HESAPLARINIZI KONTROL EDİN! Bakanlık DUYURDU: Engelli ve yaşlı aylıkları Kasım 2025 ödemeleri nasıl sorgulanır?

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, ödemelerin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Bu düzenli ödemeler, hak sahiplerinin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamalarında önemli bir destek sağlamaktadır.