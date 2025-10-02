Hurda Teşvik Yasası çıktı mı? ÖTV muafiyeti, yerli araç desteği başvuru, 20 yaş üstü araç teşviki şartları sıralı liste

HURDA TEŞVİK YASASI (ÖTV Muafiyeti)

Bu yasa, temel olarak trafikteki yaşlı, güvensiz ve çevreyi kirleten araçların trafikten çekilerek, sahiplerine ÖTV indirimi veya muafiyetiyle yeni ve yerli bir otomobil alma imkânı sunmayı amaçlıyor. Henüz Meclis'e gelmiş olmasa da kulislerde konuşulan ve üzerinde çalışılan maddeler şunlar:

Düzenlemenin 25 yaş ve üzerindeki (Örneğin 2000 model ve daha eski) binek ve hafif ticari araçları kapsaması bekleniyor.

Hurdaya ayrılacak aracın trafik kaydının olması, muayenesinin belirli bir süredir devam ediyor olması ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekecek.

Teşvikten yararlanılarak alınacak yeni sıfır otomobilin yerli üretim olması veya belirli bir yerlilik oranını (%40-50 gibi) taşıması şartı masadaki en önemli madde. Bu, Togg başta olmak üzere Türkiye'de üretilen diğer marka ve modeller için büyük bir talep yaratabilir.