Harvard Profesörü’nden çarpıcı açıklama! Yapay zeka insan zekasını geçebilir

Harvard profesörü uyardı

Yapay zekanın insan sınırlarını aşmaya başladığına dair çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Princeton Üniversitesi ve Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, yeni nesil bilgisayar çiplerinin tasarımını yapay zekaya devretti. Ortaya çıkan devre desenleri ise o kadar karmaşık ve verimliydi ki, araştırmacılar bile bunların insan aklıyla tasarlanamayacak kadar "yabancı" olduğunu kabul etti.

Harvard Üniversitesi'nde görev yapan teorik fizikçi Prof. Dr. Avi Loeb'e göre "Bu çağın henüz başındayız. Üstünlüğümüzü korumak zorundayız, ancak yapay zeka bize yaratılışın zirvesi olmadığımızı gösterecek" ifadelerini kullandı.