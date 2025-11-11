Kadraj Galeri Kadraj İkon İL İL TOKİ 500 BİN KONUT BANKA BAŞVURU LİSTESİ: İşlemler hangi şubelerde yapılacak? İstanbul, Ankara, Bursa...

İL İL TOKİ 500 BİN KONUT BANKA BAŞVURU LİSTESİ: İşlemler hangi şubelerde yapılacak? İstanbul, Ankara, Bursa...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesine ilk günde 936 bin 159 kişinin başvurduğunu açıkladı. 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak tanıtılan proje, dar gelirli vatandaşlara uygun taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyor. Başvurular e-Devlet üzerinden veya belirlenen bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. TOKİ başvuru yapılacak bankaların listesini il il yayımladı. Peki hangi ilde hangi bankalara başvuru yapılabilecek? İşte merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:35
İL İL TOKİ 500 BİN KONUT BANKA BAŞVURU LİSTESİ: İşlemler hangi şubelerde yapılacak? İstanbul, Ankara, Bursa...

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine ilişkin başvuruların alınacağı bankaların listesini il il açıkladı. Vatandaşlar yaşadıkları ilin anlaşmalı bankası üzerinden gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını yapabilecek. Hangi ilde hangi bankanın yetkili olduğu bilgisine TOKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. İşte detaylı liste haberimizde...

İL İL TOKİ 500 BİN KONUT BANKA BAŞVURU LİSTESİ: İşlemler hangi şubelerde yapılacak? İstanbul, Ankara, Bursa...

500 BİN SOSYAL KONUT KAMPANYASI PROJE LİSTESİ (BANKA ŞUBELERİ)

📍Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri olarak belirlendi.

Sıra Şube İş No İli İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Başvuru Dönemi
1 1 323906163 ADANA MERKEZ ADANA MERKEZ (ÇUKUROVA, SARIÇAM) 9700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 9700 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
2 1 323906467 ADANA ALADAĞ ADANA ALADAĞ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
3 1 323906772 ADANA CEYHAN ADANA CEYHAN 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 600 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
4 1 323907084 ADANA FEKE ADANA FEKE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
5 1 323907388 ADANA İMAMOĞLU ADANA İMAMOĞLU 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
6 1 323907697 ADANA KARAİSALI ADANA KARAİSALI 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
7 1 323908003 ADANA KARATAŞ ADANA KARATAŞ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
8 1 323908308 ADANA KOZAN ADANA KOZAN 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
9 1 323908618 ADANA POZANTI ADANA POZANTI 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
10 1 323908927 ADANA SAİMBEYLİ ADANA SAİMBEYLİ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
11 1 323909233 ADANA TUFANBEYLİ ADANA TUFANBEYLİ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
12 1 323909537 ADANA YUMURTALIK ADANA YUMURTALIK 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
13 T 323909842 ADIYAMAN MERKEZ ADIYAMAN MERKEZ 5000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 5000 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
14 T 323910152 ADIYAMAN BESNİ ADIYAMAN BESNİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
15 T 323910459 ADIYAMAN ÇELİKHAN ADIYAMAN ÇELİKHAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
16 T 323910764 ADIYAMAN GERGER ADIYAMAN GERGER 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
17 T 323895145 ADIYAMAN GÖLBAŞI ADIYAMAN GÖLBAŞI 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
18 T 323895450 ADIYAMAN KAHTA ADIYAMAN KAHTA 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 700 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
19 T 323895756 ADIYAMAN SAMSAT ADIYAMAN SAMSAT 20/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 20 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
20 T 323896062 ADIYAMAN TUT ADIYAMAN TUT 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
21 T 324049119 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ 900/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 900 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
22 T 323896369 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ BEYYAZI 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
23 T 323896672 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇAYIRBAĞ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
24 T 323896980 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ FETHİBEY 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
25 T 323897284 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ GEBECELER 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
İL İL TOKİ 500 BİN KONUT BANKA BAŞVURU LİSTESİ: İşlemler hangi şubelerde yapılacak? İstanbul, Ankara, Bursa...
Sıra Şube İş No İli İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Başvuru Dönemi
26 T 323897589 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ IŞIKLAR 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
27 T 323897892 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ KOCATEPE 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 110 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
28 T 323898195 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ NURİBEY 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
29 T 323898503 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ SÜLÜMENLİ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
30 T 323898808 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
31 T 323899113 AFYONKARAHİSAR BAYAT AFYONKARAHİSAR BAYAT 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
32 T 324049455 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
33 T 324049761 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DİŞLİ 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
34 T 323899418 AFYONKARAHİSAR ÇAY AFYONKARAHİSAR ÇAY 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
35 T 323899726 AFYONKARAHİSAR ÇAY AFYONKARAHİSAR ÇAY PAZARAĞAÇ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
36 T 323900037 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
37 T 323900350 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR KOCAÖZ 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
38 T 323900657 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
39 T 323900964 AFYONKARAHİSAR DİNAR AFYONKARAHİSAR DİNAR 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
40 T 323901269 AFYONKARAHİSAR DİNAR AFYONKARAHİSAR DİNAR HAYDARLI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
41 T 323901581 AFYONKARAHİSAR DİNAR AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
42 T 324050066 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
43 T 324050379 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ GÖMÜ 103/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 103 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
44 T 324050688 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
45 T 323901886 AFYONKARAHİSAR EVCİLER AFYONKARAHİSAR EVCİLER GÖKÇEK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
46 T 323902192 AFYONKARAHİSAR HOCALAR AFYONKARAHİSAR HOCALAR 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
47 T 323902499 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
48 T 323902806 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE AFYONKARAHİSAR İHSANİYE DÖĞER 163/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 163 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
49 T 323903110 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE AFYONKARAHİSAR İHSANİYE GAZLIGÖL 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
50 T 323903414 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE AFYONKARAHİSAR İHSANİYE KAYIHAN 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
51 T 323903720 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE AFYONKARAHİSAR İHSANİYE YAYLABAĞI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
İL İL TOKİ 500 BİN KONUT BANKA BAŞVURU LİSTESİ: İşlemler hangi şubelerde yapılacak? İstanbul, Ankara, Bursa...
Sıra Şube İş No İli İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Başvuru Dönemi
52 T 323904024 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
53 T 323904336 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR SEYDİLER 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
54 T 323904638 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 190 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
55 T 323904942 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AKHARIM 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
56 T 323905248 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
57 T 323905551 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AKÖREN 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
58 T 323905858 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
59 T 323911071 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KILIÇARSLAN 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
60 T 323911382 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KIRKA 35/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 35 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
61 T 323911691 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 63 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
62 T 323912006 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA SERBAN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
63 T 323912311 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TINAZTEPE 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
64 T 324157044 AFYONKARAHİSAR SULTANDĞI AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 60 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
65 T 323912615 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
66 T 324051006 AĞRI MERKEZ AĞRI MERKEZ 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1000 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
67 T 323912922 AĞRI DİYADİN AĞRI DİYADİN 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
68 T 324051320 AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI DOĞUBAYAZIT 650/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 650 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
69 T 323913231 AĞRI ELEŞKİRT AĞRI ELEŞKİRT 70/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 70 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
70 T 323913534 AĞRI ELEŞKİRT AĞRI ELEŞKİRT TAHİR 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 30 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
71 T 323913841 AĞRI ELEŞKİRT AĞRI ELEŞKİRT YAYLADÜZÜ 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 30 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
72 T 323914146 AĞRI ELEŞKİRT AĞRI ELEŞKİRT YÜCEKAPI 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 30 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
73 T 323914452 AĞRI HAMUR AĞRI HAMUR 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
74 T 324051631 AĞRI PATNOS AĞRI PATNOS 600/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 600 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
75 T 323914756 AĞRI TAŞLIÇAY AĞRI TAŞLIÇAY 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
76 T 323915060 AĞRI TUTAK AĞRI TUTAK 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
77 T 323840077 AKSARAY MERKEZ AKSARAY MERKEZ 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1000 EMLAK KATILIM BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
İL İL TOKİ 500 BİN KONUT BANKA BAŞVURU LİSTESİ: İşlemler hangi şubelerde yapılacak? İstanbul, Ankara, Bursa...
Sıra Şube İş No İli İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Başvuru Dönemi
78 T 323915368 AKSARAY MERKEZ AKSARAY MERKEZ HELVADERE 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
79 T 323915672 AKSARAY MERKEZ AKSARAY MERKEZ SAĞLIK 126/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 126 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
80 T 323915976 AKSARAY MERKEZ AKSARAY MERKEZ YENİKENT 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 110 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
81 T 323916278 AKSARAY AĞAÇÖREN AKSARAY AĞAÇÖREN 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
82 T 323916586 AKSARAY ESKİL AKSARAY ESKİL 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 190 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
83 T 323916890 AKSARAY ESKİL AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
84 T 323917197 AKSARAY GÜLAĞAÇ AKSARAY GÜLAĞAÇ 43/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 43 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
85 T 323917505 AKSARAY GÜZELYURT AKSARAY GÜZELYURT 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
86 T 323917811 AKSARAY GÜZELYURT AKSARAY GÜZELYURT IHLARA 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
87 T 323918120 AKSARAY ORTAKÖY AKSARAY ORTAKÖY 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 190 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
88 T 323918430 AKSARAY SARIYAHŞİ AKSARAY SARIYAHŞİ 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 94 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
89 T 323918736 AKSARAY SULTANHANI AKSARAY SULTANHANI 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 110 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
90 T 324051947 AMASYA MERKEZ AMASYA MERKEZ 2100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 2100 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
91 T 323919044 AMASYA GÖYNÜCEK AMASYA GÖYNÜCEK 126/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 126 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
92 T 323919346 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
93 T 323919651 AMASYA HAMAMÖZÜ AMASYA HAMAMÖZÜ 45/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 45 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
94 T 324052259 AMASYA MERZİFON AMASYA MERZİFON 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
95 T 323919960 AMASYA SULUOVA AMASYA SULUOVA 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
96 1 324052569 ANKARA MERKEZ ANKARA MERKEZ (ETİMESGUT,GÖLBAŞI, MAMAK,PURSAKLAR,SİNCAN) 21780/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 21780 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
97 1 323840389 ANKARA MERKEZ ANKARA SİNCAN TEMELLİ 4000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 4000 EMLAK KATILIM BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
98 1 324052879 ANKARA AKYURT ANKARA AKYURT 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
99 1 324053186 ANKARA AYAŞ ANKARA AYAŞ 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
100 1 323920270 ANKARA BALA ANKARA BALA 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 110 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
101 1 324053496 ANKARA BEYPAZARI ANKARA BEYPAZARI 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
102 1 323920578 ANKARA ÇAMLIDERE ANKARA ÇAMLIDERE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025
103 1 324053805 ANKARA ÇUBUK ANKARA ÇUBUK 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 10.11.2025 - 19.12.2025