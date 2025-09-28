HMGS/2 kaçta başlayıp, kaçta bitecek? HMGS/2 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama ve baraj puanı...
ÖSYM 2025 yılının ikinci Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ile Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı'nı (İYÖS) bu pazar günü gerçekleştirecek. Kılavuza göre iki sınav da 17 ilde, 18 farklı merkezde eş zamanlı olarak uygulanacak. Bu kapsamda adaylar için 60 bina ve 632 sınav salonu hazırlandı. Peki HMGS/2 kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İşte merak edilenler!
Giriş Tarihi: 28.09.2025 08:42