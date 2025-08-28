Halkbank, Vakıfbank 48 ay, 84 ay, 120 ay vadeyle 800 bin TL konut kredisi taksit tablosu

800.000 TL konut kredisi çekmek mi istiyorsunuz? Vakıfbank ve Halkbank'ın 48, 84 ve 120 ay vadeli kredi tekliflerini, faiz oranlarını ve aylık taksitlerini karşılaştırdık. En uygun konut kredisini bulmak için detaylı yaptığımız haberimize göz atın.
Kısa vadeli ödeme planını tercih edenler ve borcunu en hızlı şekilde bitirmek isteyenler için 48 ay vade ideal bir seçenektir. Bu vadede aylık taksitler yüksek olsa da toplam faiz maliyeti en düşük seviyededir.
|
Kriter
|
VakıfBank (SarıPanjur Konut Kredisi)
|
Halkbank (Hesaplı Evim Konut Kredisi)
|
Kredi Tutarı
|
800.000 TL
|
800.000 TL
|
Aylık Faiz Oranı
|
%2,99
|
%2,99
|
Aylık Taksit
|
31.604 TL
|
31.604 TL
|
Toplam Geri Ödeme
|
1.530.983 TL
|
1.532.543 TL
Orta vadeli bir çözüm arayanlar için 84 ay seçeneği, aylık taksitleri daha yönetilebilir bir seviyeye çeker. Bu vade, hem bütçeyi çok zorlamamak hem de aşırı faiz maliyetine katlanmamak isteyenler için popüler bir tercihtir.
|
Kriter
|
VakıfBank (SarıPanjur Konut Kredisi)
|
Halkbank (Hesaplı Evim Konut Kredisi)
|
Kredi Tutarı
|
800.000 TL
|
800.000 TL
|
Aylık Faiz Oranı
|
%2,99
|
%2,89
|
Aylık Taksit
|
26.119 TL
|
25.444 TL
|
Toplam Geri Ödeme
|
2.207.971 TL
|
2.152.858 TL