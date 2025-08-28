Kadraj Galeri Kadraj İkon Halkbank, Vakıfbank 48 ay, 84 ay, 120 ay vadeyle 800 bin TL konut kredisi taksit tablosu

800.000 TL konut kredisi çekmek mi istiyorsunuz? Vakıfbank ve Halkbank'ın 48, 84 ve 120 ay vadeli kredi tekliflerini, faiz oranlarını ve aylık taksitlerini karşılaştırdık. En uygun konut kredisini bulmak için detaylı yaptığımız haberimize göz atın.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:02
Ev sahibi olmak, pek çok kişinin en büyük hayallerinden biridir. Son yıllarda artan inşaat maliyetleri ve yüksek enflasyon, konut fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Bu durum, potansiyel ev alıcılarını, bütçelerine en uygun çözümü bulmak için bankaların konut kredisi kampanyalarını detaylıca araştırmaya yöneltiyor. Türkiye'de konut finansmanı denildiğinde akla ilk gelen kamu bankalarından olan Vakıfbank ve Halkbank, sundukları kredi imkanlarıyla bu süreçte öne çıkıyor.

Peki, 800.000 TL tutarında bir konut kredisi çekmeyi düşünen bir kişi için hangi banka daha avantajlı? Farklı vade seçeneklerinde aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları nasıl şekilleniyor? Bu yazımızda Vakıfbank'ın "SarıPanjur Konut Kredisi" ile Halkbank'ın "Hesaplı Evim Konut Kredisi" kampanyalarını 48, 84 ve 120 ay vadeler için karşılaştırarak, karar verme sürecinize ışık tutuyoruz.

800.000 TL KONUT KREDİSİ İÇİN VADE SEÇENEKLERİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Konut kredisi seçerken en kritik faktörlerden biri vade süresidir. Vade süresi uzadıkça aylık ödeme tutarı düşerken, toplamda bankaya ödenen faiz miktarı artar. Kısa vadede ise aylık taksitler yükselir fakat toplam geri ödeme daha az olur. Bu dengeyi kişisel bütçenize göre kurmanız çok önemlidir. Şimdi 800.000 TL kredi için üç farklı vade senaryosunu inceleyelim.

48 AY (4 YIL) VADELİ KONUT KREDİSİ

Kısa vadeli ödeme planını tercih edenler ve borcunu en hızlı şekilde bitirmek isteyenler için 48 ay vade ideal bir seçenektir. Bu vadede aylık taksitler yüksek olsa da toplam faiz maliyeti en düşük seviyededir.

Kriter
VakıfBank (SarıPanjur Konut Kredisi)
Halkbank (Hesaplı Evim Konut Kredisi)
Kredi Tutarı
800.000 TL
800.000 TL
Aylık Faiz Oranı
%2,99
%2,99
Aylık Taksit
31.604 TL
31.604 TL
Toplam Geri Ödeme
1.530.983 TL
1.532.543 TL
84 AY (7 YIL) VADELİ KONUT KREDİSİ

Orta vadeli bir çözüm arayanlar için 84 ay seçeneği, aylık taksitleri daha yönetilebilir bir seviyeye çeker. Bu vade, hem bütçeyi çok zorlamamak hem de aşırı faiz maliyetine katlanmamak isteyenler için popüler bir tercihtir.

Kriter
VakıfBank (SarıPanjur Konut Kredisi)
Halkbank (Hesaplı Evim Konut Kredisi)
Kredi Tutarı
800.000 TL
800.000 TL
Aylık Faiz Oranı
%2,99
%2,89
Aylık Taksit
26.119 TL
25.444 TL
Toplam Geri Ödeme
2.207.971 TL
2.152.858 TL