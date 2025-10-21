Kadraj Galeri Kadraj İkon Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle paylaştı! Takipçileri epey zorlandı! Peki siz ayırt edebilecek misiniz?

Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle paylaştı! Takipçileri epey zorlandı! Peki siz ayırt edebilecek misiniz?

Kara Sevda dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ikiz kardeşi Deniz ile sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Kardeşi ile pozlarını peş peşe yayınlayan Küçükköse, kısa sürede gündem oldu. Benzerlikleriyle kafa karıştıran ikizlere 'Hazal Filiz'in hayranıyım ama hangisi olduğunu bilmiyorum', 'Hanginiz kim ayırt edemedim. Dehşet verici bir benzerlik' yorumları yapıldı. Peki siz ikizleri ayırt edebilecek misiniz? İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiz kardeşiyle pozları...

Giriş Tarihi: 21.10.2025 14:21
Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle paylaştı! Takipçileri epey zorlandı! Peki siz ayırt edebilecek misiniz?

"Kara Sevda" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ikiz kardeşi Deniz ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle paylaştı! Takipçileri epey zorlandı! Peki siz ayırt edebilecek misiniz?

İkiz kardeşiyle birlikte çekilmiş pozlarını peş peşe takipçileriyle paylaşan Küçükköse, benzerlikleriyle takipçilerini şaşırttı.

Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle paylaştı! Takipçileri epey zorlandı! Peki siz ayırt edebilecek misiniz?

Paylaşıma yapılan yorumlarda birçok kişi ikizleri ayırt etmekte zorlandığını belirtti.

Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle paylaştı! Takipçileri epey zorlandı! Peki siz ayırt edebilecek misiniz?

İkizler için "Hazal Filiz'in hayranıyım ama hangisi olduğunu bilmiyorum," "Hanginiz kim, ayırt edemedim. Dehşet verici bir benzerlik" gibi yorumlar yapıldı.

Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle paylaştı! Takipçileri epey zorlandı! Peki siz ayırt edebilecek misiniz?

Peki siz Hazal Filiz Küçükköse ile ikiz kardeşi Deniz'i ayırt edebilecek misiniz? İşte Hazal Filiz Küçükköse başta olmak üzere ünlü isimler ve kardeşleri...