Harvard Profesörü’nden çarpıcı açıklama! Yapay zeka insan zekasını geçebilir

İnsan beyninin sınırlarını zorlayan bir gelişme yaşandı. Popular Mechanics sitesinde yer alan bilgilere göre, Princeton Üniversitesi ve Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları yeni nesil bilgisayar çiplerini tasarlama görevini yapay zekaya bıraktı. Ortaya insan aklının hayal bile edemeyeceği kadar karmaşık ve verimli sistemler çıktı. Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Avi Loeb'e göre, "Bu sadece bir başlangıç yapay zeka, insan zekasını geride bırakmaya hazırlanıyor" dedi. Peki yapay zeka insanlığın sonunu getirebilir mi? İşte konuya dair araştırmalar…