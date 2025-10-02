Kadraj Galeri Kadraj İkon Hurda Teşvik Yasası çıktı mı? ÖTV muafiyeti, yerli araç desteği başvuru, 20 yaş üstü araç teşviki şartları sıralı liste

Hurda Teşvik Yasası çıktı mı? ÖTV muafiyeti, yerli araç desteği başvuru, 20 yaş üstü araç teşviki şartları sıralı liste

Vatandaşın hayallerini süsleyen 'ÖTV'siz otomobil' umudu TBMM'nin yeni yasama dönemine başlamasıyla yeniden alevlendi. Gündemin en sıcak maddesi olan ve 25 yaş üzeri araç sahiplerine ÖTV muafiyetiyle yeni bir yerli otomobil kapısı aralaması beklenen 'Hurda Teşvik Yasası' için bekleyiş sürerken hükümet kanadından gelen yeni bir destek haberi heyecanı ikiye katladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü ve 3 ve daha fazla çocuklu aileleri hedefleyen 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' hurda teşvikiyle birleşerek otomobile erişimde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Peki Hurda Teşvik Yasası çıkacak mı? ÖTV muafiyeti, yerli araç desteği başvuru, 20 yaş üstü araç teşviki şartları sıralı liste geldi mi?

Giriş Tarihi: 02.10.2025 16:53
ÇİFTE MÜJDE: HEM HURDA TEŞVİKİ HEM 'İLK ARABAM' DESTEĞİ

Otomobil piyasasında uzun süredir devam eden beklenti, bu yasama döneminde iki farklı koldan ilerliyor. Bir yanda MHP'li milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulan ve eski araç sahiplerini hedefleyen Hurda Teşvik Yasası diğer yanda ise ilk kez otomobil alacak geniş ailelere odaklanan "İlk Arabam" programı yer alıyor.

HURDA TEŞVİK YASASI (ÖTV Muafiyeti)

Bu yasa, temel olarak trafikteki yaşlı, güvensiz ve çevreyi kirleten araçların trafikten çekilerek, sahiplerine ÖTV indirimi veya muafiyetiyle yeni ve yerli bir otomobil alma imkânı sunmayı amaçlıyor. Henüz Meclis'e gelmiş olmasa da kulislerde konuşulan ve üzerinde çalışılan maddeler şunlar:

Düzenlemenin 25 yaş ve üzerindeki (Örneğin 2000 model ve daha eski) binek ve hafif ticari araçları kapsaması bekleniyor.

Hurdaya ayrılacak aracın trafik kaydının olması, muayenesinin belirli bir süredir devam ediyor olması ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekecek.

Teşvikten yararlanılarak alınacak yeni sıfır otomobilin yerli üretim olması veya belirli bir yerlilik oranını (%40-50 gibi) taşıması şartı masadaki en önemli madde. Bu, Togg başta olmak üzere Türkiye'de üretilen diğer marka ve modeller için büyük bir talep yaratabilir.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yeni program ise doğrudan dar ve orta gelirli, geniş aileleri hedefliyor. Programın ana hatları şöyle:

Üzerine kayıtlı aracı olmayan ve 3 veya daha fazla çocuğa sahip aileler bu programdan faydalanabilecek.

Klasik bir ÖTV indiriminden ziyade, ailenin gelir durumuna uygun, uzun vadeli ve düşük faizli bir finansman (kredi) modeli oluşturmak. Bu sayede peşinatı olmayan veya yüksek kredi taksitlerini ödeyemeyen ailelerin otomobile erişimi sağlanacak.

Program sayesinde ailelerin mobilitesinin artırılması, sosyal refahın yükseltilmesi ve Türkiye'nin yaşlı araç parkının (ortalama 14,8 yaş) gençleştirilerek karbon emisyonunun düşürülmesi hedefleniyor.

ESNAF DA İSTİYOR: PALANDÖKEN'DEN 'HURDA YASASI' ÇAĞRISI

Beklentinin sadece vatandaş nezdinde değil, esnaf ve sanatkârlar arasında da ne kadar güçlü olduğu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in açıklamasıyla bir kez daha görüldü. Palandöken, hem çevrenin korunması hem de esnafın daha güvenli ve modern araçlara binebilmesi için "Hurda Teşvik Yasası'nın bir an önce yeniden çıkarılması gerektiğini" vurguladı. Bu çağrı yasanın ekonomik bir canlanma yaratma potansiyelinin de altını çiziyor.

BU DÜZENLEMELER NE ANLAMA GELİYOR?

Bu iki potansiyel düzenleme, hayata geçmesi halinde otomotiv piyasasında dengeleri yeniden şekillendirme gücüne sahip.

Yerli Üretime Dev Destek: Her iki programın da "yerlilik" şartına odaklanması, başta TOGG olmak üzere, Türkiye'de üretim yapan Fiat, Hyundai, Renault, Toyota gibi markaların satışlarında büyük bir patlama yaratabilir. Bu durum, yerli sanayinin güçlenmesi ve istihdamın artması anlamına geliyor.