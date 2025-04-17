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Harvard Profesörü’nden çarpıcı açıklama! Yapay zeka insan zekasını geçebilir

İnsan beyninin sınırlarını zorlayan bir gelişme yaşandı. Popular Mechanics sitesinde yer alan bilgilere göre, Princeton Üniversitesi ve Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları yeni nesil bilgisayar çiplerini tasarlama görevini yapay zekaya bıraktı. Ortaya insan aklının hayal bile edemeyeceği kadar karmaşık ve verimli sistemler çıktı. Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Avi Loeb'e göre, "Bu sadece bir başlangıç yapay zeka, insan zekasını geride bırakmaya hazırlanıyor" dedi. Peki yapay zeka insanlığın sonunu getirebilir mi? İşte konuya dair araştırmalar…

Giriş Tarihi: 17.04.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:44
Harvard Profesörü’nden çarpıcı açıklama! Yapay zeka insan zekasını geçebilir

Yapay zeka, hayatımızın her alanına hızla nüfuz ederken insanlık için hem büyük fırsatlar hem de ciddi tehditler barındırıyor. Sağlık, eğitim ve teknoloji gibi alanlarda verimliliği artıran bu sistemler, öte yandan iş gücü, etik değerler ve mahremiyet gibi konularda endişe oluşturuyor. Peki yapay zeka insanı geçebilir mi? İşte konuya dair bilinmesi gerekenler…

Harvard Profesörü’nden çarpıcı açıklama! Yapay zeka insan zekasını geçebilir

Harvard profesörü uyardı

Yapay zekanın insan sınırlarını aşmaya başladığına dair çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Princeton Üniversitesi ve Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, yeni nesil bilgisayar çiplerinin tasarımını yapay zekaya devretti. Ortaya çıkan devre desenleri ise o kadar karmaşık ve verimliydi ki, araştırmacılar bile bunların insan aklıyla tasarlanamayacak kadar "yabancı" olduğunu kabul etti.

Harvard Üniversitesi'nde görev yapan teorik fizikçi Prof. Dr. Avi Loeb'e göre "Bu çağın henüz başındayız. Üstünlüğümüzü korumak zorundayız, ancak yapay zeka bize yaratılışın zirvesi olmadığımızı gösterecek" ifadelerini kullandı.

Harvard Profesörü’nden çarpıcı açıklama! Yapay zeka insan zekasını geçebilir

Loeb, uzayda bizden milyarlarca yıl önce var olmuş olabilecek medeniyetlerin çok daha gelişmiş yapay zeka sistemleri üretmiş olabileceğini öne sürüyor. Ona göre, başka bir gezegenden gelen ve insan zekasını aşan bir yapay zeka sondasıyla karşılaştığımızda, bu durum sadece teknolojik değil felsefi bir kırılmaya da yol açacak.

Harvard Profesörü’nden çarpıcı açıklama! Yapay zeka insan zekasını geçebilir

"Çoğu insan, bilinç ve özgür irade gibi kavramların sadece bize ait olduğunu düşünüyora" diyen Loeb, insan beyninden daha fazla parametreye sahip yapay zeka sistemlerinin bir gün bu nitelikleri bizden daha iyi sergileyebileceğini söylüyor.

Harvard Profesörü’nden çarpıcı açıklama! Yapay zeka insan zekasını geçebilir

Yapay zeka hızla gelişiyor

Yapay zekanın gelişim hızı, insan evrimini gölgede bırakacak düzeyde. Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Avi Loeb ve SETI Enstitüsü'nden kıdemli astronom Dr. Seth Shostak'a göre, yapay zeka yalnızca insan zekasını geçmekle kalmayacak, aynı zamanda evrendeki ilk uzaylı karşılaşmamızın da kaynağı olabilir.