Halit Ergül'ün yalanı ortaya çıktı! Çalışanları bir bir anlattı

Bolu'daki yangın faciasında 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel'in patronu Halit Ergül'ün ifadesindeki her yalan tek tek çürüyor. Otelde 24 saat güvenlik görevlisi olduğunu ve yangın durumunda ikaza basıldığını öne süren Ergül'ün sözlerini ifade veren çalışanları yalanladı. Çalışanlar, "Otelde ne güvenlik odası ne de gece çalışan bir güvenlik elemanı var" diyerek bu Ergül'ün açıklamalarını çürüttü.