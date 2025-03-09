Hipokrat'ın karaciğer ilacı, Kleopatra’nın güzellik sırrı, Firavunların ölümsüzlük iksiri! 1 kaşığı bile etkili

🩸 HİPOKRAT'IN AKCİĞERLERİ ARINDIRAN 5 ŞİFALI YÖNTEMİ
1- ÇÖREK OTU BUHAR TERAPİSİ
Hipokrat, nefes darlığını gidermek ve akciğerlerde biriken balgamı temizlemek için çörek otu buharının solunmasını öneriyordu.
NASIL YAPILIR?
🌮 Bir tencere kaynar suya bir tatlı kaşığı çörek otu ekleyin.
🐊 Başınızı bir havluyla örtüp çıkan buharı 5-10 dakika boyunca soluyun.
Bu yöntem solunum yollarını nemlendirir, mukusu yumuşatarak daha kolay atılmasını sağlar.
2- ÇÖREK OTU YAĞI İLE GÖĞÜS MASAJI
Hipokrat, astım ve bronşit gibi hastalıklar için çörek otu yağıyla göğüs masajı yapılmasını önerirdi. Bu, solunum yollarını açarak daha rahat nefes almayı sağlar.
Nasıl yapılır?
🔄 Bir çay kaşığı çörek otu yağını avuç içinde ısıtın.
Göğüs bölgesine dairesel hareketlerle nazikçe masaj yaparak yedirin.
🤍 Akciğerlerin rahatlaması için bu işlemi gece yatmadan önce uygulayın.