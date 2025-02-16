HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi: 10 cm’i bulacak!

İSTANBUL'A 10 CM KAR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü Marmara bölgesinde kuvvetli yağmur var. Sıcaklık 7-8 dereceye düşecek. Pazar 12 derece, Pazartesi de demek ki 4-5 derecelik bir düşüş olacak. Çarşamba günü biraz daha soğuyor hava ve karla karışık yağmur yapabilir. Çarşamba gününe dikkat ama Çarşamba günü çok kuvvetli bir kar yağışı yok.

Önümüzdeki hafta sonu kuvvetli bir kar yağışı geliyor İstanbul'a, ikinci kar yağışı için biraz daha fazla demiştik haftaya gelecek olan içinde geçen yağan kardan fazla olacağını söyleyebiliriz.