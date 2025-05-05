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Hıdırellez bugün mü, hangi güne denk geliyor? 2025 Hıdırellez ritüelleri neler? Dilekler nasıl dilenir?

Mayıs ayının ilk günleriyle birlikte doğa yeniden canlanırken geleneksel Hıdırellez kutlamaları da gündemin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Her yıl büyük bir coşku ve inançla kutlanan Hıdırellez'in 2025'te hangi gün denk geldiği özellikle ritüelleri yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 2025 Hıdırellez tarihi ve bu özel günle ilgili bilinmesi gerekenler.

Giriş Tarihi: 05.05.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 07:20
Hıdırellez ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Hıdırellez ritüelleri neler? Dilekler nasıl dilenir?

Türkiye'nin en köklü mevsimlik bayramlarından biri olan Hıdırellez için geri sayım başladı. Baharın gelişiyle doğanın uyanışını simgeleyen bu özel gün her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanacak. Anadolu'nun dört bir yanında gerçekleştirilen geleneksel ritüeller hem geçmişin izlerini taşıyor hem de bugünün insanına umut aşılıyor.

Hıdırellez ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Hıdırellez ritüelleri neler? Dilekler nasıl dilenir?

Hıdırellez Nedir, Ne Zaman Kutlanır?
Hıdırellez Türk halk kültüründe Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir. Baharın başlangıcını müjdeleyen bu özel zaman 5 Mayıs gecesi başlayıp 6 Mayıs boyunca devam eder.

Hıdırellez ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Hıdırellez ritüelleri neler? Dilekler nasıl dilenir?

Özellikle Trakya, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da oldukça yaygın kutlanan Hıdırellez, halk arasında bolluk, bereket, sağlık ve dileklerle özdeşleşmiştir.

Hıdırellez ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Hıdırellez ritüelleri neler? Dilekler nasıl dilenir?

Temizlikle Başlayan Hazırlıklar

Hıdırellez hazırlıkları günler öncesinden başlar. Halk arasında "Hızır, temiz yerlere uğrar" inancı hakimdir. Bu nedenle evler baştan aşağıya temizlenir eski eşyalar elden çıkarılır. Yeni elbiseler alınır ya da elde olanlar özenle ütülenir. Hıdırellez günü tertemiz kıyafetler giymek, yeniliği ve tazelenmeyi simgeler.

Hıdırellez ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Hıdırellez ritüelleri neler? Dilekler nasıl dilenir?

Dilekler Gül Ağacına Emanet Ediliyor
En bilinen Hıdırellez ritüellerinden biri dileklerin gül ağacının altına bırakılmasıdır. 5 Mayıs gecesi insanlar küçük kağıtlara dileklerini yazar: Ev, araba, sağlık, çocuk sahibi olmak gibi umutlar…

Bu dilekler ya doğrudan toprağa gömülür ya da bir keseye konarak ağacın dibine bırakılır. Sabaha kadar toprakta kalması, dileğin kabulü için önemlidir.