Kadraj Galeri Kadraj İkon İki Suriyeli çocuğa evlerinde taşlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı! Katil aile dostu çıktı | Acılı anne: Kızımın saçları hep kan oldu

İki Suriyeli çocuğa evlerinde taşlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı! Katil aile dostu çıktı | Acılı anne: Kızımın saçları hep kan oldu

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın giriş katında yaşayan 2 Suriyeli çocuk kimliği belirsiz kişi tarafından evlerinde taşlı saldırıya uğradı. Evde tek oldukları sırada yaşanan olayda 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken 5 yaşındaki kardeşi ise yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu katil yakalandı. 51 yaşındaki katil aile dostu çıktı. İfadesinde cinayeti itiraf eden katil çocukların kendisine bıçak çektiğini iddia etti. Acılı anne "Kızımın saçları hep kan oldu. Ciğerim yanıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 14.01.2025 08:47 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:42
İki Suriyeli kız çocuğuna evlerinde taşlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay,15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu Meryem Samou ve Ahmet S. isimli kardeşlere taşla saldırdı.

İki Suriyeli kız çocuğuna evlerinde taşlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan Ahmet S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası Meryem Samou'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bağcılarda dehşet!

İki Suriyeli kız çocuğuna evlerinde taşlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne Gülizar Samou sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İki Suriyeli kız çocuğuna evlerinde taşlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Meryem Samou'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki Suriyeli kız çocuğuna evlerinde taşlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

KATİL YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden İstanbul polisi çocuk katili şahıs yakalamak için çalışmalara başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyonla saldırgan yakalandı.

İTİRAF ETTİ

Suriyeli olduğu öğrenilen şüpheli Zekeriya A. (51)'nın ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini, kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini kendisinin de taşla vurduğunu söylediği öğrenildi.