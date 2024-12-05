Kadraj Galeri Kadraj İkon İngiliz tıp dergisi duyurdu: Diyabetin ilacı bitter çikolataymış! Haftada 5 porsiyon...

İngiliz tıp dergisi duyurdu: Diyabetin ilacı bitter çikolataymış! Haftada 5 porsiyon...

Yapılan yeni bir araştırma haftada beş porsiyon ve daha fazla bitter çikolata tüketmenin tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. İngiltere'nin saygın tıp dergisi The British Medical Journal (BMJ) tarafından yayımlanan çalışmada bitter çikolatanın içeriğindeki bileşenlerin sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:48
İngiliz tıp dergisi duyurdu: Diyabetin ilacı bitter çikolataymış! Haftada 5 porsiyon...

İngiliz tıp dergisi "The British Medical Journal" (BMJ) tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, haftada beş veya daha fazla porsiyon bitter çikolata tüketmenin, tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Çin ve ABD'de gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışma, çikolata tüketiminin tip 2 diyabet üzerindeki etkilerini inceleyen önemli bir bulgu sundu.

İngiliz tıp dergisi duyurdu: Diyabetin ilacı bitter çikolataymış! Haftada 5 porsiyon...

Çikolata Tüketiminin Diyabet Riskine Etkisi

1986-2021 yılları arasında yapılan çalışmada 192 bin 28 kişinin çikolata tüketimi ve diyabet durumu analiz edildi. Bu araştırmada, çikolata tüketen bireylerin, hiç çikolata tüketmeyenlere göre tip 2 diyabet riskinin yüzde 10 oranında daha düşük olduğu belirlendi.

İngiliz tıp dergisi duyurdu: Diyabetin ilacı bitter çikolataymış! Haftada 5 porsiyon...

Özellikle bitter çikolata tüketiminin diyabet riskini azaltmadaki etkisi dikkat çekti. Haftada 5 porsiyon ve daha fazla bitter çikolata tüketenlerde tip 2 diyabet riskinin yüzde 21 oranında azaldığı saptandı.

İngiliz tıp dergisi duyurdu: Diyabetin ilacı bitter çikolataymış! Haftada 5 porsiyon...

Bununla birlikte sütlü çikolata tüketiminin diyabet riski üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığı kaydedildi.

İngiliz tıp dergisi duyurdu: Diyabetin ilacı bitter çikolataymış! Haftada 5 porsiyon...

Bitter Çikolatanın Sağlığa Faydaları

Araştırmada bitter çikolatanın, içeriğindeki proteinler, antioksidan özellikler ve ödem azaltıcı etkiler sayesinde kalp ve damar sağlığını koruyucu rol oynadığına dikkat çekildi. Bitter çikolatanın, kilo alımını engellemeye, kalp sağlığını desteklemeye ve damarları korumaya yardımcı olduğu ifade edildi.

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