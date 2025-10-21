Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle paylaştı! Takipçileri epey zorlandı! Peki siz ayırt edebilecek misiniz?
Kara Sevda dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ikiz kardeşi Deniz ile sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Kardeşi ile pozlarını peş peşe yayınlayan Küçükköse, kısa sürede gündem oldu. Benzerlikleriyle kafa karıştıran ikizlere 'Hazal Filiz'in hayranıyım ama hangisi olduğunu bilmiyorum', 'Hanginiz kim ayırt edemedim. Dehşet verici bir benzerlik' yorumları yapıldı. Peki siz ikizleri ayırt edebilecek misiniz? İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiz kardeşiyle pozları...
Giriş Tarihi: 21.10.2025 14:21