da taşıması gerekmektedir. İşte o şartlar ve anlamları:

T.C. Vatandaşı Olmak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak temel şarttır.

18 Yaşını Tamamlamış Olmak: Adayların reşit olması ve yasal olarak çalışabilir yaşta olması gerekmektedir. Üst yaş sınırı genellikle firmaya göre değişmekle birlikte, ilanlarda özel olarak belirtilmedikçe esnektir.

En Az İlkokul / Lise Mezunu Olmak: Bu şart, alımların ne kadar geniş bir kitleye hitap ettiğini gösteriyor. Okuryazar olmak ve en az ilkokul diplomasına sahip olmak yeterlidir. Lise ve üzeri mezunlar da rahatlıkla başvurabilir.

Çalışmasına Engel Olabilecek Sağlık Sorununun Olmaması: Bekçilik görevi, fiziksel olarak dinç olmayı gerektirir. Uzun süre ayakta kalma, gece vardiyasında çalışma gibi durumlar söz konusu olabileceğinden, bu görevi yerine getirmeye engel teşkil edecek ciddi bir kronik rahatsızlığın bulunmaması önemlidir.

Vardiyalı ve Ayakta Çalışabilmeye Uygun Olmak: İşin doğası gereği, bekçiler genellikle 8 veya 12 saatlik vardiyalar halinde çalışır. Bu vardiyalar gece saatlerini de kapsayabilir. Bu çalışma düzenine uyum sağlayabilecek adaylar aranmaktadır.

Ekip Çalışmasına Uygun Olmak: Her ne kadar bekçi genellikle tek başına görev yapsa da, güvenlik amirleri veya diğer vardiyadaki bekçilerle sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olması beklenir. Bu nedenle uyumlu bir çalışma karakteri önemlidir.

Emekli Olmamak: Aktif olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli maaşı alan kişiler bu kadrolara başvuru yapamaz.
Bu genel şartları taşıyan adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını kolayca tamamlayabilir.

ADIM ADIM İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU REHBERİ

Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Süreci ilk defa deneyimleyecek adaylar için aşağıda adım adım başvuru rehberini hazırladık:

1. Adım: İŞKUR Sistemine Giriş Yapın

Tarayıcınızdan esube.iskur.gov.tr adresine gidin.

Açılan sayfada "İş Arayan" bölümünden "Giriş Yap" butonuna tıklayın.

T.C. Kimlik Numaranız ve İŞKUR şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Eğer şifreniz yoksa veya unuttuysanız, "e-Devlet ile Giriş" seçeneğini kullanarak çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde sisteme erişim sağlayabilirsiniz.

2. Adım: İş İlanları Sayfasına Gidin

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ana menüden "İş İlanları" sekmesine tıklayın.

3. Adım: Arama Filtrelerini Kullanın

İş ilanı arama sayfası açılacaktır. Burada doğru ilanı bulmak için filtreleri kullanmanız çok önemlidir.

"Meslek" yazan kutucuğa "İNŞAAT BEKÇİSİ" veya "İŞYERİ BEKÇİSİ" yazın. Bu, sadece ilgili ilanların listelenmesini sağlar.

Dilerseniz "İl" ve "İlçe" filtrelerini kullanarak sadece yaşadığınız şehirdeki alımları da görebilirsiniz.

Tüm filtreleri ayarladıktan sonra sağ alttaki "Ara" butonuna basın.

4. Adım: İlanları İnceleyin ve Başvurun

Arama sonuçlarında, aradığınız kriterlere uygun bekçi alım ilanları listelenecektir.

Her ilanın yanında son başvuru tarihi, açık pozisyon sayısı ve çalışma yeri gibi bilgiler yer alır.

İlgilendiğiniz ilanın üzerine tıklayarak tüm detaylarını (firma bilgileri, özel şartlar vb.) görüntüleyebilirsiniz. Unutmayın, firma adını görmek için sisteme giriş yapmış olmanız şarttır.

Şartları size uygun olan ilanın sayfasında bulunan "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz.