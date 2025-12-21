Kadraj Galeri Kadraj İkon Hesaplı emeklilikte kritik hafta! Yüzde 45'lik asgari ücret etkisi kapıda: İhya, borçlanma...

Türkiye'de erken emeklilik hesabı yapan milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren hizmet borçlanmalarında yıl sonu kritik bir eşik. Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma ve Bağ-Kur ihyası gibi kalemlerde ödenecek tutarlar hem asgari ücret artışı hem de oran değişikliği nedeniyle yeni yılda yükselecek. Aralık ayı bitmeden yapılacak başvurular ise mevcut tutarlardan yararlanma imkanı sunuyor.

Giriş Tarihi: 21.12.2025 10:56
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, yürürlükteki düzenlemeye göre hizmet borçlanmaları brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam, borçlanma maliyetlerini otomatik olarak artıracak.

Bununla birlikte doğum borçlanması hariç tüm borçlanma türlerinde önemli bir değişiklik daha var.

Halen prime esas kazancın yüzde 32'si üzerinden yapılan hesaplama 1 Ocak itibarıyla yüzde 45'e çıkacak. Böylece askerlik, yurt dışı borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında iki yönlü bir artış yaşanacak.

Doğum Borçlanmasında Oran Sabit Tutar Artıyor

Kadın sigortalılar, sigorta başlangıcından sonraki doğumlar için en fazla 6 yıl yani 2.160 gün borçlanabiliyor. Bu kalemde yüzde 32'lik oran korunacak. Ancak asgari ücret artışı, ödenecek tutarları yükseltecek.

Bu yıl sonuna kadar başvuru yapan bir anne, bir aylık borçlanma için en az 8.321 lira 76 kuruş, iki yıllık borçlanma için 199.722 lira ödüyor.