Kadraj Galeri Kadraj İkon HESAPLARINIZI KONTROL EDİN! Bakanlık DUYURDU: Engelli ve yaşlı aylıkları Kasım 2025 ödemeleri nasıl sorgulanır?

HESAPLARINIZI KONTROL EDİN! Bakanlık DUYURDU: Engelli ve yaşlı aylıkları Kasım 2025 ödemeleri nasıl sorgulanır?

Milyonlarca hak sahibinin beklediği son dakika gelişmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Kasım 2025 dönemi Engelli ve Yaşlı (65 Yaş Üstü) Aylıklarının ödeme sürecinin başladığını resmen duyurdu. Ödemelerin hesaplara aktarılmasıyla birlikte, vatandaşlar 'Param yattı mı?' sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Kasım 2025 engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri PTT veya banka hesaplarına ne zaman geçti? İşte E-Devlet sistemi üzerinden ödeme detaylarını ve tutarları anında sorgulama rehberi...

Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:10
HESAPLARINIZI KONTROL EDİN! Bakanlık DUYURDU: Engelli ve yaşlı aylıkları Kasım 2025 ödemeleri nasıl sorgulanır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ödemeleri kapsamında kritik bir adımı daha tamamladı. Bakanlık, milyonlarca engelli vatandaşımız ile 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşımızı ilgilendiren Kasım 2025 dönemi aylıklarının hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı son dakika duyurusuna göre, ödemeler bugünden itibaren T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hak sahiplerine ulaştırılıyor. Vatandaşların bu ödemeleri çekebilmesi için ise öncelikle hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Peki, Kasım 2025 engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri PTT veya banka hesaplarına ne zaman geçti?

HESAPLARINIZI KONTROL EDİN! Bakanlık DUYURDU: Engelli ve yaşlı aylıkları Kasım 2025 ödemeleri nasıl sorgulanır?

Kasım Ayı Ödeme Müjdesi: Hesaplara 7,11 Milyar TL Aktarılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım 2025 dönemi sosyal yardım ödemelerini hızla hak sahiplerine ulaştırmaya başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı son dakika açıklamasında, toplamda 7,11 milyar TL'lik dev bir ödeme hacminin hesaplara aktarıldığını duyurdu.

HESAPLARINIZI KONTROL EDİN! Bakanlık DUYURDU: Engelli ve yaşlı aylıkları Kasım 2025 ödemeleri nasıl sorgulanır?

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, ödemelerin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Bu düzenli ödemeler, hak sahiplerinin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarında önemli bir destek sağlamaktadır.

HESAPLARINIZI KONTROL EDİN! Bakanlık DUYURDU: Engelli ve yaşlı aylıkları Kasım 2025 ödemeleri nasıl sorgulanır?

Ödemeler Nasıl ve Ne Zaman Sorgulanabilir? (e-Devlet Ekranı)

Kasım ayı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmış olsa da, hak sahiplerinin ödemelerinin kendi hesaplarına geçip geçmediğini kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

Ödeme Sorgulama Adımları:

Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet Kapısı'na giriş yapmalıdır.

Arama çubuğuna "Engelli Aylığı Ödeme Bilgileri Sorgulama" veya "Yaşlılık Aylığı Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak ilgili hizmete ulaşabilirler.

HESAPLARINIZI KONTROL EDİN! Bakanlık DUYURDU: Engelli ve yaşlı aylıkları Kasım 2025 ödemeleri nasıl sorgulanır?

Ekranda, Kasım ayına ait ödemenin hesaplarına geçip geçmediği bilgisi yer alacaktır.

Ödemeler, hak sahiplerinin PTT veya anlaşmalı banka hesaplarına T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre kademeli olarak yatırılmaktadır.