Hastanelere temizlik ve güvenlik görevlisi alınıyor: KPSS şartsız mülakatsız başvurun

İŞKUR, sağlık sektöründeki istihdam açığını kapatmak için yeni bir alım süreci başlattı. Son yayınlanan ilanlara göre, çeşitli hastane ve özel sağlık kuruluşlarında temizlik personeli ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında yüzlerce kişi istihdam edilecek. Başvuruların sadece İŞKUR'un resmi e-şube sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden kabul edileceği belirtilirken, başvuru şartları ve iş olanakları merak konusu oldu. Peki, bu pozisyonlar için hangi şartlar aranıyor ve nasıl başvuru yapılabilir? İşte detaylar...