Herkesin yaptığı bu hata saç dökülmesine neden olabilir; Doktorlardan uyarı

Saç dökülmesi, günümüzde birçok kişinin karşı karşıya kaldığı yaygın bir sorun haline geldi. Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, gazlı ve enerji içecekleri erkeklerde kellik riskini artırıyor. Florida'da bir uzman doktor, TikTok'ta yaptığı açıklamada, bu tür içeceklerin hormon dengesini bozarak stres seviyesini yükselttiğini ve uzun vadede saç köklerini zayıflatarak dökülmeye neden olabileceğini ifade etti. Uzmanlar, sağlıklı bir saç yapısını koruyabilmek için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. 💡 GAZLI VE ENERJİ İÇECEKLERİNİN SAÇ DÖKÜLMESİNE ETKİSİ 🔄 Hormon Dengesini Bozuyor: Gazlı ve enerji içecekleri, içeriğindeki yüksek şeker ve katkı maddeleri nedeniyle vücuttaki hormon dengesini olumsuz etkileyebilir. Dr. Neena Chandrasekaran, bu durumun özellikle kortizol seviyesini arttırarak saç dökülmesine yol açtığını belirtiyor. 💊 Yüksek Kafein Kortizol Seviyesini Arttırıyor: Kafein, sinir sistemini uyararak stres hormonu kortizolü arttırır. Uzun süreli yüksek kortizol seviyesi, saç köklerinin zayıflamasına ve dökülmeye neden olabilir. 🩸 Şeker, Kan Dolaşımını Zayıflatıyor: Yüksek şeker içeriğine sahip içecekler, damar sağlığını olumsuz etkileyerek saç köklerine yeterli besinin ulaşmasını engelleyebilir. Bu da saçın zayıflamasına ve dökülmesine yol açabilir. 📊 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR? 2023 Yılında Yapılan Bir Çalışma Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, haftada en az yedi kez tatlı ve gazlı içecek tecek t-u00fketen erkeklerin, bunları hiç tüketmeyenlere göre saç dökülmesi riskinin üç kat daha fazla olduğu bulundu. Ohio State Üniversitesi'nden Uzmanlar Uyarıyor Dr. Susan Massick, bu araştırmayı değerlendirirken, 'Diyet genel sağlık üzerinde büyük bir rol oynar ancak erkek tipi kellik birden fazla faktöre bağlıdır. Şekerli içeceklerin tek başına kesin bir sebep olduğunu söylemek doğru olmaz.' dedi. 🛠️ SAÇ DÖKÜLMESİNİ NASIL ÖNLEYEBİLİRSİNİZ? 🌿 1. Gazlı ve Şekerli İçeceklerden Kaçının: Tatlı ve kafein yüksek içecekler yerine bitki çayları, taze sıkılmış meyve suları veya sade su tüketmeye çalışın. 🥑 2. Dengeli Beslenin: Protein, demir ve B vitaminleri yönünden zengin gıdalar saç sağlığını destekler. Balık, yumurta, ceviz ve yeşil yapraklı sebzeler tüketmeye özen gösterin. 🌱 3. Saç Dökülmesini Azaltan Takviyeler Kullanın: Biotin, kolajen ve omega-3 takviyeleri saç sağlığını destekleyebilir. 💪 4. Stres Seviyenizi Düşürün: Yoga, meditasyon veya yürüyş gibi rahatlatıcı aktiviteler, stresin yol açtığı saç dökülmesini azaltabilir. Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi