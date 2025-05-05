İl içi isteğe bağlı yer değiştirme 2025 ekranı: MEBBİS öğretmenlerin il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılına ilişkin öğretmen atama ve yer değiştirme takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimin duyurulmasıyla birlikte öğretmenlerin il içi tayin süreci de resmen başladı. Her yıl binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren yer değiştirme işlemleri için başvurular MEBBİS sistemi üzerinden alınırken sürecin ne zaman tamamlanacağı ve atamaların hangi tarihte yapılacağı merakla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 05.05.2025 13:03