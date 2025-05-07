Hindistan’da inekler neden kutsal sayılır? Dini inancın ardında yatan şaşırtıcı sebepler…

4. Kültürel ve Dini Uygulamalar

The Washington Post'a göre, Hindistan'da "Gopastami" gibi festivallerde, inekler yıkanır, süslenir ve tapılır. Bu uygulamalar, ineklerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve dini bir öneme sahip olduğunu gösterir.

World History Edu'e göre, "panchagavya" adı verilen bir karışımda, inek sütü, yoğurdu, tereyağını, idrarını ve dışkısını içeren bu karışım, kutsal kabul edilir ve çeşitli dini ritüellerde kullanılır.