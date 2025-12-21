Hesaplı emeklilikte kritik hafta! Yüzde 45’lik asgari ücret etkisi kapıda: İhya, borçlanma...

Kadraj
Türkiye'de erken emeklilik hesabı yapan milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren hizmet borçlanmalarında yıl sonu kritik bir eşik. Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma ve Bağ-Kur ihyası gibi kalemlerde ödenecek tutarlar hem asgari ücret artışı hem de oran değişikliği nedeniyle yeni yılda yükselecek. Aralık ayı bitmeden yapılacak başvurular ise mevcut tutarlardan yararlanma imkanı sunuyor.
Giriş Tarihi: 21.12.2025 10:56