Kadraj Galeri Kadraj İkon İlk kez duyan şaşkın! Funda Arar’ın 21 yıllık eşi bakın kim çıktı: “Evli olduklarını bilmiyordum”

Yak Gel, Senden Öğrendim, Yediverenim ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Funda Arar, yeni şarkısı Unutulmuyor ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanırken "Sizce de aşklar unutulmaz mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Soruyu samimi bir şekilde yanıtlayan şarkıcının özel hayatı ise merak konusu oldu. Funda Arar'ın 21 sene aynı yastığa baş koyduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Arar'ın eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. Bakın Funda Arar hangi müzisyenle evli...

Giriş Tarihi: 21.08.2025 14:00
Hafızalara kazınan şarkıları ve güçlü sesiyle sık sık adından söz ettiren Funda Arar, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Unutulmuyor adlı yeni parçasıyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Funda Arar, şarkıyla alakalı soruları yanıtladı.

Arar, "Şarkının adı 'Unutulmuyor'... Sizce de aşklar unutulmaz mı?" sorusuna "Gerçek aşk öyle kolay unutulmaz. Unutulmaya yüz tutsa bile iz bırakır. Ama o gerçek aşklardan da günümüzde pek kaldığı söylenemez" yanıtını verdi.

Bunun üzerine ünlü şarkıcının aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Funda Arar'ın 21 sene aynı yastığa baş koyduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Arar'ın eşi de kendisi gibi ünlü çıktı.

Ünlü çift kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar, "Evli olduklarını bilmiyordum" yorumlarında bulundu.