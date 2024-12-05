İngiliz tıp dergisi duyurdu: Diyabetin ilacı bitter çikolataymış! Haftada 5 porsiyon...

İngiliz tıp dergisi "The British Medical Journal" (BMJ) tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, haftada beş veya daha fazla porsiyon bitter çikolata tüketmenin, tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Çin ve ABD'de gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışma, çikolata tüketiminin tip 2 diyabet üzerindeki etkilerini inceleyen önemli bir bulgu sundu.