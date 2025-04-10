Halkbank yaptı yapacağını: 750 bin TL ile düşük faizli ihtiyaç kredisi paketi duyuruldu! 60 ay taksit imkanı...
Halkbank girişimcilere sunduğu finansal desteklere bir yenisini daha ekledi. "Halkbank Girişimci Kredileri" artık sadece banka şubelerinden değil dijital ortamdan da başvurulabilir hale geldi. Girişimciler, hayallerini gerçekleştirmek için artık web adresi üzerinden kolayca kredi başvurusunda bulunabilecek. Peki girişimciler için hangi krediler sağlanıyor? İşte birbirinden çeşitli fırsatlar.
Giriş Tarihi: 10.04.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:21