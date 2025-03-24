Hastanelere temizlik ve güvenlik görevlisi alınıyor: KPSS şartsız mülakatsız başvurun

İŞKUR, sağlık sektöründeki istihdam açığını kapatmak için yeni bir alım süreci başlattı. Son yayınlanan ilanlara göre, çeşitli hastane ve özel sağlık kuruluşlarında temizlik personeli ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında yüzlerce kişi istihdam edilecek. Başvuruların sadece İŞKUR'un resmi e-şube sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden kabul edileceği belirtilirken, başvuru şartları ve iş olanakları merak konusu oldu. Peki, bu pozisyonlar için hangi şartlar aranıyor ve nasıl başvuru yapılabilir? İşte detaylar... Genel Başvuru Şartları Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvurabilir. Genellikle en az ilkokul mezunu olmaları istenmektedir. Bazı pozisyonlar için lise veya ön lisans şartı aranabilir. İlgili ilanlarda KPSS şartı aranmayacağı belirtilmiştir. İlanlarda belirgin yaş şartı yer almamakla birlikte, başvuru için reşit olma ve askerlikle ilişiğinin kesilmiş olması gibi genel şartlar aranır. Sabıka kaydının temiz olması ve kamu haklarından mahrum bulunmamak gibi temel kriterler de mevcuttur. Sıralı İlan Detayları 1. Güvenlik Görevlisi (Hastane) İlanları Tekirdağ / Çorlu – Güvenlik Görevlisi Pozisyon: Özel / Daimi / Tam Zamanlı Açık Pozisyon: 1 Başvuru Türü: İlçe Geneli Başvuru Referans No: 00008861696 Son Başvuru Tarihi: 1.04.2025 (8 gün kaldı) İzmir / Konak – Güvenlik Görevlisi Pozisyon: Özel / Daimi / Tam Zamanlı Açık Pozisyon: 1 Başvuru Türü: İl Geneli Başvuru Referans No: 00008777604 Son Başvuru Tarihi: 29.04.2025 (36 gün kaldı) 2. Temizlik Görevlisi İlanları Ankara – Temizlik Görevlisi Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835164 Manisa – Temizlik Görevlisi Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835212 Antalya – Temizlik Görevlisi Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835295 İstanbul – Temizlik Görevlisi Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835315 İstanbul – Temizlik Görevlisi Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835342 İstanbul – Temizlik Görevlisi Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835373 Çanakkale – Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı) Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835435 Bolu – Temizlik Görevlisi Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835459 Balıkesir – Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı) Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835460 İzmir – Temizlik Görevlisi Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835525 Hatay – Temizlik Görevlisi Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835589 İstanbul – Temizlik Görevlisi Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835591 Antalya – Temizlik Görevlisi Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835686 Antalya – Temizlik Görevlisi Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835705 Adana – Temizlik Görevlisi Başvuru Tarihi: 2.04.2025 Referans No: 00008835843 İŞKUR Genel İş İlanları Arama Sayfası (Temizlik Görevlisi İçin) İŞKUR E-Şube Üzerinden Açık İş İlanları Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve İŞKUR'dan alınmıştır Kaynak: takvim.com.tr ve İŞKUR