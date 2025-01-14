İki Suriyeli çocuğa evlerinde taşlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı! Katil aile dostu çıktı | Acılı anne: Kızımın saçları hep kan oldu

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın giriş katında yaşayan 2 Suriyeli çocuk kimliği belirsiz kişi tarafından evlerinde taşlı saldırıya uğradı. Evde tek oldukları sırada yaşanan olayda 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken 5 yaşındaki kardeşi ise yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu katil yakalandı. 51 yaşındaki katil aile dostu çıktı. İfadesinde cinayeti itiraf eden katil çocukların kendisine bıçak çektiğini iddia etti. Acılı anne "Kızımın saçları hep kan oldu. Ciğerim yanıyor" dedi.