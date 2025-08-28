Halkbank, Vakıfbank 48 ay, 84 ay, 120 ay vadeyle 800 bin TL konut kredisi taksit tablosu

Ev sahibi olmak, pek çok kişinin en büyük hayallerinden biridir. Son yıllarda artan inşaat maliyetleri ve yüksek enflasyon, konut fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Bu durum, potansiyel ev alıcılarını, bütçelerine en uygun çözümü bulmak için bankaların konut kredisi kampanyalarını detaylıca araştırmaya yöneltiyor. Türkiye'de konut finansmanı denildiğinde akla ilk gelen kamu bankalarından olan Vakıfbank ve Halkbank, sundukları kredi imkanlarıyla bu süreçte öne çıkıyor.