İl içi isteğe bağlı yer değiştirme 2025 ekranı: MEBBİS öğretmenlerin il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmenlerin isteğe bağlı yer değişikliği sürecini resmen başlattı. Hem il içi hem de iller arası görev yeri değişikliklerini kapsayan takvim kamuoyuyla paylaşıldı. Detaylar ve kritik tarihler haberimizde.