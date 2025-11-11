İL İL TOKİ 500 BİN KONUT BANKA BAŞVURU LİSTESİ: İşlemler hangi şubelerde yapılacak? İstanbul, Ankara, Bursa...

500 BİN SOSYAL KONUT KAMPANYASI PROJE LİSTESİ (BANKA ŞUBELERİ)
📍Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri olarak belirlendi.
|Sıra
|Şube
|İş No
|İli
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|Banka
|Başvuru Dönemi
|1
|1
|323906163
|ADANA
|MERKEZ
|ADANA MERKEZ (ÇUKUROVA, SARIÇAM) 9700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|9700
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|2
|1
|323906467
|ADANA
|ALADAĞ
|ADANA ALADAĞ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|3
|1
|323906772
|ADANA
|CEYHAN
|ADANA CEYHAN 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|600
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|4
|1
|323907084
|ADANA
|FEKE
|ADANA FEKE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|5
|1
|323907388
|ADANA
|İMAMOĞLU
|ADANA İMAMOĞLU 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|6
|1
|323907697
|ADANA
|KARAİSALI
|ADANA KARAİSALI 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|7
|1
|323908003
|ADANA
|KARATAŞ
|ADANA KARATAŞ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|8
|1
|323908308
|ADANA
|KOZAN
|ADANA KOZAN 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|9
|1
|323908618
|ADANA
|POZANTI
|ADANA POZANTI 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|10
|1
|323908927
|ADANA
|SAİMBEYLİ
|ADANA SAİMBEYLİ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|11
|1
|323909233
|ADANA
|TUFANBEYLİ
|ADANA TUFANBEYLİ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|12
|1
|323909537
|ADANA
|YUMURTALIK
|ADANA YUMURTALIK 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|13
|T
|323909842
|ADIYAMAN
|MERKEZ
|ADIYAMAN MERKEZ 5000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|5000
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|14
|T
|323910152
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ADIYAMAN BESNİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|15
|T
|323910459
|ADIYAMAN
|ÇELİKHAN
|ADIYAMAN ÇELİKHAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|16
|T
|323910764
|ADIYAMAN
|GERGER
|ADIYAMAN GERGER 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|17
|T
|323895145
|ADIYAMAN
|GÖLBAŞI
|ADIYAMAN GÖLBAŞI 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|18
|T
|323895450
|ADIYAMAN
|KAHTA
|ADIYAMAN KAHTA 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|700
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|19
|T
|323895756
|ADIYAMAN
|SAMSAT
|ADIYAMAN SAMSAT 20/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|20
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|20
|T
|323896062
|ADIYAMAN
|TUT
|ADIYAMAN TUT 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|21
|T
|324049119
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ 900/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|900
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|22
|T
|323896369
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ BEYYAZI 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|23
|T
|323896672
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇAYIRBAĞ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|24
|T
|323896980
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ FETHİBEY 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|25
|T
|323897284
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ GEBECELER 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|Sıra
|Şube
|İş No
|İli
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|Banka
|Başvuru Dönemi
|26
|T
|323897589
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ IŞIKLAR 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|27
|T
|323897892
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ KOCATEPE 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|110
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|28
|T
|323898195
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ NURİBEY 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|29
|T
|323898503
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ SÜLÜMENLİ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|30
|T
|323898808
|AFYONKARAHİSAR
|BAŞMAKÇI
|AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|31
|T
|323899113
|AFYONKARAHİSAR
|BAYAT
|AFYONKARAHİSAR BAYAT 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|32
|T
|324049455
|AFYONKARAHİSAR
|BOLVADİN
|AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|33
|T
|324049761
|AFYONKARAHİSAR
|BOLVADİN
|AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DİŞLİ 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|34
|T
|323899418
|AFYONKARAHİSAR
|ÇAY
|AFYONKARAHİSAR ÇAY 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|35
|T
|323899726
|AFYONKARAHİSAR
|ÇAY
|AFYONKARAHİSAR ÇAY PAZARAĞAÇ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|36
|T
|323900037
|AFYONKARAHİSAR
|ÇOBANLAR
|AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|80
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|37
|T
|323900350
|AFYONKARAHİSAR
|ÇOBANLAR
|AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR KOCAÖZ 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|38
|T
|323900657
|AFYONKARAHİSAR
|DAZKIRI
|AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|39
|T
|323900964
|AFYONKARAHİSAR
|DİNAR
|AFYONKARAHİSAR DİNAR 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|40
|T
|323901269
|AFYONKARAHİSAR
|DİNAR
|AFYONKARAHİSAR DİNAR HAYDARLI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|41
|T
|323901581
|AFYONKARAHİSAR
|DİNAR
|AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|42
|T
|324050066
|AFYONKARAHİSAR
|EMİRDAĞ
|AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|43
|T
|324050379
|AFYONKARAHİSAR
|EMİRDAĞ
|AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ GÖMÜ 103/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|103
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|44
|T
|324050688
|AFYONKARAHİSAR
|EMİRDAĞ
|AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|45
|T
|323901886
|AFYONKARAHİSAR
|EVCİLER
|AFYONKARAHİSAR EVCİLER GÖKÇEK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|47
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|46
|T
|323902192
|AFYONKARAHİSAR
|HOCALAR
|AFYONKARAHİSAR HOCALAR 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|47
|T
|323902499
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|48
|T
|323902806
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|AFYONKARAHİSAR İHSANİYE DÖĞER 163/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|163
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|49
|T
|323903110
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|AFYONKARAHİSAR İHSANİYE GAZLIGÖL 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|50
|T
|323903414
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|AFYONKARAHİSAR İHSANİYE KAYIHAN 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|51
|T
|323903720
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|AFYONKARAHİSAR İHSANİYE YAYLABAĞI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|Sıra
|Şube
|İş No
|İli
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|Banka
|Başvuru Dönemi
|52
|T
|323904024
|AFYONKARAHİSAR
|İSCEHİSAR
|AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|53
|T
|323904336
|AFYONKARAHİSAR
|İSCEHİSAR
|AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR SEYDİLER 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|54
|T
|323904638
|AFYONKARAHİSAR
|SANDIKLI
|AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|190
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|55
|T
|323904942
|AFYONKARAHİSAR
|SANDIKLI
|AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AKHARIM 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|56
|T
|323905248
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|57
|T
|323905551
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AKÖREN 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|58
|T
|323905858
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|59
|T
|323911071
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KILIÇARSLAN 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|60
|T
|323911382
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KIRKA 35/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|35
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|61
|T
|323911691
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|62
|T
|323912006
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA SERBAN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|63
|T
|323912311
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TINAZTEPE 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|64
|T
|324157044
|AFYONKARAHİSAR
|SULTANDĞI
|AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|60
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|65
|T
|323912615
|AFYONKARAHİSAR
|ŞUHUT
|AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|66
|T
|324051006
|AĞRI
|MERKEZ
|AĞRI MERKEZ 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1000
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|67
|T
|323912922
|AĞRI
|DİYADİN
|AĞRI DİYADİN 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|68
|T
|324051320
|AĞRI
|DOĞUBAYAZIT
|AĞRI DOĞUBAYAZIT 650/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|650
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|69
|T
|323913231
|AĞRI
|ELEŞKİRT
|AĞRI ELEŞKİRT 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|70
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|70
|T
|323913534
|AĞRI
|ELEŞKİRT
|AĞRI ELEŞKİRT TAHİR 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|30
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|71
|T
|323913841
|AĞRI
|ELEŞKİRT
|AĞRI ELEŞKİRT YAYLADÜZÜ 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|30
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|72
|T
|323914146
|AĞRI
|ELEŞKİRT
|AĞRI ELEŞKİRT YÜCEKAPI 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|30
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|73
|T
|323914452
|AĞRI
|HAMUR
|AĞRI HAMUR 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|74
|T
|324051631
|AĞRI
|PATNOS
|AĞRI PATNOS 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|600
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|75
|T
|323914756
|AĞRI
|TAŞLIÇAY
|AĞRI TAŞLIÇAY 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|80
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|76
|T
|323915060
|AĞRI
|TUTAK
|AĞRI TUTAK 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|77
|T
|323840077
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY MERKEZ 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1000
|EMLAK KATILIM BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|Sıra
|Şube
|İş No
|İli
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|Banka
|Başvuru Dönemi
|78
|T
|323915368
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY MERKEZ HELVADERE 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|79
|T
|323915672
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY MERKEZ SAĞLIK 126/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|126
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|80
|T
|323915976
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY MERKEZ YENİKENT 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|110
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|81
|T
|323916278
|AKSARAY
|AĞAÇÖREN
|AKSARAY AĞAÇÖREN 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|82
|T
|323916586
|AKSARAY
|ESKİL
|AKSARAY ESKİL 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|190
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|83
|T
|323916890
|AKSARAY
|ESKİL
|AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|84
|T
|323917197
|AKSARAY
|GÜLAĞAÇ
|AKSARAY GÜLAĞAÇ 43/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|43
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|85
|T
|323917505
|AKSARAY
|GÜZELYURT
|AKSARAY GÜZELYURT 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|86
|T
|323917811
|AKSARAY
|GÜZELYURT
|AKSARAY GÜZELYURT IHLARA 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|87
|T
|323918120
|AKSARAY
|ORTAKÖY
|AKSARAY ORTAKÖY 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|190
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|88
|T
|323918430
|AKSARAY
|SARIYAHŞİ
|AKSARAY SARIYAHŞİ 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|89
|T
|323918736
|AKSARAY
|SULTANHANI
|AKSARAY SULTANHANI 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|110
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|90
|T
|324051947
|AMASYA
|MERKEZ
|AMASYA MERKEZ 2100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|2100
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|91
|T
|323919044
|AMASYA
|GÖYNÜCEK
|AMASYA GÖYNÜCEK 126/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|126
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|92
|T
|323919346
|AMASYA
|GÜMÜŞHACIKÖY
|AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|93
|T
|323919651
|AMASYA
|HAMAMÖZÜ
|AMASYA HAMAMÖZÜ 45/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|45
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|94
|T
|324052259
|AMASYA
|MERZİFON
|AMASYA MERZİFON 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|95
|T
|323919960
|AMASYA
|SULUOVA
|AMASYA SULUOVA 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|80
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|96
|1
|324052569
|ANKARA
|MERKEZ
|ANKARA MERKEZ (ETİMESGUT,GÖLBAŞI, MAMAK,PURSAKLAR,SİNCAN) 21780/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|21780
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|97
|1
|323840389
|ANKARA
|MERKEZ
|ANKARA SİNCAN TEMELLİ 4000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|4000
|EMLAK KATILIM BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|98
|1
|324052879
|ANKARA
|AKYURT
|ANKARA AKYURT 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|99
|1
|324053186
|ANKARA
|AYAŞ
|ANKARA AYAŞ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|100
|1
|323920270
|ANKARA
|BALA
|ANKARA BALA 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|110
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|101
|1
|324053496
|ANKARA
|BEYPAZARI
|ANKARA BEYPAZARI 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|750
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|102
|1
|323920578
|ANKARA
|ÇAMLIDERE
|ANKARA ÇAMLIDERE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025
|103
|1
|324053805
|ANKARA
|ÇUBUK
|ANKARA ÇUBUK 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|HALK BANKASI
|10.11.2025 - 19.12.2025