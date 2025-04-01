Halkbank’tan 300 bin TL ve 750 bin TL sıfır faizli destek kredisi!

Halkbank, esnafa yönelik destek paketlerini genişletmeye devam ediyor. Banka, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren sanatkârlar ve kadın girişimciler için 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi vereceğini duyurdu. KOSGEB destekli projeler, ustalık belgesi sahibi girişimciler ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi olan esnaflar için bu özel kredi imkânı sağlanıyor. İşte faizsiz kredi başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar... Halkbank 750 Bin TL Faizsiz Kredi Kimlere Verilecek? Halkbank, esnafların finansal yükünü hafifletmek ve geleneksel meslekleri sürdürülebilir kılmak amacıyla, %100 faiz indirimli kredi paketini duyurdu. İşte bu krediden faydalanabilecek gruplar: 1️⃣ Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mesleklerde Faaliyet Gösteren Esnaflar Eğer 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinde belirtilen mesleklerden birinde çalışıyorsanız ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi'ne sahipseniz, 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteğinden yararlanabilirsiniz. ✅ Faizsiz kredi alabilecek meslekler: El dokuma işleri Bakır işletmeciliği Çini ve çömlek yapımı Sedef kakma ve ahşap oyma işleri Kaşıkçılık Bastonculuk Semercilik Yazmacılık Yorgancılık Keçecilik Lüle ve oltu taşı işçiliği Çarıkçılık Yemenicilik Oyacılık Maliye Bakanlığı tarafından benzerliği kabul edilen diğer meslekler Bu mesleklerden birinde faaliyet gösteriyorsanız, Halkbank'tan 750 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi çekebilirsiniz. 2️⃣ Kadın Girişimcilere Özel 750 Bin TL'ye Kadar Faizsiz Kredi Kadın girişimcilerin iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla Halkbank, sıfır faizli kredi desteği sunuyor. ✅ Kadın girişimciler için kredi şartları: En az 1 yıllık ustalık belgesi sahibi olmak İlgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme açmış olmak Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi olan girişimciler de bu krediden yararlanabilir Bu kriterleri karşılayan kadın girişimciler, 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilir. 3️⃣ KOSGEB Destekli Genç Girişimcilere 300 Bin TL Faizsiz Kredi Eğer 35 yaşını doldurmamış genç bir girişimciyseniz ve KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamladıysanız, 300 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi desteğinden yararlanabilirsiniz. ✅ Gerekli şartlar: KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlamış olmak KOSGEB tarafından onaylanan projeyi Halkbank'a sunmak 35 yaşını doldurmamış olmak Bu kriterlere uyan genç girişimciler, Halkbank'a başvurarak 300 bin TL'ye kadar faizsiz kredi alabilir. Halkbank Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Halkbank'ın sunduğu faizsiz krediye başvuruda bulunmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: ✅ Adım 1: Gerekli Belgeleri Hazırlayın Ustalık belgesi veya KOSGEB girişimcilik sertifikası Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi (kaybolmaya yüz tutmuş meslekler için) İşletme açılışına dair resmi belgeler ✅ Adım 2: Halkbank Şubelerine Giderek Başvurun Kimlik ve gerekli evraklarla birlikte en yakın Halkbank şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. ✅ Adım 3: Online Başvuru Seçeneğini Kullanın Halkbank'ın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden de başvuru sürecinizi takip edebilirsiniz. ✅ Adım 4: Başvurunun Sonuçlanmasını Bekleyin Banka, başvurunuzu değerlendirerek olumlu ya da olumsuz sonucu tarafınıza iletecektir. Hangi meslek grupları faizsiz kredi alabilir? Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, semercilik, oyacılık gibi sanatlar bu kredi desteğinden yararlanabilir. Kadın girişimciler için faizsiz kredinin üst limiti nedir? Kadın girişimciler için faizsiz kredi limiti 750 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. KOSGEB destekli girişimciler için yaş sınırı var mı? Evet, KOSGEB destekli girişimciler için 35 yaş sınırı bulunmaktadır. Başvurular nasıl yapılır? Başvurular, Halkbank şubeleri ve resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Başvurular Halkbank şubelerinden veya online olarak yapılabilir Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve Halkbank resmi sitesinden alınmıştır Kaynak: takvim.com.tr - Halkbank