Kadraj Galeri Kadraj İkon İl içi isteğe bağlı yer değiştirme 2025 ekranı: MEBBİS öğretmenlerin il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme 2025 ekranı: MEBBİS öğretmenlerin il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılına ilişkin öğretmen atama ve yer değiştirme takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimin duyurulmasıyla birlikte öğretmenlerin il içi tayin süreci de resmen başladı. Her yıl binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren yer değiştirme işlemleri için başvurular MEBBİS sistemi üzerinden alınırken sürecin ne zaman tamamlanacağı ve atamaların hangi tarihte yapılacağı merakla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 13:03
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme 2025 ekranı: MEBBİS öğretmenlerin il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmenlerin isteğe bağlı yer değişikliği sürecini resmen başlattı. Hem il içi hem de iller arası görev yeri değişikliklerini kapsayan takvim kamuoyuyla paylaşıldı. Detaylar ve kritik tarihler haberimizde.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme 2025 ekranı: MEBBİS öğretmenlerin il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

İl İçi Yer Değişikliği Başvuruları 5 Mayıs'ta Başladı

MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre, öğretmenlerin il içi görev yeri değişikliği başvuruları 5-9 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan "Elektronik Başvuru Formu" üzerinden gerçekleştirilecek.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme 2025 ekranı: MEBBİS öğretmenlerin il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru sürecinde öğretmenlere, sistem üzerinden en fazla 40 okul tercih etme hakkı tanındı. Bu tercihler doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemleri, 13 Mayıs'ta sonuçlanacak.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme 2025 ekranı: MEBBİS öğretmenlerin il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

Atamalarda Hizmet Puanı Belirleyici Olacak

İl içi yer değişikliklerinde atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak en yüksek hizmet puanına sahip olandan başlanmak üzere yapılacak.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme 2025 ekranı: MEBBİS öğretmenlerin il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

Aynı hizmet puanına sahip öğretmenler arasında ise sırasıyla şu kriterler göz önünde bulundurulacak:

Mesleki kıdem süresi (hizmete başlama tarihi)

Öğretmenliğe ilk atanma tarihi

Eşitlik durumunun sürmesi halinde bilgisayar kurası

Bu çok kademeli sistem sayesinde atama sürecinde adaletin sağlanması hedefleniyor.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI