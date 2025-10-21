İLÇE İLÇE SAAT VERİLDİ: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ mahalle ve sokakları duyurdu

Bugün İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağı BEDAŞ tarafından duyuruldu. Kesintiler belirli saat aralıklarında uygulanacak ve çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji yeniden verilecek. İşte elektrik kesintisinin etkili olacağı ilçe ve mahallelerin listesi...