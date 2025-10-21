İLÇE İLÇE SAAT VERİLDİ: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ mahalle ve sokakları duyurdu
BEDAŞ, 21 Ekim 2025 Salı günü İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiler belirli saat aralıklarında uygulanacak ve çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji yeniden verilecek. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte elektrik kesintisinin etkili olacağı ilçe ve mahallelerin listesi...
Giriş Tarihi: 21.10.2025 09:12