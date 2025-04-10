Halkbank yaptı yapacağını: 750 bin TL ile düşük faizli ihtiyaç kredisi paketi duyuruldu! 60 ay taksit imkanı...

Türkiye'de girişimcilik ruhunu destekleyen finansal hamlelerden biri daha hayata geçirildi. Farklı girişimci profillerine hitap eden Dijital Kredi Paketleri ile iş kurma hayali olan binlerce kişi için yeni bir kapı aralandı. Eğitim durumuna, yaşa ve iş deneyimine göre şekillendirilen kredi modelleriyle her girişimcinin hikayesine uygun bir destek modeli sunuluyor.