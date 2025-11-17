Hastası Uyardı! Obez Doktor Kendi Tavsiyesiyle 55 Kilo Verdi

🩺 UTANÇ VERİCİ AN: HASTANIN TEK CÜMLESİYLE SARSILAN DOKTOR

Dr. Brittany Booth, neredeyse 30 yaşındayken, Pensilvanya'da asistan hekim olarak çalışıyordu ve mesleğinin önemli bir parçası, hastalarına kilo yönetiminin sağlıklı bir yaşam için ne kadar kritik olduğunu anlatmaktı. Ancak kendi kilosu kontrol dışına çıkmıştı; 1.68 boyunda ve en kilolu olduğu dönemde 107 kiloydu. Bu durum, onu teknik olarak aşırı obez sınıfına sokuyordu.

Dr. Booth, yaşadığı utanç verici anı asla unutamayacağını söylüyor. Aşırı kilolu bir hastasına, kan basıncını düşürmek için doğal yollarla kilo vermesini önerirken, hasta ona ters bir cevap verdi: "Önce sen git."

Dr. Booth, o anı "Bana biraz gülüyordu" diye hatırlıyor. Bu tür garip karşılaşmalar sıklaşmaya başladı ve hastalar, doktorlarının sözleriyle eylemlerinin çeliştiğini açıkça dile getiriyordu. Bu durum, Dr. Booth için bir dönüm noktası oldu. Tıbbi bilgiye sahip olmasına rağmen, kendi sağlığını ihmal etmesi, mesleki güvenilirliğini de sarsıyordu.