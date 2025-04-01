Halkbank’tan 300 bin TL ve 750 bin TL sıfır faizli destek kredisi!

Halkbank, esnafa yönelik destek paketlerini genişletmeye devam ediyor. Banka, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren sanatkârlar ve kadın girişimciler için 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi vereceğini duyurdu. KOSGEB destekli projeler, ustalık belgesi sahibi girişimciler ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi olan esnaflar için bu özel kredi imkânı sağlanıyor.

İşte faizsiz kredi başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar...