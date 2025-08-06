Hangi kredi mevduat: 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu!

6 Ağustos 2025 itibarıyla 100 bin TL için en avantajlı faiz oranları belli oldu. Yatırımcılar, yüksek faiz oranlarıyla kazanç sağlamak için bankaların vadeli mevduat kampanyalarını yakından takip ediyor. 6 Ağustos 2025 itibarıyla 32 günlük vadeli mevduatta 100 bin TL yatıran bir kişi için en yüksek net kazanç sunan bankalar arasında ciddi bir rekabet oluşuyor.