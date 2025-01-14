İki Suriyeli çocuğa evlerinde taşlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı! Katil aile dostu çıktı | Acılı anne: Kızımın saçları hep kan oldu

KATİL YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden İstanbul polisi çocuk katili şahıs yakalamak için çalışmalara başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyonla saldırgan yakalandı.

İTİRAF ETTİ

Suriyeli olduğu öğrenilen şüpheli Zekeriya A. (51)'nın ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini, kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini kendisinin de taşla vurduğunu söylediği öğrenildi.