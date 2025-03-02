Herkesin yaptığı bu hata saç dökülmesine neden olabilir; Doktorlardan uyarı

📊 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

2023 Yılında Yapılan Bir Çalışma

Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, haftada en az yedi kez tatlı ve gazlı içecek tecek t\u00fketen erkeklerin, bunları hiç tüketmeyenlere göre saç dökülmesi riskinin üç kat daha fazla olduğu bulundu.

Ohio State Üniversitesi'nden Uzmanlar Uyarıyor

Dr. Susan Massick, bu araştırmayı değerlendirirken, "Diyet genel sağlık üzerinde büyük bir rol oynar ancak erkek tipi kellik birden fazla faktöre bağlıdır. Şekerli içeceklerin tek başına kesin bir sebep olduğunu söylemek doğru olmaz." dedi.