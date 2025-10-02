Hurda Teşvik Yasası çıktı mı? ÖTV muafiyeti, yerli araç desteği başvuru, 20 yaş üstü araç teşviki şartları sıralı liste
Vatandaşın hayallerini süsleyen 'ÖTV'siz otomobil' umudu TBMM'nin yeni yasama dönemine başlamasıyla yeniden alevlendi. Gündemin en sıcak maddesi olan ve 25 yaş üzeri araç sahiplerine ÖTV muafiyetiyle yeni bir yerli otomobil kapısı aralaması beklenen 'Hurda Teşvik Yasası' için bekleyiş sürerken hükümet kanadından gelen yeni bir destek haberi heyecanı ikiye katladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü ve 3 ve daha fazla çocuklu aileleri hedefleyen 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' hurda teşvikiyle birleşerek otomobile erişimde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Peki Hurda Teşvik Yasası çıkacak mı? ÖTV muafiyeti, yerli araç desteği başvuru, 20 yaş üstü araç teşviki şartları sıralı liste geldi mi?
