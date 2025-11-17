Kadraj Galeri Kadraj İkon Hastası Uyardı! Obez Doktor Kendi Tavsiyesiyle 55 Kilo Verdi

Hastası Uyardı! Obez Doktor Kendi Tavsiyesiyle 55 Kilo Verdi

ABD'li bir doktor, kilolu hastalara zayıflamaları konusunda tavsiye verirken yaşadığı utanç verici bir anın ardından hayatının en büyük kararını verdi.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 17:57 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 18:01
Hastası Uyardı! Obez Doktor Kendi Tavsiyesiyle 55 Kilo Verdi

Kendi tavsiyesini dinleyerek, popüler kilo verme ilaçları Ozempic veya Wegovy'ye başvurmadan, tüm doktorların aslında çok iyi bildiği 'geleneksel' ama etkili yöntemlerle tam 55 kilo verdi.

Hastası Uyardı! Obez Doktor Kendi Tavsiyesiyle 55 Kilo Verdi

🩺 UTANÇ VERİCİ AN: HASTANIN TEK CÜMLESİYLE SARSILAN DOKTOR

Dr. Brittany Booth, neredeyse 30 yaşındayken, Pensilvanya'da asistan hekim olarak çalışıyordu ve mesleğinin önemli bir parçası, hastalarına kilo yönetiminin sağlıklı bir yaşam için ne kadar kritik olduğunu anlatmaktı. Ancak kendi kilosu kontrol dışına çıkmıştı; 1.68 boyunda ve en kilolu olduğu dönemde 107 kiloydu. Bu durum, onu teknik olarak aşırı obez sınıfına sokuyordu.

Dr. Booth, yaşadığı utanç verici anı asla unutamayacağını söylüyor. Aşırı kilolu bir hastasına, kan basıncını düşürmek için doğal yollarla kilo vermesini önerirken, hasta ona ters bir cevap verdi: "Önce sen git."

Dr. Booth, o anı "Bana biraz gülüyordu" diye hatırlıyor. Bu tür garip karşılaşmalar sıklaşmaya başladı ve hastalar, doktorlarının sözleriyle eylemlerinin çeliştiğini açıkça dile getiriyordu. Bu durum, Dr. Booth için bir dönüm noktası oldu. Tıbbi bilgiye sahip olmasına rağmen, kendi sağlığını ihmal etmesi, mesleki güvenilirliğini de sarsıyordu.

Hastası Uyardı! Obez Doktor Kendi Tavsiyesiyle 55 Kilo Verdi

🍕 MODA DİYETLER İŞE YARAMADI: BUZDOLABINDAKİ TEHLİKE

Birçok kilolu insan gibi, Dr. Booth da güneşin altındaki her moda diyeti denemişti. Ancak yavaş ilerlemeden dolayı sürekli hayal kırıklığına uğrayıp çabalarından vazgeçiyordu. Onun için en büyük engel, rahatlatıcı yiyeceklere olan düşkünlüğüydü. Özellikle günde neredeyse yarım kutu dondurma tüketmek, verdiği tüm çabaları boşa çıkarıyordu.

Ancak hastalarla yaşadığı o yüzleşmeler, ona yeni bir kararlılık getirdi. Ağustos 2014'te kendine bir söz verdi: "Ne kadar zaman alırsa alsın, ilerleme ne kadar yavaş olursa olsun, tekrar sağlıklı olmaya kararlıydım."

Hastası Uyardı! Obez Doktor Kendi Tavsiyesiyle 55 Kilo Verdi

📈 İLAÇSIZ VE KALICI YÖNTEM: HAFTADA SADECE YARIM KİLO VEREREK 55 KİLO KAYBETTİ

Dr. Booth, iki yıl süren bu kararlı mücadelenin sonunda, haftada yaklaşık yarım kilo gibi istikrarlı bir hızla toplam 54 kilo vermeyi başardı. Dokuz yıl sonra, 41 yaşındaki doktor, bu kiloyu korumayı başarmış durumda ve yaklaşık 50 kilo ağırlığında.

Peki, Dr. Booth bunu modern kilo verme ilaçları Ozempic veya Wegovy kullanmadan nasıl başardı? Sırrı, beslenme düzenini kökten değiştirmekte ve rutinine orta düzeyde egzersiz eklemekte yatıyor.

Hastası Uyardı! Obez Doktor Kendi Tavsiyesiyle 55 Kilo Verdi

🔬 Obezitenin Başlangıcı Olarak Görülen Yanlış Diyet Kuralı

Dr. Booth, internetteki diyet planlarını incelerken çarpıcı bir trend fark etti: Obezite sorununun, ABD'de düşük yağlı, yüksek karbonhidratlı diyeti teşvik eden beslenme kurallarının ortaya çıktığı 1980'lerin başında hızla tırmanmaya başladığını keşfetti. O dönemde obezite oranı %15 civarındayken, bugün %40'ın üzerine çıkmış durumda.

Uzmanlar, düşük yağlı diyet tavsiyelerinin gıda şirketlerini ürünlerini yeniden formüle etmeye yönelttiğini, yağları azaltmak yerine tadı korumak için şeker veya rafine karbonhidratlar eklemelerine neden olduğunu belirtiyor.

Artık bilim dünyası, kilo alımına asıl yol açanın yağlar değil, çoğunlukla aşırı karbonhidratlar olduğunu biliyor. Dr. Booth da bu bilgiden yola çıkarak senaryoyu tersine çevirdi ve kendi beslenme planını oluşturdu.