HESAPLARINIZI KONTROL EDİN! Bakanlık DUYURDU: Engelli ve yaşlı aylıkları Kasım 2025 ödemeleri nasıl sorgulanır?
Milyonlarca hak sahibinin beklediği son dakika gelişmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Kasım 2025 dönemi Engelli ve Yaşlı (65 Yaş Üstü) Aylıklarının ödeme sürecinin başladığını resmen duyurdu. Ödemelerin hesaplara aktarılmasıyla birlikte, vatandaşlar 'Param yattı mı?' sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Kasım 2025 engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri PTT veya banka hesaplarına ne zaman geçti? İşte E-Devlet sistemi üzerinden ödeme detaylarını ve tutarları anında sorgulama rehberi...
Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:10