Hande Erçel - Hakan Sabancı ayrılığında hedef gösterilen Arzu Sabancı son hamlesiyle şaşırttı: “Oğlunu alıp Türkiye’den kaçtı”

Uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ve genellikle çıktıkları yurtdışı seyahatleriyle adlarından söz ettiren Hakan Sabancı ile Hande Erçel, ayrılık iddialarıyla sık sık gündem olmuştu. Çift hakkında bir kez daha ayrılık söylentileri ortaya atıldı ve ikilinin sosyal medya hamleleri bu iddiaları epey güçlendirdi. Henüz bir açıklama yapmasalar da ayrıldıklarına kesin gözüyle bakılan ikilinin ilişkisinin bitme nedeni olarak da Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı gösterildi. Arzu Sabancı'nın son hamlesi ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:37
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı da hüsranla sonuçlandı.

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yayınladığı tüm kareleri sosyal medya hesabından kaldırarak ayrılık iddialarını adeta doğruladı.

Henüz bir açıklama yapmasalar da ayrıldıklarına kesin gözüyle bakılan ikilinin ilişkisinin bitme nedeni olarak da Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı gösterildi.

Birbirlerini takip eden ikilinin ayrılık iddiaları sosyal medyada gündem olurken, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın paylaşımı da dikkat çekti.

Oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı. Arzu Sabancı'nın son hamlesi de çok konuşuldu.