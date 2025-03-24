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Hastanelere temizlik ve güvenlik görevlisi alınıyor: KPSS şartsız mülakatsız başvurun

İŞKUR'dan sağlık sektörüne istihdam hamlesi! Hastane ve sağlık kuruluşlarında temizlik ve güvenlik personeli alımı başladı. Son başvuru tarihini kaçırmayın!

Giriş Tarihi: 24.03.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:04
Hastanelere temizlik ve güvenlik görevlisi alınıyor: KPSS şartsız mülakatsız başvurun

İŞKUR, sağlık sektöründeki istihdam açığını kapatmak için yeni bir alım süreci başlattı. Son yayınlanan ilanlara göre, çeşitli hastane ve özel sağlık kuruluşlarında temizlik personeli ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında yüzlerce kişi istihdam edilecek. Başvuruların sadece İŞKUR'un resmi e-şube sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden kabul edileceği belirtilirken, başvuru şartları ve iş olanakları merak konusu oldu. Peki, bu pozisyonlar için hangi şartlar aranıyor ve nasıl başvuru yapılabilir? İşte detaylar...

Hastanelere temizlik ve güvenlik görevlisi alınıyor: KPSS şartsız mülakatsız başvurun

Genel Başvuru Şartları

Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvurabilir.

Genellikle en az ilkokul mezunu olmaları istenmektedir. Bazı pozisyonlar için lise veya ön lisans şartı aranabilir.

Hastanelere temizlik ve güvenlik görevlisi alınıyor: KPSS şartsız mülakatsız başvurun

İlgili ilanlarda KPSS şartı aranmayacağı belirtilmiştir.

İlanlarda belirgin yaş şartı yer almamakla birlikte, başvuru için reşit olma ve askerlikle ilişiğinin kesilmiş olması gibi genel şartlar aranır.

Sabıka kaydının temiz olması ve kamu haklarından mahrum bulunmamak gibi temel kriterler de mevcuttur.

Hastanelere temizlik ve güvenlik görevlisi alınıyor: KPSS şartsız mülakatsız başvurun

Sıralı İlan Detayları

1. Güvenlik Görevlisi (Hastane) İlanları

Tekirdağ / Çorlu – Güvenlik Görevlisi

Pozisyon: Özel / Daimi / Tam Zamanlı

Açık Pozisyon: 1

Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru

Referans No: 00008861696

Son Başvuru Tarihi: 1.04.2025 (8 gün kaldı)

İzmir / Konak – Güvenlik Görevlisi

Pozisyon: Özel / Daimi / Tam Zamanlı

Açık Pozisyon: 1

Başvuru Türü: İl Geneli Başvuru

Referans No: 00008777604

Son Başvuru Tarihi: 29.04.2025 (36 gün kaldı)

Hastanelere temizlik ve güvenlik görevlisi alınıyor: KPSS şartsız mülakatsız başvurun

2. Temizlik Görevlisi İlanları

Ankara – Temizlik Görevlisi

Başvuru Tarihi: 2.04.2025

Referans No: 00008835164

Manisa – Temizlik Görevlisi

Başvuru Tarihi: 2.04.2025

Referans No: 00008835212