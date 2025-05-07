Hindistan’da inekler neden kutsal sayılır? Dini inancın ardında yatan şaşırtıcı sebepler…

Hindistan'daki son gelişmeler, uluslararası kamuoyunda geniş bir endişe yaratmaya devam ediyor. Askeri ve diplomatik açıdan büyük bir risk taşıyan Hindistan'ın son saldırıları, bölgesel güvenlik açısından tehlikeli bir zemin oluşturuyor. Tarafların itidalli davranmaması halinde bu kriz, büyük bir bölgesel savaşa dönüşme potansiyeli taşıyor. Ayrıca, Hindistan'daki artan İslam karşıtı hareketler de dikkatleri çekiyor. Son olarak Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde, Hindu milliyetçisi bir grubun, Müslüman kadınların namaz kıldığı alanı "temizleme" amaçlı inek idrarı dökerek gerçekleştirdiği provokatif eylem, ülkedeki dini gerilimlerin boyutlarını gözler önüne serdi. Peki Hindistan'da inekler neden kutsal sayılır? İşte konuya dair merak edilenler…