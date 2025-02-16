HAVA DURUMU | İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi: 10 cm'i bulacak!
Şubat aylarının ortalarına doğru gelirken geçtiğimiz hafta İstanbul'da görülen kar yağışının daha da kuvvetlisi geliyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul'da kar kalınlığının 10 cm'yi bulacağını ifade ederken yağış için tarih de verdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için buzlanma ve don uyarısında bulundu. Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 09:09