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Halkbank'tan 300 bin TL ve 750 bin TL sıfır faizli destek kredisi!

Yüksek faizlerden bunalan esnafa müjde! Halkbank, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve kadın girişimciler için sıfır faizli kredi desteği sunuyor. İşte başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 01.04.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:46
Halkbank’tan 300 bin TL ve 750 bin TL sıfır faizli destek kredisi!

Halkbank, esnafa yönelik destek paketlerini genişletmeye devam ediyor. Banka, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren sanatkârlar ve kadın girişimciler için 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi vereceğini duyurdu. KOSGEB destekli projeler, ustalık belgesi sahibi girişimciler ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi olan esnaflar için bu özel kredi imkânı sağlanıyor.

İşte faizsiz kredi başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar...

Halkbank’tan 300 bin TL ve 750 bin TL sıfır faizli destek kredisi!

Halkbank 750 Bin TL Faizsiz Kredi Kimlere Verilecek?

Halkbank, esnafların finansal yükünü hafifletmek ve geleneksel meslekleri sürdürülebilir kılmak amacıyla, %100 faiz indirimli kredi paketini duyurdu. İşte bu krediden faydalanabilecek gruplar:

1️⃣ Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mesleklerde Faaliyet Gösteren Esnaflar

Eğer 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinde belirtilen mesleklerden birinde çalışıyorsanız ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi'ne sahipseniz, 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteğinden yararlanabilirsiniz.

Halkbank’tan 300 bin TL ve 750 bin TL sıfır faizli destek kredisi!

✅ Faizsiz kredi alabilecek meslekler:

El dokuma işleri

Bakır işletmeciliği

Çini ve çömlek yapımı

Sedef kakma ve ahşap oyma işleri

Kaşıkçılık

Bastonculuk

Semercilik

Yazmacılık

Yorgancılık

Keçecilik

Lüle ve oltu taşı işçiliği

Halkbank’tan 300 bin TL ve 750 bin TL sıfır faizli destek kredisi!

Çarıkçılık

Yemenicilik

Oyacılık

Maliye Bakanlığı tarafından benzerliği kabul edilen diğer meslekler

Bu mesleklerden birinde faaliyet gösteriyorsanız, Halkbank'tan 750 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi çekebilirsiniz.

Halkbank’tan 300 bin TL ve 750 bin TL sıfır faizli destek kredisi!

2️⃣ Kadın Girişimcilere Özel 750 Bin TL'ye Kadar Faizsiz Kredi

Kadın girişimcilerin iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla Halkbank, sıfır faizli kredi desteği sunuyor.

✅ Kadın girişimciler için kredi şartları:

En az 1 yıllık ustalık belgesi sahibi olmak

İlgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme açmış olmak

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi olan girişimciler de bu krediden yararlanabilir

Bu kriterleri karşılayan kadın girişimciler, 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilir.