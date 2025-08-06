Kadraj Galeri Kadraj İkon Hangi kredi mevduat: 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu!

Hangi kredi mevduat: 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu!

Vadeli mevduat hesaplarında faizler yükseliyor. 100 bin TL için en yüksek faiz %49'a ulaştı. İşte 6 Ağustos 2025 itibarıyla en yüksek getiri sunan bankalar ve net kazanç karşılaştırması…

Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:59
Hangi kredi mevduat: 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu!

6 Ağustos 2025 itibarıyla 100 bin TL için en avantajlı faiz oranları belli oldu. Yatırımcılar, yüksek faiz oranlarıyla kazanç sağlamak için bankaların vadeli mevduat kampanyalarını yakından takip ediyor. 6 Ağustos 2025 itibarıyla 32 günlük vadeli mevduatta 100 bin TL yatıran bir kişi için en yüksek net kazanç sunan bankalar arasında ciddi bir rekabet oluşuyor.

Hangi kredi mevduat: 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu!

Mevduat faiz oranlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Bankalar, yatırımcıları çekebilmek için cazip kampanyalar sunarken, 32 günlük vadede %49'a kadar çıkan faiz oranları, kısa sürede yüksek kazanç arayanların ilgisini çekiyor. 100 bin TL yatırımı olan bir kişi, bu oranla 15.948 TL net gelir elde edebiliyor.

Hangi kredi mevduat: 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu!

ON Dijital ve ING'den %49 Faiz Oranı

ON Dijital ve ING, 100 bin TL'lik mevduat için %49 faiz oranı sunarak en yüksek net getiriyi vaat ediyor. Bu oranla birlikte yatırımcı, 32 günün sonunda 15.948 TL net kazanç elde ediyor. Böylece vade sonu tutar 465.948 TL'ye ulaşıyor.

Hangi kredi mevduat: 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu!

CEPTETEB ve Odea Bank da Yarışta

CEPTETEB ve Odea Bank, %47 faiz oranıyla öne çıkıyor. Bu faizle 32 gün sonunda 15.298 TL net getiri sağlanıyor. Böylece toplam tutar 465.298 TL'ye yükseliyor. Özellikle dijital bankacılık kanalları üzerinden kolay işlem imkânı sunmaları, bu bankaları tercih sebebi haline getiriyor.

Hangi kredi mevduat: 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu!

Yapı Kredi %47,50 Faizle Dengede Kalıyor

Yapı Kredi, %47,50 faiz oranıyla 15.460 TL net kazanç sağlıyor. Bu oranla birlikte vade sonunda elde edilen toplam tutar 465.460 TL oluyor. Bankanın sunduğu kullanıcı dostu mobil uygulama ve müşteri hizmetleri desteği, tercih sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.