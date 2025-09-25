Hürrem Sultan'ın porselen cildinin sırrı saraydan çıktı: İbn-i Sina'nın yüz yıllık reçetesi meğer buymuş!
Tarihin tozlu sayfaları arasında, güzelliği dillere destan olmuş, uğruna şiirler yazılmış ve bir imparatorluğun kaderini değiştirmiş bir isim var: Hürrem Sultan. Peki, Kanuni Sultan Süleyman'ı kendine aşık eden bu güçlü kadının portrelerine yansıyan o pürüzsüz, aydınlık ve adeta 'cam gibi' cildinin ardındaki sır neydi? Cevap, sarayın şifalı odalarından ve tıbbın babası olarak kabul edilen İbn-i Sina'nın bin yıllık reçetelerinden geçiyor.
Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:54