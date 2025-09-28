Kadraj Galeri Kadraj İkon HMGS/2 kaçta başlayıp, kaçta bitecek? HMGS/2 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama ve baraj puanı...

ÖSYM 2025 yılının ikinci Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ile Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı'nı (İYÖS) bu pazar günü gerçekleştirecek. Kılavuza göre iki sınav da 17 ilde, 18 farklı merkezde eş zamanlı olarak uygulanacak. Bu kapsamda adaylar için 60 bina ve 632 sınav salonu hazırlandı. Peki HMGS/2 kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İşte merak edilenler!

Giriş Tarihi: 28.09.2025 08:42
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-HMGS/2 sınavına ilişkin detayları paylaştı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı aynı gün uygulanacak.

Sınavın Başlangıç Saati ve Süresi

Sınavlar 29 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. Her iki sınav da çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılacak. Adaylara 120 soru yöneltilecek ve soruları yanıtlamaları için 155 dakika süre tanınacak.

Kimler Katılabilecek?

2025-HMGS/2'ye, hukuk fakültesi mezunları ile yabancı hukuk fakültelerinden mezun olup Türkiye'deki hukuk programlarına göre eksik derslerini tamamlayan ve denklik belgesi alan adaylar katılabilecek.

Sonuçlar 23 Ekim'de Açıklanacak

ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçları 23 Ekim 2025'te ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Yanlış Cevaplar Doğruyu Etkilemeyecek

Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
1) Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında;
a) Anayasa Hukuku 6 puan,
b) Anayasa Yargısı 2 puan,
c) İdare Hukuku 6 puan,
ç) İdari Yargılama Usulü 4 puan,
d) Medeni Hukuk 12 puan,
e) Borçlar Hukuku 10 puan,
f) Ticaret Hukuku 10 puan,
g) Hukuk Yargılama Usulü 8 puan,
ğ) İcra ve İflas Hukuku 6 puan,
h) Ceza Hukuku 8 puan,
ı) Ceza Yargılama Usulü 6 puan,
i) İş Hukuku 6 puan,
j) Vergi Hukuku 4 puan,
k) Vergi Usul Hukuku 2 puan,
l) Avukatlık Hukuku 4 puan,
m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan,
n) Türk Hukuk Tarihi 2 puan olarak puanlanacak ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.