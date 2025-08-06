Hangi kredi mevduat: 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu!

6 Ağustos 2025 itibarıyla 100 bin TL için en avantajlı faiz oranları belli oldu. Yatırımcılar, yüksek faiz oranlarıyla kazanç sağlamak için bankaların vadeli mevduat kampanyalarını yakından takip ediyor. 6 Ağustos 2025 itibarıyla 32 günlük vadeli mevduatta 100 bin TL yatıran bir kişi için en yüksek net kazanç sunan bankalar arasında ciddi bir rekabet oluşuyor. Mevduat faiz oranlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Bankalar, yatırımcıları çekebilmek için cazip kampanyalar sunarken, 32 günlük vadede %49'a kadar çıkan faiz oranları, kısa sürede yüksek kazanç arayanların ilgisini çekiyor. 100 bin TL yatırımı olan bir kişi, bu oranla 15.948 TL net gelir elde edebiliyor. ON Dijital ve ING'den %49 Faiz Oranı ON Dijital ve ING, 100 bin TL'lik mevduat için %49 faiz oranı sunarak en yüksek net getiriyi vaat ediyor. Bu oranla birlikte yatırımcı, 32 günün sonunda 15.948 TL net kazanç elde ediyor. Böylece vade sonu tutar 465.948 TL'ye ulaşıyor. CEPTETEB ve Odea Bank da Yarışta CEPTETEB ve Odea Bank, %47 faiz oranıyla öne çıkıyor. Bu faizle 32 gün sonunda 15.298 TL net getiri sağlanıyor. Böylece toplam tutar 465.298 TL'ye yükseliyor. Özellikle dijital bankacılık kanalları üzerinden kolay işlem imkânı sunmaları, bu bankaları tercih sebebi haline getiriyor. Yapı Kredi %47,50 Faizle Dengede Kalıyor Yapı Kredi, %47,50 faiz oranıyla 15.460 TL net kazanç sağlıyor. Bu oranla birlikte vade sonunda elde edilen toplam tutar 465.460 TL oluyor. Bankanın sunduğu kullanıcı dostu mobil uygulama ve müşteri hizmetleri desteği, tercih sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Akbank %46 Faizle Daha Düşük Kazanç Sunuyor Akbank, %46 faiz oranıyla 14.972 TL net getiri sağlıyor. Bu oranla birlikte vade sonunda toplam tutar 464.972 TL seviyesinde kalıyor. Diğer bankalara kıyasla biraz daha düşük bir net kazanç sunan Akbank, istikrarlı faiz politikasıyla dikkat çekiyor. 💡 100 Bin TL'nin 32 Günlük Net Getiri Karşılaştırması: Banka Faiz Oranı Net Getiri Vade Sonu Tutar ON Dijital %49,00 15.948 TL 465.948 TL ING %49,00 15.948 TL 465.948 TL Yapı Kredi %47,50 15.460 TL 465.460 TL CEPTETEB %47,00 15.298 TL 465.298 TL Odea Bank %47,00 15.298 TL 465.298 TL Akbank %46,00 14.972 TL 464.972 TL Soru: 100 bin TL vadeli mevduat için en yüksek faiz oranı ve net kazanç nedir? Cevap: 6 Ağustos 2025 itibarıyla ON Dijital ve ING, 100 bin TL için %49 faiz oranı sunuyor. Bu oranla birlikte yatırımcı 32 günün sonunda 15.948 TL net kazanç elde ediyor. Toplam vade sonu tutar ise 465.948 TL oluyor. Diğer bankalar arasında CEPTETEB ve Odea %47, Yapı Kredi %47,50, Akbank ise %46 faiz oranı sunuyor. Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır