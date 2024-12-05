İngiliz tıp dergisi duyurdu: Diyabetin ilacı bitter çikolataymış! Haftada 5 porsiyon...
Yapılan yeni bir araştırma haftada beş porsiyon ve daha fazla bitter çikolata tüketmenin tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. İngiltere'nin saygın tıp dergisi The British Medical Journal (BMJ) tarafından yayımlanan çalışmada bitter çikolatanın içeriğindeki bileşenlerin sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği vurgulandı.
Giriş Tarihi: 05.12.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:48