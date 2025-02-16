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HAVA DURUMU | İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi: 10 cm'i bulacak!

Şubat aylarının ortalarına doğru gelirken geçtiğimiz hafta İstanbul'da görülen kar yağışının daha da kuvvetlisi geliyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul'da kar kalınlığının 10 cm'yi bulacağını ifade ederken yağış için tarih de verdi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için buzlanma ve don uyarısında bulundu. Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 09:09
HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi: 10 cm’i bulacak!

Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. MGM'den yapılan açıklamaya göre, bugün özellikle Ege ve Marmara'da yağış bekleniyor.

HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi: 10 cm’i bulacak!

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi: 10 cm’i bulacak!

İSTANBUL'A 10 CM KAR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü Marmara bölgesinde kuvvetli yağmur var. Sıcaklık 7-8 dereceye düşecek. Pazar 12 derece, Pazartesi de demek ki 4-5 derecelik bir düşüş olacak. Çarşamba günü biraz daha soğuyor hava ve karla karışık yağmur yapabilir. Çarşamba gününe dikkat ama Çarşamba günü çok kuvvetli bir kar yağışı yok.

Önümüzdeki hafta sonu kuvvetli bir kar yağışı geliyor İstanbul'a, ikinci kar yağışı için biraz daha fazla demiştik haftaya gelecek olan içinde geçen yağan kardan fazla olacağını söyleyebiliriz.

HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi: 10 cm’i bulacak!

21'inde Cuma günü beklenen kar, Cumartesi veya Pazar'a da sarkabilir. Bugünlerde gelecek olan kar biraz fazla gözüküyor. Kuzey Doğu'dan gelen rüzgarlar Sibirya'nın üzerinden gelen yüksek basıncında olduğu, deniz etkisini de katarak, Marmara Bölgesini ve Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı yapar.

Geçen yağan kardan 2-3 santim daha fazla kar yağışı olabilir. 10 santimi görebilme ihtimalimiz var. Baktığımız zaman önümüzdeki hafta sonu sıcaklıklarda 4 dereceye kadar düşebiliyor.

Önümüzdeki hafta eğer değişmezse 21-22-23 Şubat tarihlerinde önümüzdeki hafta sonu İstanbul'a kar geliyor. Batı Karadeniz'e de geliyor. Ankara'ya da Pazar günü ve Pazartesi kar yağışı görülüyor ancak İstanbul'a Çarşamba karla karışık yağmur, hafta sonu da kar geliyor.

HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi: 10 cm’i bulacak!

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı