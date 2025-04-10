Kadraj Galeri Kadraj İkon Halkbank yaptı yapacağını: 750 bin TL ile düşük faizli ihtiyaç kredisi paketi duyuruldu! 60 ay taksit imkanı...

Halkbank yaptı yapacağını: 750 bin TL ile düşük faizli ihtiyaç kredisi paketi duyuruldu! 60 ay taksit imkanı...

Halkbank girişimcilere sunduğu finansal desteklere bir yenisini daha ekledi. "Halkbank Girişimci Kredileri" artık sadece banka şubelerinden değil dijital ortamdan da başvurulabilir hale geldi. Girişimciler, hayallerini gerçekleştirmek için artık web adresi üzerinden kolayca kredi başvurusunda bulunabilecek. Peki girişimciler için hangi krediler sağlanıyor? İşte birbirinden çeşitli fırsatlar.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:21
Halkbank yaptı yapacağını: 500 bin TL ile düşük faizli ihtiyaç kredisi paketi duyuruldu! 36 ay taksitle...

Türkiye'de girişimcilik ruhunu destekleyen finansal hamlelerden biri daha hayata geçirildi. Farklı girişimci profillerine hitap eden Dijital Kredi Paketleri ile iş kurma hayali olan binlerce kişi için yeni bir kapı aralandı. Eğitim durumuna, yaşa ve iş deneyimine göre şekillendirilen kredi modelleriyle her girişimcinin hikayesine uygun bir destek modeli sunuluyor.

Halkbank yaptı yapacağını: 500 bin TL ile düşük faizli ihtiyaç kredisi paketi duyuruldu! 36 ay taksitle...

Girişimciler İçin Temel Başvuru Şartı: 1 Yıl Faaliyet ve Ciro Sınırı

Kredi paketlerinden faydalanmak isteyen girişimcilerin, en az 1 yıllık faaliyet süresini tamamlamış olması ve son mali yıl cirosunun 10.000.000 TL'yi aşmaması gerekiyor. Bu kriterleri karşılamayan girişimciler ise başvurularını sadece banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Halkbank yaptı yapacağını: 500 bin TL ile düşük faizli ihtiyaç kredisi paketi duyuruldu! 36 ay taksitle...

Cesur Girişimciler İçin Özel Paket: Deneyim Şartıyla 500 Bin TL Kredi

Cesur Girişimcilere Dijital Kredi Paketi, üniversite mezunu, mesleki alanda en az 2 yıllık deneyime sahip ve kendi işini kurmak isteyen 45 yaş altı girişimciler için tasarlandı.

Halkbank yaptı yapacağını: 500 bin TL ile düşük faizli ihtiyaç kredisi paketi duyuruldu! 36 ay taksitle...

Tıp doktorundan veteriner hekime, avukattan biyoloğa kadar birçok meslek grubunu kapsayan bu modelde; 500.000 TL'ye kadar kredi desteği sunuluyor. 12 ay anapara ödemesiz, toplam 36 aya kadar vade avantajı da girişimcilerin yükünü hafifletiyor.

Halkbank yaptı yapacağını: 500 bin TL ile düşük faizli ihtiyaç kredisi paketi duyuruldu! 36 ay taksitle...

Genç Girişimciler İçin Deneyim Aranmıyor

Üniversite mezunu olup mezun olduğu alanda herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve 35 yaşını geçmemiş gençler için hazırlanan "Genç Girişimcilere Dijital Kredi Paketi", genç fikirlerin iş dünyasına taşınmasını amaçlıyor.